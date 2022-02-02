MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Yunanistan'ın mülteci ve göçmenlere yönelik insanlık ve hukuk dışı eylemleri nedeniyle yargılanması ve cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Tbmm Genel Kurulu'nda grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, tüm İslam aleminin üç aylarını tebrik ederek, "İnşallah, huzur ve sükun içerisinde bu mübarek günleri atlatırız. Yarın da Regaip Kandili. Tüm İslam aleminin Regaip Kandili'ni tebrik ediyorum." diye konuştu.

Elitaş, Genel Kurul'da bu hafta Aden Körfezi ve Somali'yle ilgili cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmelerini yaptıktan sonra Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinin tamamlanacağını ifade etti. Azerbaycan ile müttefiklik ilişkilerini kapsayan Şuşa Beyannamesi'nin onaylanmasına ilişkin teklifin yarın Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilmesi halinde Genel Kurul gündemine geleceğini anlatan Elitaş, TBMM'nin Azerbaycan'a yapılan haksızlıklara karşı yekvücut olarak durduğunu kaydetti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da üç ayların bütün İslam alemine hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ekonominin büyüdüğüne ilişkin açıklamalara değinen Usta, "Hangi sektörün büyüdüğünü görüyoruz. Bankacılık sektörü büyüyor. Bu ekonomide geliri yüzde 90,5 artan başka bir alan, kesim var mı bunu taktirlerinize bırakıyorum." diye konuştu.

Zamların durmak bilmediğini belirten Usta, akaryakıta son bir ayda yüzde 44 zam geldiğini kaydetti.

Akçay'dan Yunanistan'a göçmen tepkisi

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise üç ayların Türkiye'ye, bütün insanlığa ve Türk İslam dünyasına esenlikler ve faziletler getirmesini diledi.

Yunanistan'ın göçmenlere yönelik sistematik zulüm ve işkencelerinin devam ettiğini vurgulayan Akçay, şunları söyledi:

"Üç göçmen, 31 Ocak 2022'de Yunan sahil güvenlik ekipleri tarafından denize atılarak ölüme terk edilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığımızın arama kurtarma çalışmaları sonucunda İzmir Karaada açıklarında iki göçmen kurtarılmış, bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenilmiştir. 2 Şubat 2022'de Yunanistan sınır birlikleri tarafından ayakkabıları çıkarılmış, elbiseleri soyulmuş bir şekilde sınırdan çevrilen 22 göçmenden 12'si donarak hayatını kaybetmiştir. Yunanistan, 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi'ni ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3'üncü maddesi kapsamında oluşturulan geri gönderme yasağını açıkça ihlal etmektedir. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve ilgili diğer organlar Avrupa'nın göbeğinde yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalmamalıdır. Yunanistan mülteci ve göçmenlere yönelik insanlık ve hukuk dışı eylemleri nedeniyle yargılanmalı ve cezalandırılmalıdır."

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Türkiye'nin dört bir yanında işçi ve emekçilerin direndiğini belirterek, "Kargo çalışanlarından kurye emekçilerine, metal işçilerinden madencilere, otomotiv çalışanlarına kadar çok ciddi bir direniş var. İktidarın ekonomi politikalarına karşı direniyorlar, çalışma koşullarının düzeltilmesi için mücadele ediyorlar, maaş, prim ve diğer hakları için direnmeye devam ediyorlar." dedi.

Altay'dan elektrik faturasında indirim çağrısı

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Yunanistan tarafından geri itilen 22 göçmenden 12'sinin donarak hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendiklerini belirterek, "Tabii Yunanistan'ın bu tutumu asla kabul, tasvip edilemez. Bu sorunlarla ilgili devletimizin daha duyarlı, daha yüksek refleksli olabilmesi lazım diye düşünüyoruz." diye konuştu.

Bugün üç ayların başladığını anımsatan Altay, üç ayların İslam alemine hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Altay, "Millet bayat ekmek kuyruğunda. Soğuk var, millet üşüyor, kombilerini açamıyor, elektrik şalterlerini açamıyor. Nasıl olacak, bu üç aylar nasıl geçecek, bunu da çok merak ediyorum. Elbet geçer de yani bu mübarek aylarda milletin biraz daha beli doğrulmuş, daha az üşüyen, daha az kıtlık, yokluk, yoksulluk çeken bir hal içinde olmasını isteriz." ifadesini kullandı.

Altay, 210 kilovatsaate kadar olan elektrik tarifesinde fiyat indirimine gidilmesi çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Buna bu milletin ihtiyacı var, millet faturalarını ödeyemiyor, faturalar el yakıyor; millet dükkanın ortasında, mangal kömürü yakarak mangalla dükkan ısıtıyor. Türkiye bu halde, Meclis'in milletin içinde bulunduğu bu hali sadece seyretmesi Meclis'in varlık sebebiyle ters düşer. Ben, buradaki bütün siyasi parti gruplarına sesleniyorum: Hep birlikte hükümete buradan yapacağımız bir çağrıyla elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki bu fahiş rakamların vatandaşın ödeyebileceği noktaya çekilmesi konusunda bir çaba ve gayrete ihtiyaç var."

Konuşmaların ardından Genel Kurul'da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 10 Şubat 2022'den itibaren 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşmelerine geçildi.