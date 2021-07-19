Tatilde kaza... Yeliz Yeşilmen oğlunun başına gelenleri gözyaşlarıyla anlattı
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Tatilde kaza... Yeliz Yeşilmen oğlunun başına gelenleri gözyaşlarıyla anlattı

Tatilde kaza... Yeliz Yeşilmen oğlunun başına gelenleri gözyaşlarıyla anlattı
Hürriyet - Haberler | Magazin

Yaşadıklarını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaşan Yeliz Yeşilmen, şunları söyledi: "Denize girerken merdivenden düştü.

Yaşadıklarını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaşan Yeliz Yeşilmen, şunları söyledi:

"Denize girerken merdivenden düştü. Ayağının bütün arkası, eti kalktı. Bütün deniz kan oldu, ben çok korktum. Beni arayan kişilere dönemiyorum. Sonra... Daha sonra..."

Yeliz Yeşilmen, sakinleştikten sonra olayın detaylarını da anlattı:

"Allah beterinden korusun ama çok korktum. Birbey denize grierken, o basamaklardan ayağı kayıp düşmüş. Bütün deniz kan. Kardeşim kucağında getird, ben onu bir gördüm kendimden geçtim. Kucağıma aldım, o panikten düştüm bir de çocukla..."

Kaynak: Hürriyet

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