Tarihte bugün ne oldu? 8 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 8 Aralık tarihte bugün vefat edenler!
Tarihte bugün ne oldu? Tarihte bugün olan olaylar, Tarihte bugün Türkiye ve dünyada yaşan gelişmeler... Tarihte bugün doğanlar ve vefat edenler, ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, Tarihte bugün ne oldu? 8 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 8 Aralık tarihte bugün vefat edenler!
8 Aralık tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 8 Aralık'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 8 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 8 Aralık tarihte bugün vefat edenler!
1808 - Napolyon Bonaparte komutasındaki Fransız Ordusu, Madrid'e girdi.
1863 - Santiago (Şili)'de bulunan Iglesia de la Compañía Kilisesi çıkan bir yangın sonucu tamamen yandı, 2000'den fazla kişi öldü. Yangın sonrasında bu alana bir anıt dikildi.
1868 - İlk ışıklı trafik lambaları, Londra'da kullanılmaya başlandı.
1869 - Birinci Vatikan Konsili açıldı.
1886 - ABD'de Samuel Gompers Başkanlığında, Amerikan Emek Federasyonu kuruldu.
1936 - Nikaragua'da, Anastasio Somoza Cumhurbaşkanı seçildi.
1941 - Pearl Harbor Saldırısından bir gün sonra Amerika Birleşik Devletleri Kongresi Japonya'ya savaş ilan etti ve II. Dünya Savaşı'na resmen girmiş oldu.
1942 - Vatan gazetesi, Hitler ve Mihver Devletleri aleyhtarı yazılar nedeniyle kapatıldı.
1948 - Birleşmiş Milletler, Güney Kore'nin tanınmasını onayladı.
1953 - Türkiye futbolda İspanya'yı eledi ve Dünya Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
1953 - DSİ (Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü) kuruldu.
1955 - Samsun Anadolu Lisesi kuruldu.
1962 - Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında "Karşılıklı Sağlık Yardımı Anlaşması" imzalandı. Türkiye'nin de katıldığı anlaşmaya göre, kendi ülkesinde tedavisi mümkün olmayan hastaların bakımı, bu imkânlara sahip ülkelerde yapılacak.
1966 - Dünyanın ilk "işçi şirketi" olduğu söylenen Türksan kuruldu. Şirketin kuruluş amacının yurt dışında çalışan Türk işçilerin tasarruflarını değerlendirmek olduğu açıklandı.
1968 - Tokyo Uluslararası Maratonu'nda, İsmail Akçay dördüncü oldu.
1972 - Doğan Koloğlu, 7,5 yıl hapse mahkûm oldu.
1973 - Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, yazar Çetin Altan'ın cezasını affetti. Ancak Altan'ın 2 yıllık cezası af kapsamı dışında kaldı.
1980 - John Lennon, New York'ta kaldığı otelin önünde vurularak öldürüldü.
1987 - Ömer Kavur'un yönettiği Anayurt Oteli, 9. Nantes 3 Kısa Film Şenliği'nde büyük ödülü aldı.
1987 - İsrail işgali altındaki topraklarda yaşayan Filistinliler, intifada hareketini başlattı.
1987 - ABD Başkanı Ronald Reagan ve SSCB lideri Mihail Gorbaçov, orta menzilli nükleer füzelerin karşılıklı imhası için antlaşma imzaladı.
1991 - Boris Yeltsin ile Ukrayna ve Belarus Cumhuriyetlerinin Devlet Başkanları, Bağımsız Devletler Topluluğu'nun (BDT) kuruluşunu ilan ettiler.
1992 - TBMM, Somali'ye asker gönderilmesini kararlaştırdı.
1995 - Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, kısaltması KESK olan memur sendikaları konfederasyonu kuruldu.
1996 - PKK, rehin tuttuğu 6 askeri, Kuzey Irak'taki Zap kampında Refah Partisi Van Milletvekili Fethullah Erbaş, İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Akın Birdal ve Mazlum-Der İzmir Şube Başkanı Halit Çelik'e teslim etti.
2003 - Erdoğan Teziç, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından YÖK Başkanlığına atandı.
2004 - Ohio eyaletindeki Damageplan konserinde Dimebag Darrell (Darrell Lance Abbott), Nathan Gale adlı bir çılgın tarafından sahnede vuruldu.
