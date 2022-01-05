TBMM Genel Kurulu'nda, 'din istismarı' tartışması

Tbmm Genel Kurulu'nda, AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ile CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç arasında 'din istismarı' tartışması yaşandı.

TBMM Genel Kurulu'nda, stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi görüşülüyor. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, düzenlemede yer alan Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait bazı limanların, işletme hakklarının verilmesi veya devredilmesi için imzalanan sözleşme sürelerinin 49 yıla uzatılmasına tepki gösterdi. Özkoç, ihalelerin kamu yararı için var olduğunu, vatandaşların, girişimcilerin; eşit şekilde, yasalar çerçevesinde ihaleye katılarak kamu yararının daha çok olmasını sağladığını söyledi. Özkoç, limanların kiralama sürelerinin dolmadığı halde, onları ihalesiz aynı firmalara veriyor olmanın Anayasa'ya aykırı olduğunu da vurguladı.

"Diyanet İşleri Başkanlığı, Anayasa'nın 136'ncı maddesine göre Atatürk tarafından kurulmuş bir teşkilattır ve kendi özel kanunu vardır. Bu kanunla da İslam dininin inancının temellerini, amellerini, ibadetlerini, ahlaki ilkelerini bütün vatandaşlarımıza anlatmak üzere özel kanun, görev ve teşkilatıyla kurulmuştur. İşte bu teşkilat, Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatı 7'den 77'ye bu vesileyle kanuni vazifesini yerine getirirken 4- 6 yaş aralığındaki yavrularımız da Kur'an kurslarında Peygamber Efendimiz'in tavsiyesine uygun bir şekilde dini eğitimlerini almaktadırlar. Ancak, CHP sonuç itibarıyla bu dini eğitime 'Orta Çağ zihniyeti' diyerek milletimizin inançlarına hakaret ettiği halde, gerçek yüzü ortaya çıktığı halde burada konuyu saptırarak başka gündemler ortaya çıkarmaya çalışmaktadır."

Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Son Dakika Haberleri

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