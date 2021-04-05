Tarihte bugün ne oldu? 5 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 5 Nisan'da yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 5 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 5 Nisan yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
5 Nisan tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 5 Nisan'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 5 Nisan tarihinde ne oldu?
OLAYLAR
• 1453 - Fatih Sultan Mehmet'in donanması, İstanbul sularına geldi.
• 1614 - Pocahontas ile John Rolfe evlendi. Powhatan adlı Kızılderili kabilesinin reisinin kızı, İngilizlere esir düşünce, tütün yetiştiricisi Rolfe ile tanışmıştı.
• 1804 - Kayıtlara geçen ilk meteor, İskoçya'ya düştü.
• 1909 - Osmanlı İmparatorluğu'nda İttihad-ı Muhammedi Fırkası kuruldu.
• 1925 - Kahramanmaraş, İstiklal Madalyası aldı.
• 1930 - Hindistan'da 300 millik yürüyüşünü tamamlayan Mahatma Gandhi, Dandi sahiline ulaştı.
• 1936 - Mississippi'de meydana gelen bir kasırgada 233 kişi öldü.
• 1941 - Anıtkabir için açılan proje yarışması sonuçlandı; Emin Onat ve Orhan Arda'nın teklif ettikleri proje seçildi.
• 1944 - II. Dünya Savaşı: Yunanistan'ın bir kasabasında 270 kişi, Naziler tarafından öldürüldü.
• 1945 - II. Dünya Savaşı: Tito, Sovyetler Birliği ile dostluk anlaşması imzaladı.
• 1946 - Missouri Zırhlısı, ABD'de ölen Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Münir Ertegün'ün naaşını İstanbul'a getirdi.
• 1949 - Illinois'de bir hastanede çıkan yangında 77 kişi öldü.
• 1951 - Ethel ve Julius Rosenberg, Sovyetler Birliği için casusluk yapma suçundan idama mahkûm edildiler.
• 1973 - Pierre Messmer, Fransa Başbakanı oldu.
• 1983 - CHP eski Genel Başkanı Bülent Ecevit'e, yurt dışına çıkış izni verildi. Ecevit, Sosyalist Enternasyonal toplantısı için Portekiz'e gitti.
• 1984 - Cidde-Şam seferini yapan bir yolcu uçağı, Suriye uyruklu bir hava korsanı tarafından kaçırılarak Yeşilköy'e indirildi.
• 1992 - Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti.
• 1994 - Kurt Cobain'in öldüğü gün olarak belirlendi. 8 Nisan'da cesedi Seattle'daki evinin garajında bulundu.
• 1994 - 5 Nisan Ekonomik Önlemler Paketi uygulamaya konuldu.
• 1996 - Agos, İstanbul'da yayın hayatına başladı.
• 1998 - Japonya'daki Şikoku ve Honşu adalarını birbirine bağlayan, dünyanın en uzun asma köprüsü Akaşi Kaikyo Köprüsü hizmete açıldı.
• 2002 - Alice in Chains grubunun solisti Layne Staley aşırı doz 2 Ağustos 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. dan öldü. 15 gün sonra evinde bulunduğunda, cesedi tanınmaz haldeydi. Yapılan otopsiyle, cesedi ve ölüm sebebi tanımlanabildi. Ölümü, Kurt Cobain ile aynı güne denk düşmektedir.
• 2009 - Türkiye'de Sağlık Bakanlığı, 40 işçinin silikozis hastalığından ölmesinin ardından, kot taşlama için kullanılan insan sağlığına zararlı maddelerin kullanımını yasakladı.
DOĞUMLAR
• 1588 - Thomas Hobbes, İngiliz felsefeci (ö. 1679)
• 1622 - Vincenzo Viviani, İtalyan matematikçi ve bilim adamı (ö. 1703)
• 1832 - Jules Ferry, Fransa eski Başbakanı (ö. 1893)
• 1871 - Glenn Scobey Warner, Amerikan futbolu koçu (ö. 1954)
• 1876 - Behiç Erkin, Türk asker, siyasetçi ve diplomat (ö. 1961)
• 1883 - Walter Huston, Kanada doğumlu Amerikalı oyuncu (John Huston'ın babası) (ö. 1950)
• 1898 - Ömer Asım Aksoy, Türk dil bilimci (ö. 1993)
• 1899 - Alfred Blalock, Amerikalı bilim adamı ve hekim (ö. 1964)
• 1900 - Spencer Tracy, Amerikalı oyuncu (ö. 1967)
• 1908 - Bette Davis, Amerikalı aktris ve En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (ö. 1989)
• 1908 - Herbert von Karajan, Avusturyalı orkestra şefi (ö. 1989)
• 1916 - Gregory Peck, Amerikalı oyuncu (ö. 2003)
• 1920 - İlhan Arsel, Türk akademisyen, yazar, araştırmacı ve senatör (ö. 2010)
• 1920 - Arthur Hailey, İngiliz-Kanadalı yazar (ö. 2004)
• 1923 - Ernest Mandel, Belçikalı marksist teorisyen (ö. 1995)
• 1923 - Nguyen Van Thieu, Vietnamlı asker ve siyaset adamı (ö. 2001)
• 1925 - Sadri Alışık, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu (ö. 1995)
• 1926 - Ömer Faruk Akün, Türk yazar ve akademisyen (ö. 2016)