2007 - Küresel Isınmaya Hayır Mitingi yapıldı.
MÖ 65 - Quintus Horatius Flaccus, Romalı şair (ö. MÖ 8)
1021 - Wang Anshi, Yeni Politikalar olarak bilinen büyük ve tartışmalı sosyo-ekonomik reformları başlatan Çinli ekonomist, devlet adamı ve şair (ö. 1086)
1542 - Mary Stuart, İskoçya Kraliçesi (ö. 1587)
1699 - Maria Josepha, III. August ile evlenerek Polonya kraliçesi oldu (ö. 1757)
1708 - I. Franz, Kutsal Roma İmparatoru ve Toskana Grandükü (ö. 1765)
1723 - Paul Henri Thiry d'Holbach, Fransız filozof ve yazar (ö. 1789)
1730 - Johann Hedwig, Alman botanikçi (ö. 1799)
1730 - Jan Ingenhousz, Hollandalı fizikçi (ö. 1799)
1756 - Maximilian Franz von Österreich, Alman din adamı ve siyasetçi (ö. 1801)
1765 - Elias (Eli) Whitney, Amerikalı mucit ve sanayici (ö. 1825)
1790 - Richard Carlile, İngiliz gazeteci (ö. 1843)
1818 - III. Charles, 28. Monako prensi ve Valentinois dükü (ö. 1889)
1832 - Bjørnstjerne Bjørnson, Norveçli yazar, şair, politikacı ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1910)
1839 - Ali Suavi (Sarıklı İhtilalci), Türk gazeteci ve yazar (ö. 1878)
1861 - Georges Méliès, Fransız film yapımcısı ve yönetmen (ö. 1938)
1864 - Camille Claudel, Fransız heykeltıraş (ö. 1943)
1865 - Jean Sibelius, Fin besteci (ö. 1957)
1894 - E. C. Segar, Amerikalı karikatürist (Temel Reis (Popeye)'in yaratıcısı (ö. 1938)
1911 - Lee J. Cobb, Amerikalı oyuncu (ö. 1976)
1925 - Sammy Davis Jr., Amerikalı oyuncu, dansçı ve komedyen (ö. 1990)
1925 - Arnaldo Forlani, İtalyan siyasetçi
1926 - Joachim Fest, Alman yazar (ö. 2006)
1930 - Maximilian Schell, Avusturyalı oyuncu, yönetmen ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (ö. 2014)
1936 - David Carradine, Amerikalı oyuncu (ö. 2009)
1941 - Randall Harold Cunningham, Amerikalı siyasetçi
1943 - Jim Morrison, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı, besteci ve şair (ö. 1971)
1943 - Hakkı Koşar, Türk karateci
1946 - Salif Keïta, Malili futbolcu
1953 - Kim Basinger, Amerikalı oyuncu ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi
1954 - Louis de Berniéres, İngiliz yazar
1957 - Phil Collen, İngiliz müzisyen
1960 - Aaron Allston, Amerikalı yazar ve oyun programcısı (ö. 2014)
1962 - Marty Friedman, Amerikalı müzisyen
1966 - Sinead O'Connor, İrlandalı müzisyen
1971 - Abdullah Ercan, Türk futbolcu
1973 - Corey Taylor, Amerikalı müzisyen
1976 - Dominic Monaghan, İngiliz aktör
1978 - Ian Somerhalder, Amerikalı oyuncu
1978 - Soner Sarıkabadayı, Türk pop müzik şarkıcısı
1979 - Christian Wilhelmsson, İsveçli millî futbolcu
1981 - Azra Akın, Türk manken, model ve oyuncu
1982 - Hamit Altıntop, Türk futbolcu
1982 - Halil Altıntop, Türk futbolcu
1982 - Nicki Minaj, Amerikalı rap şarkıcısı ve söz yazarı
1985 - Dwight Howard, Amerikalı basketbolcu
1986 - Eric Arndt, Amerikalı profesyonel güreşçi
1993 - AnnaSophia Robb, Amerikalı oyuncu
1994 - Conseslus Kipruto, Kenyalı atlet
1994 - Cara Mund, Miss Amerika Güzellik Yarışması 2018 Güzeli seçilen kadın model
1994 - Raheem Sterling, Jamaika asıllı İngiliz millî futbolcu
1996 - Scott McTominay, İskoç futbolcu
1709 - Thomas Corneille, Fransız şair (d. 1625)
