Silivri'de çocukların kavgasına anneler dahil oldu; bıçak çekip üzerine yürüdü

SİLİVRİ'de bir sitede çocuklar arasında çıkan kavga, annelerin dahil olmasıyla büyüdü. Tartışma sırasında annelerden biri, bıçak çekerek diğer kadının üzerine yürüdü. Sitedeki başka kadınların araya girmesiyle son bulan tartışma cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün Yeni Mahalle'de bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre çocuklar arasında çıkan kavgaya anneleri de dahil oldu. Kadınlar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Taraflardan biri, evinden aldığı bıçakla yeniden olay yerine geldi. Kadının, tartıştığı diğer kadına bıçak çektiği ve bir süre kovaladığı öne sürüldü. Tehdit edildiğini iddia eden kadın binaya girerek kurtulurken, olay başka bir kadının araya girmesiyle sona erdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, tarafların ifadelerine başvurmak üzere inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı