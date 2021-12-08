8 Aralık tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 8 Aralık'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 8 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 8 Aralık tarihte bugün vefat edenler!

8 ARALIK TARİHTE BUGÜN NELER OLDU?

1808 - Napolyon Bonaparte komutasındaki Fransız Ordusu, Madrid'e girdi.

1863 - Santiago (Şili)'de bulunan Iglesia de la Compañía Kilisesi çıkan bir yangın sonucu tamamen yandı, 2000'den fazla kişi öldü. Yangın sonrasında bu alana bir anıt dikildi.

1868 - İlk ışıklı trafik lambaları, Londra'da kullanılmaya başlandı.

1869 - Birinci Vatikan Konsili açıldı.

1886 - ABD'de Samuel Gompers Başkanlığında, Amerikan Emek Federasyonu kuruldu.

1936 - Nikaragua'da, Anastasio Somoza Cumhurbaşkanı seçildi.

1941 - Pearl Harbor Saldırısından bir gün sonra Amerika Birleşik Devletleri Kongresi Japonya'ya savaş ilan etti ve II. Dünya Savaşı'na resmen girmiş oldu.

1942 - Vatan gazetesi, Hitler ve Mihver Devletleri aleyhtarı yazılar nedeniyle kapatıldı.

1948 - Birleşmiş Milletler, Güney Kore'nin tanınmasını onayladı.

1953 - Türkiye futbolda İspanya'yı eledi ve Dünya Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

1953 - DSİ (Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü) kuruldu.

1955 - Samsun Anadolu Lisesi kuruldu.

1962 - Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında "Karşılıklı Sağlık Yardımı Anlaşması" imzalandı. Türkiye'nin de katıldığı anlaşmaya göre, kendi ülkesinde tedavisi mümkün olmayan hastaların bakımı, bu imkânlara sahip ülkelerde yapılacak.

1966 - Dünyanın ilk "işçi şirketi" olduğu söylenen Türksan kuruldu. Şirketin kuruluş amacının yurt dışında çalışan Türk işçilerin tasarruflarını değerlendirmek olduğu açıklandı.

1968 - Tokyo Uluslararası Maratonu'nda, İsmail Akçay dördüncü oldu.

1972 - Doğan Koloğlu, 7,5 yıl hapse mahkûm oldu.

1973 - Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, yazar Çetin Altan'ın cezasını affetti. Ancak Altan'ın 2 yıllık cezası af kapsamı dışında kaldı.

1980 - John Lennon, New York'ta kaldığı otelin önünde vurularak öldürüldü.

1987 - Ömer Kavur'un yönettiği Anayurt Oteli, 9. Nantes 3 Kısa Film Şenliği'nde büyük ödülü aldı.

1987 - İsrail işgali altındaki topraklarda yaşayan Filistinliler, intifada hareketini başlattı.

1987 - ABD Başkanı Ronald Reagan ve SSCB lideri Mihail Gorbaçov, orta menzilli nükleer füzelerin karşılıklı imhası için antlaşma imzaladı.

1991 - Boris Yeltsin ile Ukrayna ve Belarus Cumhuriyetlerinin Devlet Başkanları, Bağımsız Devletler Topluluğu'nun (BDT) kuruluşunu ilan ettiler.

1992 - TBMM, Somali'ye asker gönderilmesini kararlaştırdı.

1995 - Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, kısaltması KESK olan memur sendikaları konfederasyonu kuruldu.

1996 - PKK, rehin tuttuğu 6 askeri, Kuzey Irak'taki Zap kampında Refah Partisi Van Milletvekili Fethullah Erbaş, İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Akın Birdal ve Mazlum-Der İzmir Şube Başkanı Halit Çelik'e teslim etti.

2003 - Erdoğan Teziç, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından YÖK Başkanlığına atandı.

2004 - Ohio eyaletindeki Damageplan konserinde Dimebag Darrell (Darrell Lance Abbott), Nathan Gale adlı bir çılgın tarafından sahnede vuruldu.

2007 - Küresel Isınmaya Hayır Mitingi yapıldı.

