Tarkan ve Sibel Can'dan dönüş almayınca albüm çıkardı

Tarkan ve Sibel Can'dan dönüş almayınca albüm çıkardı Genç Sanatçı Berkay Akçay: "Tarkan ve Sibel Can'a teşekkür ederim" Ünlü sanatçı Tarkan ve Sibel Can'a beste gönderdikten sonra olumlu ya da olumsuz dönüş alamayan genç besteci Berkay Akçay, bestelerini kullanmak için single çıkardı.

Tarkan ve Sibel Can'dan dönüş almayınca albüm çıkardı

Genç Sanatçı Berkay Akçay: "Tarkan ve Sibel Can'a teşekkür ederim"

İSTANBUL - Ünlü sanatçı Tarkan ve Sibel Can'a beste gönderdikten sonra olumlu ya da olumsuz dönüş alamayan genç besteci Berkay Akçay, bestelerini kullanmak için single çıkardı. Birçok ünlü isme şarkı sözü, beste ve aranjörlük yapan ve bestecilikten yorumculuğa geçiş yapan genç sanatçı 'Tarkan ve Sibel Can'a teşekkür ediyorum' dedi.

Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuarı ve Rotterdam Konservatuarı bölümünden mezun olan genç sanatçı Berkay Akçay, son aylarda hem söz hem müzik açısından farklılaşmaya başlamasıyla birlikte müzik dünyasına giriş yaparak müzikseverlerden olumlu not aldı. Aynı zamanda besteci ve yorumcu olan Akçay, bestecilikten yorumculuğa geçiş sürecini anlattı.

"Tarkan ve Sibel Can'a beste gönderdim dönüş almayınca albüm çıkarmaya karar verdim"

Karadenizli bir ailenin en büyük oğlu olan Berkay Akçay, "Popüler müzikte beste yazarken hep hayalimde olan bazı şeyler vardı. Örneğin Tarkan'a ve Sibel Can'a bir beste vermek. Onlar için besteler yapmaya başladım. Bu yazdığım besteleri de bir gün yakın bir tanıdık aracılığıyla kendilerine gönderdim. Bunun sonucunda baya bir süre olumlu ya da olumsuz bir cevap bekledim ama gelmedi. Gelmeyince de bende kendi yoluma gitmek zorunda kaldım. Kendim şan eğitimi aldım. Aldığım eğitimle de kendi bestelerimi yapmaya başladım ve ilk maxi single albümüm olan 'Yalnızım' ı çıkardım" dedi.

"Tarkan ve Sibel Can'a teşekkür ediyorum"

Tarkan ve Sibel Can'a gönderdiği parçalardan geri dönüş alamayınca hırslanarak eserlerini kendisi seslendiren Akçay, "Tarkan ve Sibel Can'a çok teşekkür ediyorum. Onlara gönderdiğim parçalardan geri dönüş olmadığı için bende hırslandım. Çünkü o eserlere çok emek harcamıştım. Bu hırsımı da özel şan eğitimi alarak kendi albümümü, kendi şarkılarımı söyleyerek halkla buluşturduğum için çok mutluyum" şeklinde konuştu. Şuanda popüler müzik çalışmalarına ağırlık veren Akçay, " Türkiye'ye döndükten sonra popüler müzik alanında çalışmalar yapıyordum. Belli bir süreden sonra tamamen popüler müziğe döndüm. Bunun içerisinde Türk Sanat Müziği de var. Birçok dalda pop - fantezi müzikte var. Şuanda bunları besteliyorum" dedi.

Farklı tarzlarda besteler yapabildiğini kaydeden Akçay, "Küçük yaşlarda fark etmiş olduğum yeni bir yeteneğim ortaya çıktı. Farklı tarzlarda beste yapabildiğimi fark ettim. Bu da müzikte çeşitliliği doğuran bir şey. Popüler müzikte özellikle bir yaptığım parça diğer yaptığım parçadan farklı oluyordu. Normalde insanlar tek tip beste yaparlar ve bunu anlarsınız. Dersiniz ki bu Ahmet'in, Mehmet'in bestesi. Çünkü hepsi belli bir kalıptadır. Ama benim çalışmalarımda bunu diyemiyorsunuz. Bu Berkay'ın bestesi, bu sanki Sibel Can için Tarkan için bestelenmiş gibi şeyler insanlardan çok duydum. Bunun sonucunda onlara da gönderdim. Ama bir cevap alamadım. Bu da beni hırslandırdı normal olarak. Bende kendi müziğimi kendim söylemeye başladım. Bunun neticesinde de ortaya çeşitlilik çıktı. Kimse şunu diyemiyor. Bu Berkay'ın parçası. Çünkü zorlanıyorlar. Hepsi farklı kişilere bestelendiği için onları ben yorumladığımda bu kez ortaya farklı bir şey çıkıyor. Ortaya çıkan sanki hepsi Berkay'ın değilmiş gibi. Ama aslında hepsi benim bestem. Sözünü ben yazdım ve hepsi benim üzerime kayıtlı. Çoğunu da şuan söyledim ve hazır durumda" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selim Bayraktar