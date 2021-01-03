Tarihte bugün ne oldu? 3 Ocak tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 3 Ocak'ta yaşananlar!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 3 Ocak tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 3 Ocak'ta yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

3 Ocak tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 3 Ocak'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 3 Ocak tarihinde ne oldu?

OLAYLAR

1431 - Jeanne d'Arc, Piskopos Pierre Cauchon'a teslim edildi.

1496 - Leonardo da Vinci bir uçma makinesini test etti, fakat başarısız oldu.

1521 - Martin Luther, Roma Katolik Kilisesi tarafından aforoz edildi.

1777 - Amerikalı General George Washington, İngiliz General Charles Cornwallis'i Princeton Muharebesi'nde yenilgiye uğrattı.

1888 - Kaliforniya'daki Lick Gözlemevi'nde hizmete giren 91 cm çapındaki yeni teleskop, Dünyanın o güne kadarki en büyük teleskobu olma unvanını aldı.

1889 - Nietzsche, akli dengesini yitirdi.

1914 - Enver Paşa, mirliva rütbesiyle Harbiye Nazırlığı'na atandı.

1917 - Ardahan Arap Camii'nde, 373 Türk, Ermeni çeteciler tarafından camiyle birlikte yakıldı.

1920 - Türkiye, Ermenistan'la barış anlaşması yaptı.

1922 - Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşu

1924 - Mısır'da Luksor'daki tapınakta Tutankamon'un taş lahdi bulundu.

1925 - İtalya'da Benito Mussolini, bütün yetkileri elinde topladı.

1928 - Nikaragua'da Augusto César Sandino önderliğindeki yurtseverler ayaklandı. Amerika Birleşik Devletleri 1000'den fazla deniz piyadesini savaşmak üzere gönderdi.

1930 - Mustafa Kemal Paşa, Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyeti'ne ilk üye olarak kaydedildi.

1945 - Türkiye, Japonya ile ilişkilerini kesmeye karar verdi.

1946 - II. Dünya Savaşı sırasında Birleşik Krallık'ta Nazi yanlısı yayınlar yapan William Joyce vatana ihanet suçundan Londra'da idam edildi.

1952 - Erzurum ve Hasankale'de deprem: 69 kişi öldü, 299 kişi yaralandı.

1953 - Samuel Beckett'in oyunu Godot'yu Beklerken, Paris'te sahnelenmeye başlandı.

1959 - Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Eisenhower, Alaska'nın 49. eyalet olarak Birleşik Devletler'e katıldığını açıkladı.

1961 - Amerika Birleşik Devletleri, Küba ile ilişkilerini kesti.

1961 - Bağımsız bir Kürt devleti kurmak istemekle suçlanan 49 kişinin yargılanmasına Ankara'da başlandı.

1962 - Papa XXIII. Ioannes, Fidel Castro'yu aforoz etti.

1976 - Uluslararası Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi yürürlüğe girdi.

1977 - Beylerbeyi'ndeki tarihi Halil Paşa yalısı yandı.

1978 - Hindistan'da İndira Gandhi, Kongre Partisinden çıkarıldı.

1983 - Diyarbakır'da 7 katlı, 28 daireli bir apartman çöktü; enkazdan 83 ceset çıkarıldı.

1986 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) hisse senetleri alım satımı başladı.

1988 - Margaret Thatcher, 20. yüzyılda Birleşik Krallık'ın en uzun süre görevde kalan Başbakanı unvanını aldı. Sonraki iki yıl daha bu görevde kalmaya devam edecektir.

1990 - İbrahim Balaban'ın "Göç" adlı tablosu 45 milyon TL'ye satıldı; bu yaşayan bir ressamın eserine ödenen en yüksek fiyat oldu.

1990 - Devrik Panama Devlet Başkanı Manuel Noriega, Panama City'de son 10 gündür sığındığı Vatikan Elçiliği'nde, Amerika Birleşik Devletleri güçlerine teslim oldu.

1991 - Türkiye genelinde yüz binlerce işçi, 1 günlük işe gitmeme eylemi yaptı. DGM eylem hakkında soruşturma başlattı.

1993 - Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George H. W. Bush ve Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin, stratejik nükleer silahlarda indirimi öngören START-2 anlaşmasını imzaladılar.

1994 - Tupolev Tu-154 tipi bir Rus yolcu uçağı, kalkışından hemen sonra İrkutsk'da (Rusya) düştü: 125 kişi öldü.

2004 - Mısır'ın özel havayolu şirketi Flash Air'e ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı Kızıldeniz'e düştü: 148 kişi öldü.

2009 - İsrail Ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik kara harekatına başladı.