8 ARALIK TARİHTE BUGÜN DOĞANLAR

MÖ 65 - Quintus Horatius Flaccus, Romalı şair (ö. MÖ 8)

1021 - Wang Anshi, Yeni Politikalar olarak bilinen büyük ve tartışmalı sosyo-ekonomik reformları başlatan Çinli ekonomist, devlet adamı ve şair (ö. 1086)

1542 - Mary Stuart, İskoçya Kraliçesi (ö. 1587)

1699 - Maria Josepha, III. August ile evlenerek Polonya kraliçesi oldu (ö. 1757)

1708 - I. Franz, Kutsal Roma İmparatoru ve Toskana Grandükü (ö. 1765)

1723 - Paul Henri Thiry d'Holbach, Fransız filozof ve yazar (ö. 1789)

1730 - Johann Hedwig, Alman botanikçi (ö. 1799)

1730 - Jan Ingenhousz, Hollandalı fizikçi (ö. 1799)

1756 - Maximilian Franz von Österreich, Alman din adamı ve siyasetçi (ö. 1801)

1765 - Elias (Eli) Whitney, Amerikalı mucit ve sanayici (ö. 1825)

1790 - Richard Carlile, İngiliz gazeteci (ö. 1843)

1818 - III. Charles, 28. Monako prensi ve Valentinois dükü (ö. 1889)

1832 - Bjørnstjerne Bjørnson, Norveçli yazar, şair, politikacı ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1910)

1839 - Ali Suavi (Sarıklı İhtilalci), Türk gazeteci ve yazar (ö. 1878)

1861 - Georges Méliès, Fransız film yapımcısı ve yönetmen (ö. 1938)

1864 - Camille Claudel, Fransız heykeltıraş (ö. 1943)

1865 - Jean Sibelius, Fin besteci (ö. 1957)

1894 - E. C. Segar, Amerikalı karikatürist (Temel Reis (Popeye)'in yaratıcısı (ö. 1938)

1911 - Lee J. Cobb, Amerikalı oyuncu (ö. 1976)

1925 - Sammy Davis Jr., Amerikalı oyuncu, dansçı ve komedyen (ö. 1990)

1925 - Arnaldo Forlani, İtalyan siyasetçi

1926 - Joachim Fest, Alman yazar (ö. 2006)

1930 - Maximilian Schell, Avusturyalı oyuncu, yönetmen ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (ö. 2014)

1936 - David Carradine, Amerikalı oyuncu (ö. 2009)

1941 - Randall Harold Cunningham, Amerikalı siyasetçi

1943 - Jim Morrison, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı, besteci ve şair (ö. 1971)

1943 - Hakkı Koşar, Türk karateci

1946 - Salif Keïta, Malili futbolcu

1953 - Kim Basinger, Amerikalı oyuncu ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi

1954 - Louis de Berniéres, İngiliz yazar

1957 - Phil Collen, İngiliz müzisyen

1960 - Aaron Allston, Amerikalı yazar ve oyun programcısı (ö. 2014)

1962 - Marty Friedman, Amerikalı müzisyen

1966 - Sinead O'Connor, İrlandalı müzisyen

1971 - Abdullah Ercan, Türk futbolcu

1973 - Corey Taylor, Amerikalı müzisyen

1976 - Dominic Monaghan, İngiliz aktör

1978 - Ian Somerhalder, Amerikalı oyuncu

1978 - Soner Sarıkabadayı, Türk pop müzik şarkıcısı

1979 - Christian Wilhelmsson, İsveçli millî futbolcu

1981 - Azra Akın, Türk manken, model ve oyuncu

1982 - Hamit Altıntop, Türk futbolcu

1982 - Halil Altıntop, Türk futbolcu

1982 - Nicki Minaj, Amerikalı rap şarkıcısı ve söz yazarı

1985 - Dwight Howard, Amerikalı basketbolcu

1986 - Eric Arndt, Amerikalı profesyonel güreşçi

1993 - AnnaSophia Robb, Amerikalı oyuncu

1994 - Conseslus Kipruto, Kenyalı atlet

1994 - Cara Mund, Miss Amerika Güzellik Yarışması 2018 Güzeli seçilen kadın model

1994 - Raheem Sterling, Jamaika asıllı İngiliz millî futbolcu

1996 - Scott McTominay, İskoç futbolcu

8 ARALIK TARİHTE BUGÜN VEFAT EDENLER

1709 - Thomas Corneille, Fransız şair (d. 1625)

