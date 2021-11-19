OSMANİYE (Habermetre) - Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli Osmaniye'de tarım ve orman sektör temsilcileri ile bir araya geldi. Gala Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıya Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Hadi Tunç, Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya, Belediye Başkanı Kadir Kara, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız, Et Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Harun Seçkin, Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş, Tarım Reformu Genel Müdürü Kerim Üstün, Şeker Dairesi Başkanı Mümtaz Sinan, AK Parti Osmaniye İl Başkanı Seydi Gülsoy MHP Osmaniye İl Başkanı Yusuf Çomu, siyasi parti temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli, "Bugün bu güzel şehirde, Cebelibereket şehrinde sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Osmaniye sanayi kenti olarak, turizm kenti olarak anılabilir ama aynı zamanda da tarım kenti, yer fıstığının başkenti. Köklü tarihi, zengin kültürüyle Osmaniye gerçekten farklı bir şehir. Çukurova'nın verimli topraklarının hakkını veren ender şehirlerimizden biri. Doğal kaynakları ile hakikaten şifa kaynağı olan bir şehrimiz. "diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığının çalışmaları hakkında detaylı bilgi veren Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli, sözlerinin devamında Osmaniye'ye yapılan yatırımları şöyle anlattı, "Osmaniye turp ve bamyada Türkiye'de birinci, yer fıstığında Türkiye'de ikinci, soya fasulyesinde Türkiye'de üçüncü, mısırda Türkiye'de altıncı. Osmaniye il nüfus yoğunluğunun çok ötesinde bir performans gösteriyor. Son 19 yılda Osmaniye'ye 2, 5 milyara yakın tarımsal destek verdik. Son 3 yıldır 350 Milyon lira bu. 2020'de tarımsal üretim değerimiz de 3, 4 milyon lira ki Osmaniye'den çok daha büyük şehirlerin tarımsal üretimlerinin çok daha geride olduğunu bizzat ben biliyorum. 19 yılda 10 misli tarımsal üretimde ciddi bir artışı var Osmaniye'nin. Yine 50 milyonun üzerinde kırsal kalkınma desteklerimiz var bu dönemde. Ormancılık faaliyetleri kapsamında 54 milyon lira yatırım, 52 milyon fidan dikimi yaptık bu dönemde, 8 bal ormanı, bir şehir ormanı ve 10 mesire yeri tesis ettik. 1300 aileye de 32 milyon lira ORKÖY kredi ve hibe desteği verdik. Sulamada Osmaniye'ye son 19 yıldır 561 Milyon liralık yatırım yapıldı. 2 baraj, 2 gölet, 11 HES yapıldı. 11 sulama tesisi yapıldı ve 120 Bin dekar alanı suluyor bunlar, yaklaşık 90 milyon lira da çiftçimizin senelik zirai gelir artışı var buradan. Bir içme suyu tesisi 1500 kişilik fayda sağlanıyor ve 36 taşkın koruma tesisini de inşa ettik. Son 3 yılda bir atık su mansap düzenleme, 1 sulama kanalı yükseltme ve 78 Bin dekar sulama sahasına katkı sağladık. "dedi.