DOĞUMLAR

MÖ 106 - Cicero, Romalı devlet adamı ve filozof (ö. MÖ 43)

1196 - Tsuchimikado, Japon İmparatoru (ö. 1231)

1698 - Pietro Metastasio, İtalyan şair ve libretto (ö. 1782)

1860 - Kato Takaaki, Japonya Başbakanı (d. 1926)

1873 - İvan Vasilyeviç Babuşkin, Rus devrimci ve Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi (Bolşevikler) kurucularından (ö. 1906)

1876 - Wilhelm Pieck, Alman siyaset adamı, Almanya Komünist Partisi ve Komintern yöneticilerinden, Almanya Demokratik Cumhuriyeti'nin ilk Devlet Başkanı (ö. 1960)

1883 - Clement Attlee, İngiliz siyasetçi (ö. 1967)

1887 - August Macke, Alman ressam (ö. 1914)

1892 - John Ronald Reuel Tolkien, İngiliz romancı ve bilim adamı (1954-55 arasında yayımladığı Yüzüklerin Efendisi üçlemesiyle ünlenen) (ö. 1973)

1901 - Ngo Dinh Diem, Vietnamlı siyasetçi ve Güney Vietnam Devlet Başkanı (ö. 1963)

1903 - Aleksandr Bek, Sovyet gazeteci ve yazar (ö. 1972

Aleksey Stahanov (1906-1977)

1906 - Aleksey Stahanov, Stahanovizmin öncüsü olan Sovyetler Birliği madencisi (ö. 1977)

1907 - Ray Milland, İngiliz oyuncu ve Oscar ödülü sahibi (ö. 1986)

1928 - Nazmiye Demirel, Türkiye'nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in eşi (ö. 2013)

1929 - Sergio Leone, İtalyan yönetmen (ö. 1989)

1930 - Robert Loggia, İtalyan Yahudisi asıllı Amerikalı oyuncu (ö. 2015)

1933 - Süleyman Ateş, Türk ilahiyatçı, İslam hukukçusu ve Diyanet İşleri'nin 6. Başkanı

1937 - Oytun Şanal, Türk tiyatro ve seslendirme sanatçısı (ö. 2018)

1943 - Köksal Toptan, Türk avukat ve siyasetçi

1943 - Selda Alkor, Türk sinema sanatçısı

1944 - Eva Bender, İsveçli aktris (ö. 1988)

1944 - Mehmet Türker, Türk gazeteci ve yazar (ö. 2017)

1946 - John Paul Jones, İngiliz müzisyen

1946 - Melih Gülgen, Türk sinema yönetmeni, senarist ve yapımcı (ö. 2017)

1956 - Mel Gibson, Avustralyalıı aktör ve film yönetmeni

1963 - Hamza Yanılmaz, Türk siyasetçi (ö. 2011)

1969 - Michael Schumacher, Alman Formula 1 pilotu

1977 - Mayumi Iizuka, Japon ses sanatçısı (seiyuu)

1980 - Claudio Maldonado, Şilili futbolcu

1980 - Kurt Vile, Amerikalı müzisyen

1980

Necati Ateş, Türk futbolcu

Yusuf Demirkol, Türk şarkıcı ve besteci

1983 - Enis Arıkan, Türk oyuncu

1985 - Marko Tomas, Hırvat basketbolcu

1986 - Asa Akira, Japon asıllı Amerikan pornografik film oyuncusu

1991 - Özgür Çek, Türk futbolcu

1994 - Melek Yusufoğlu, Türk basketbolcu

1995 - Kim Seolhyun, Güney Koreli şarkıcı ve oyuncu

ÖLÜMLER

1501 - Ali Şir Nevai, Türk şair (d. 1441)

1798 - Şeyh Galip, Türk divan edebiyatı şairi ve mutasavvıf (d. 1757)

1875 - Pierre Larousse, Fransız ansiklopedi ve sözlük yazarı (d. 1817)

1903 - Alois Hitler, Adolf Hitler'in babası (d. 1837)

1923 - Jaroslav Hašek, Çek yazar (d. 1883)

1945 - Edgar Cayce, Amerikalı medyum (d. 1877)

1946 - William Joyce, Amerikalı Nazi propagandacısı (idam edildi) (d. 1906)

1950 - Emil Jannings, İsviçreli aktör (d. 1884)

1958 - Cafer Tayyar Eğilmez, Türk asker ve siyaset adamı (d. 1878)

1979 - Conrad Hilton, Amerikalı iş adamı ve Hilton Otelleri'nin kurucusu (d. 1887)

1989 - Sergey Lvoviç Sobolev, Rus matematikçi (d. 1908)

2002 - Freddy Heineken, Hollandalı bira üreticisi (d. 1923)

2005 - Faruk Sükan, Türk siyasetçi (d. 1921)

2005 - Sabahattin Ezer, Türk gazeteci ve Antakya Gazeteciler Cemiyeti'nin kurucu Başkanı (d. 1921)

2007 - Mustafa Taşar, Türk siyasetçi (trafik kazasında) (d. 1951)

2007 - Nezir Büyükcengiz, Türk siyasetçi ve CHP Konya Milletvekili (trafik kazasında) (d. 1951)

2009 - Pat Hingle, Amerikalı aktör (d. 1924)

2012 - Hamit Haskabal, Türk oyuncu (d. 1947)

2014

Faruk Geç, Türk gazeteci, ressam, çizgi-romancı ve illustratör (d. 1931)

Alicia Rhett, Amerikalı oyuncu ve ressam (d. 1915)

2015

Derek Minter, İngiliz motosiklet yarışçısı (d. 1932)

Halis Toprak, Türk iş insanı (d. 1938)

Olga Knyazeva, Rus eskrimci (d. 1954)

2016

Paul Bley, Kanadalı piyanist (d. 1946)

Bill Plager, Kanadalı buz hokeyi oyuncusu (d. 1945)

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