1796 - Petro Aleksandroviç Rumyantsev, Rus general (Çariçe II. Katerina'nın emrinde 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşına kumandanlık eden) (d. 1725)

1830 - Benjamin Constant, İsviçre asıllı Fransız liberal yazar (d. 1767)

1831 - James Hoban, İrlandalı mimar (Beyaz Saray en önemli eserlerinden biridir) (d. 1762)

1859 - Thomas de Quincey, İngiliz deneme yazarı (d. 1785)

1864 - George Boole, İngiliz matematikçi ve filozof (d. 1762)

1894 - Pafnuty Lvovich Chebyshev, Rus matematikçi (d. 1821)

1903 - Herbert Spencer, İngiliz felsefeci (d. 1820)

1907 - II. Oscar, İsveç ve Norveç kralı (d. 1829)

1913 - Camille Jenatzy, Belçikalı mühendis (d. 1868)

1914 - Maximilian von Spee, Alman asker (d. 1861)

1919 - J. Alden Weir, Amerikalı izlenimci ressam (d. 1852)

1937 - Ahmet Baytursun, Kazak eğitimci, dilbilimci, yazar, şair ve siyasetçi (d. 1872)

1963 - Sarit Thanarat, Taylandlı politikacı (d. 1908)

1978 - Golda Meir, İsrail'in 4. Başbakanı (d. 1898)

1980 - John Lennon, İngiliz rock şarkıcısı, The Beatles grubunun kurucusu ve En İyi Özgün Müzik Akademi Ödülü sahibi (d. 1940)

1981 - Ferruccio Parri, İtalya'nın 43. Başbakanı (d. 1890

1983 - Slim Pickens, Amerikalı sinema oyuncusu (d. 1919)

1984 - Semih Sancar, Türk asker ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 16. Genelkurmay Başkanı (d. 1911)

1989 - Berke Vardar, Türk dil bilimci (d. 1934)

1990 - Tadeusz Kantor, Polonyalı ressam, asamblaj ressamı ve tiyatro yönetmeni (d. 1925)

1994 - Antonio Carlos Jobim, Brezilyalı besteci, Bossa Nova akımının öncüsü, yorumcu, piyanist ve gitarist (d. 1927)

1996 - Howard Rollins, Amerikalı oyuncu (d. 1950)

1997 - Bob Bell, Amerikalı oyuncu ve gösteri sanatçısı (d. 1922)

2001 - Mirza Delibašic, Bosnalı basketbolcu (d. 1954)

2001 - Betty Holberton, Amerikalı bilgisayar bilimci ve insan bilgisayar (d. 1917)

2003 - Rubén González, Kübalı piyanist (Buena Vista Social Club grubunun elemanı) (d. 1919)

2004 - Darrell Lance Abbott, Amerikalı gitarist ve Pantera grubunun kurucusu (d. 1966)

2013 - John Cornforth, Avustralyalı kimyager (d. 1917)

2015 - Alan Hodgkinson, İngiliz millî futbolcu (d. 1936)

2016 - John Glenn, Amerikalı havacı, mühendis, astronot ve siyasetçi (d. 1921)

2018 - Lüdmila Alekseyeva, Rus yazar, tarihçi ve insan hakları aktivisti (d. 1927)

2018 - Evelyn Berezin, Amerikalı bilgisayar mühendisi (d. 1925)

2018 - Jolanta Szczypinska, Polonyalı siyasetçi (d. 1957)

2019 - René Auberjonois, Amerikalı erkek tiaytro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı (d. 1940)

2019 - Juice WRLD, Amerikalı rapçi, şarkıcı ve şarkı yazarı (d. 1998)

2019 - Caroll Spinney, Amerikalı komedyen, oyuncu ve seslendirme sanatçısı (d. 1933)

2020 - Harold Budd, Amerikalı avangart besteci ve şair (d. 1936)

2020 - Raffaele Pinto, İtalyan ralli yarışçısı (d. 1945)

2020 - Alejandro Sabella, Arjantinli teknik direktör ve eski futbolcu (d. 1954)

2020 - Yevgeni Şapoşnikov, Sovyet-Rus yüksek rütbeli asker ve siyasetçi (d. 1942)

Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur? — Haberler (@Haberler) December 5, 2021

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