• 1926 - Roger Corman, Amerikalı yönetmen
• 1926 - Süleyman Seba, Türk futbolcu ve BJK'nin 31. Başkanı (ö. 2014)
• 1928 - Altan Karındaş, Türk sinema, tiyatro, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı (ö. 2021)
• 1928 - Haldun Dormen, Türk tiyatrocu
• 1929 - Hugo Claus, Flaman romancı, şair, oyun yazarı, ressam ve film yönetmeni (ö. 2008)
• 1929 - Ivar Giaever, Norveçli fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi
• 1929 - Nigel Hawthorne, İngiliz aktör (ö. 2001)
• 1933 - Feridun Buğeker, Türk millî futbolcu (ö. 2014)
• 1937 - Colin Powell, Amerika Birleşik Devletleri eski Dışişleri Bakanı
• 1942 - Pascal Couchepin, İsviçreli politikacı
• 1942 - Peter Greenaway, Galli yönetmen, ressam ve roman yazarı
• 1945 - Cem Karaca, Türk müzisyen ve besteci (ö. 2004)
• 1946 - Yavuz Turgul, Türk sinema filmi yönetmeni, senarist ve gazeteci
• 1950 - Agnetha Fältskog, İsveçli pop şarkıcısı, besteci ve yapımcı (ABBA)
• 1950 - Ann C. Crispin, Amerikalı yazar (ö. 2013)
• 1950 - Nihat Özdemir, Türk iş adamı
• 1956 - Diamond Dallas Page, Amerikalı güreşçi ve oyuncu
• 1965 - Aykut Kocaman, Türk eski futbolcu ve teknik direktör
• 1968 - Barış Özatman, Türk atlet
• 1970 - Aylin Arasıl, Türk oyuncu
• 1970 - Yaşar, Türk şarkıcı
• 1973 - Pharrell, Amerikalı prodüktör, şarkıcı ve rapçi (The Neptunes)
• 1976 - Fernando Morientes, İspanyol futbolcu
• 1979 - Timo Hildebrand, Alman futbolcu
• 1980 - Thomas Hitzlsperger, Alman futbolcu
• 1984 - Marshall Allman, Amerikalı oyuncu
• 1997 - Borja Mayoral, İspanyol futbolcu
ÖLÜMLER
• 1697 - XI. Karl, 1660'tan ölümüne kadar İsveç kralı (d. 1655)
• 1794 - Georges Danton, Fransız avukat ve Fransız ihtilali'nin liderlerinden (d. 1759)
• 1794 - Camille Desmoulins, Fransız gazeteci ve politikacı (d. 1760)
• 1882 - Le Play, Fransız maden mühendisi ve sosyolog (d. 1806)
• 1900 - Gazi Osman Paşa, Osmanlı Paşası (d. 1832)
• 1923 - George Herbert de Carnarvon, İngiliz mısırbilimci ve koleksiyoncu (d. 1866)
• 1945 - Heinrich Krippel, Avusturyalı heykeltıraş (d. 1883)
• 1964 - Douglas MacArthur, Amerikalı general (d. 1880)
• 1967 - Hermann Joseph Muller, Amerikalı genetik bilgini (d. 1890)
• 1969 - Rómulo Gallegos, Venezuelalı romancı ve politikacı (d. 1884)
• 1975 - Çan Kay-Şek, Tayvan'ın ilk Devlet Başkanı (d. 1887)
• 1976 - Howard Hughes, Amerikalı havacı ve iş adamı (d. 1905)
• 1992 - Sam Walton, Amerikalı iş adamı (d. 1918)
• 1993 - Feyyaz Kayacan, Türk yazar (d. 1919)
• 1994 - Kurt Cobain, Amerikalı müzisyen (Nirvana üyesi) (d. 1967)
• 1997 - Allen Ginsberg, Amerikalı yazar (d. 1926)
• 1998 - Cozy Powell, İngiliz baterist (d. 1947)
• 1998 - Frederick Charles Frank, İngiliz teorik fizikçi (d. 1911)
• 2002 - Layne Staley, Amerikalı müzisyen (d. 1967)
• 2005 - Saul Bellow, Amerikalı yazar (d. 1915)
• 2007 - Werner Maser, Alman tarihçi, gazeteci ve profesördü (d. 1922)
• 2008 - Charlton Heston, Amerikalı sinema ve tiyatro oyuncusu (d. 1923)
• 2011 - Ange-Félix Patassé, Orta Afrikalı siyasetçi (d. 1937)
• 2011 - Baruch Samuel "Barry" Blumberg, Amerikalı doktor ve 1976 yılı Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (d. 1925)
• 2012 - Bingu wa Mutharika, Malavili ekonomist ve siyasetçi (d. 1934)
• 2012 - Ferdinand Alexander Porsche, Alman mühendis ve otomobil tasarımcısı (d. 1935)
• 2013 - Regina Bianchi, İtalyan dizi ve sinema oyuncusu (d. 1921)
• 2014 - John Pinette, Amerikalı stand-up komedyen ve oyuncu (d. 1964)
• 2016 - Kostas "Koço" Kasapoğlu, Rum asıllı Türk futbolcu (d. 1935)
• 2017 - Arthur Bernard Bisguier, Amerikalı satranç oyuncusu (d. 1929)
• 2017 - Paul O'Neill, Amerikan besteci, söz yazarı, yapımcı ve şarkı yazarı (d. 1956)
• 2017 - Reginald Harold Haslam "Tim" Parnell, İngiliz Formula 1 yarışçısı (d. 1932)
• 2017 - Amelio "Memè" Perlini, İtalyan oyuncu ve film yönetmeni (d. 1947)
• 2018 - Isao Takahata, Japon anime yönetmeni (d. 1935)
• 2019 - Sydney Brenner, Güney Afrikalı biyolog (d. 1927)
• 2020 - Honor Blackman, İngiliz oyuncu (d. 1925)
• 2020 - Eleanor Margaret Burbidge, İngiliz-Amerikalı astrofizikçi, akademisyen ve eğitimci (d. 1919)
• 2020 - Mahmud Cibril, Libyalı siyasetçi (d. 1952)
TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER
• Avukatlar Günü