Sözlerinin devamında, Osmaniye için hazırlanan müjdeleri anlatan Bakan Pakdemirli, "2021'in ilk 10 ayında Osmaniye'ye 32 milyon lira bir bitkisel üretim desteği ödedik. Son 3 yılda bitkisel üretim desteğimizi %50 artırdık. Bitkisel üretimde Osmaniye üzerine 3 yeni proje yapacağız. Bir tanesi zeytin fidanı teminiyle zeytin bahçeleri tesisi, ikincisi zeytin üreticilerimize 5000 plastik kasa dağıtımı ve 4000 dekar yem bitkisi tohumu ekilişi yapılıyor olacak. Bitkisel üretim müjdelerimizin Osmaniye'ye hayırlı olmasını diliyorum. Hayvancılık alanında Osmaniye'ye pozitif ayrımcılık. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan işletme yatırımlarına destek veriyoruz. Akkaraman ve ivesi koyunu ve kıl keçisini soy kütüğü kapsamına aldık. Arı üreticimize alet ekipman desteği veriyoruz. 1. 2 Milyon hibeli damızlık düve üretim merkezini kurduk. % 40 hibeli düve desteği kapsamında da 220 Bin Lira hibe veriyor olacağız. Özellikle meslek mensubu kardeşlerimize seslenmek istiyorum, uzman eller kapsamında 100 Bin lira meslek mensubu kardeşlerimize yeni mezunlarımıza da hibe veriyoruz. Osmaniye'ye hayvancılık müjdelerimizin de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ormancılık alanındaki müjdelerimiz ise 2021'de 10 milyon lira yatırımla 10 proje yapacağız. 4 milyon fidan dikeceğiz, 1 milyon fidan üreteceğiz, 1 mesire yeri kuracağız, 130 aileye 6 milyon lira ORKÖY kredisi hibe desteği sağlayacağız, sosyal ağaçlandırma kapsamında 2000 üzerinde şehir içinde okul, cami, hastane vs buralara fidan diktik. Hasanbeyli karayoluna 3 km boyunca yine 3000 fidan diktik. 11 birimde 2B çalışması devam ediyor. Kadirli ilçesine defne eylem planı rehabilitasyon çalışmaları devam ediyor. Bahçe ilçesi Bekdemir ve Aşağı Karderesi köylerinde de çalışmalarımız devam ediyor, tabiat parkı yapılacak burada. Karaçay Şelalesi doğa yürüyüşü parkuru da yapılıyor olacak. Su alanındaki yatırım müjdelerimiz ise su alanında Osmaniye'ye 13 proje kapsamında toplamda 2. 3 Milyar yatırım tutarındaki projelerimizin bir kısmı inşa halinde bir kısmı yeni ihale ediliyor, bir kısmı da yeni tamamlandı. Birincisi Cevdetiye regülatörü Hamis Çayı mansap düzenlemesi projesi Aralık 2019'da tamamlandı. İkincisi Düziçi Karacaören Barajının eksikliklerine yönelik inşaat çalışmaları projesi bu ay ihalesini yaptık sözleşmesini imzalıyoruz. Düziçi Sabun Suyu Çatak Barajı Sulama Projesi, Proje Aralıkta sonuçlandı, 2022'de bunun ihalesini yapıyor olacağız. 106 Bin 300 Dekar alanı suluyor olacağız. Bahçe İnderesi Göleti Projesi 3120 Dekar arazi suluyor olacak, 2022 yatırım programına bunu teklif ettik. Kadirli Oruçbey Barajı Projesi 1800 Dekar suluyor olacak, 2022 yatırım programına teklif ettik. Aşağı Ceyhan Kesiksuyu Mehmetli Barajı 1 ve 2 merhale Rehabilitasyon Projesi bu da 140 Bin Dekar arazinin kapalı, basınçlı modern sulama sistemi ile sulanmasını sağlayacak. Bunu da 2022 yatırım programında teklif ettik. Savrun Barajı 140 bin dekar arazi sulanacak, şu an fiziksel gerçekleşme %15 seviyesinde ama hızlı bir şekilde inşallah 2023 sonunda bitiriyor olacağız. Kadirli İncehalik Aktaş ve Domuzdağı Dereleri taşkın koruma projesi ile İncehalik ve Aktaş Köyleri taşkınlardan korunacak, Aralık itibariyle bunu da tamamlamış olacağız. Kadirli Savrun 3. Kısım projesi Kadirli ilçe merkezinde 1250 dekar arazi taşkınlardan korunacak, bunu da Aralık itibariyle tamamlıyor olacağız. Osmaniye Düziçi Ellek Beldesi ve Yazlamazlı Köyü içinden geçen derelerin ıslahı 3. kısım projesi Ellek Beldesi ve Yazlamazlı Köyleri taşkınlardan korunuyor olacak. Bunu da inşallah Aralık ayı itibariyle tamamlamış olacağız. Osmaniye il merkezi Karaçay Deresi ıslahı 4. kısım projesi yine Osmaniye il merkezi taşkınlardan korunacak. Hasanbeyli Almanpınarı Mescit ve Küçükdere Dereleri projesi yine ilçemiz taşkınlardan korunacak, Aralık ayı itibariyle bunun da ihalesini tamamlamış olacağız. Düziçi Ovası yeraltı suyu suni besleme, Osmaniye Eşe Deresi yeraltı suyu suni besleme Osmaniye Hamis Çayı yeraltı barajı projeleri, yaklaşık 3 yeraltı barajı 10 milyon metreküp su depolayacak. Tüm yatırımlarımızın Osmaniye'ye hayırlı olmasını diliyorum. "dedi.

Bakan Pakdemirli'nin konuşmasının ardından sektör temsilcileri sorun ve tespitlerini ilettiler.

Toplantıda konuşan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, "Sayın Bakanım ilimize çok güzel müjdeler verdiniz, ilimize çok değer verdiğinizi gösterdiniz. Bu anlamda hepimiz çok mutluyuz. Sektör temsilcilerimiz çok güzel tespitlerle ilimizdeki durumu arz ettiler, bunlara çözüm üretileceğine yürekten inanıyorum. Sayın Bakanımıza biz de kendi tespitlerimizi sunduk. Bu taleplerimizin hepsinin değerlendirileceğine inanıyorum. Sayın Bakanımıza ilimize teşriflerinden dolayı ilimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Çok güzel haberler aldık, inşallah Osmaniye'mizin tarımına, ekonomisine çok güzel katkılar sağlayacaktır. "dedi.

Toplantıda Belediye Başkanı Kadir Kara, AK Parti Osmaniye İl Başkanı Seydi Gülsoy ve MHP Osmaniye İl Başkanı Yusuf Çomu da birer konuşma yaptılar.

Toplantı, soruların cevaplanması ile son buldu.

2022 asgari ücret teklifi: 5200 TL



DİSK'in "2022 yılında asgari ücretin en az net 5.200 ? olmalıdır." önerisine katılıyor musunuz? #AsgariÜcret #disk — Haberler (@Haberler) November 19, 2021

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