1796 - Petro Aleksandroviç Rumyantsev, Rus general (Çariçe II. Katerina'nın emrinde 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşına kumandanlık eden) (d. 1725)
1830 - Benjamin Constant, İsviçre asıllı Fransız liberal yazar (d. 1767)
1831 - James Hoban, İrlandalı mimar (Beyaz Saray en önemli eserlerinden biridir) (d. 1762)
1859 - Thomas de Quincey, İngiliz deneme yazarı (d. 1785)
1864 - George Boole, İngiliz matematikçi ve filozof (d. 1762)
1894 - Pafnuty Lvovich Chebyshev, Rus matematikçi (d. 1821)
1903 - Herbert Spencer, İngiliz felsefeci (d. 1820)
1907 - II. Oscar, İsveç ve Norveç kralı (d. 1829)
1913 - Camille Jenatzy, Belçikalı mühendis (d. 1868)
1914 - Maximilian von Spee, Alman asker (d. 1861)
1919 - J. Alden Weir, Amerikalı izlenimci ressam (d. 1852)
1937 - Ahmet Baytursun, Kazak eğitimci, dilbilimci, yazar, şair ve siyasetçi (d. 1872)
1963 - Sarit Thanarat, Taylandlı politikacı (d. 1908)
1978 - Golda Meir, İsrail'in 4. Başbakanı (d. 1898)
1980 - John Lennon, İngiliz rock şarkıcısı, The Beatles grubunun kurucusu ve En İyi Özgün Müzik Akademi Ödülü sahibi (d. 1940)
1981 - Ferruccio Parri, İtalya'nın 43. Başbakanı (d. 1890
1983 - Slim Pickens, Amerikalı sinema oyuncusu (d. 1919)
1984 - Semih Sancar, Türk asker ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 16. Genelkurmay Başkanı (d. 1911)
1989 - Berke Vardar, Türk dil bilimci (d. 1934)
1990 - Tadeusz Kantor, Polonyalı ressam, asamblaj ressamı ve tiyatro yönetmeni (d. 1925)
1994 - Antonio Carlos Jobim, Brezilyalı besteci, Bossa Nova akımının öncüsü, yorumcu, piyanist ve gitarist (d. 1927)
1996 - Howard Rollins, Amerikalı oyuncu (d. 1950)
1997 - Bob Bell, Amerikalı oyuncu ve gösteri sanatçısı (d. 1922)
2001 - Mirza Delibašic, Bosnalı basketbolcu (d. 1954)
2001 - Betty Holberton, Amerikalı bilgisayar bilimci ve insan bilgisayar (d. 1917)
2003 - Rubén González, Kübalı piyanist (Buena Vista Social Club grubunun elemanı) (d. 1919)
2004 - Darrell Lance Abbott, Amerikalı gitarist ve Pantera grubunun kurucusu (d. 1966)
2013 - John Cornforth, Avustralyalı kimyager (d. 1917)
2015 - Alan Hodgkinson, İngiliz millî futbolcu (d. 1936)
2016 - John Glenn, Amerikalı havacı, mühendis, astronot ve siyasetçi (d. 1921)
2018 - Lüdmila Alekseyeva, Rus yazar, tarihçi ve insan hakları aktivisti (d. 1927)
2018 - Evelyn Berezin, Amerikalı bilgisayar mühendisi (d. 1925)
2018 - Jolanta Szczypinska, Polonyalı siyasetçi (d. 1957)
2019 - René Auberjonois, Amerikalı erkek tiaytro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı (d. 1940)
2019 - Juice WRLD, Amerikalı rapçi, şarkıcı ve şarkı yazarı (d. 1998)
2019 - Caroll Spinney, Amerikalı komedyen, oyuncu ve seslendirme sanatçısı (d. 1933)
2020 - Harold Budd, Amerikalı avangart besteci ve şair (d. 1936)
2020 - Raffaele Pinto, İtalyan ralli yarışçısı (d. 1945)
2020 - Alejandro Sabella, Arjantinli teknik direktör ve eski futbolcu (d. 1954)
2020 - Yevgeni Şapoşnikov, Sovyet-Rus yüksek rütbeli asker ve siyasetçi (d. 1942)
Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur?— Haberler (@Haberler) December 5, 2021
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