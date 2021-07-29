Tarihte bugün ne oldu? 29 Temmuz tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 29 Temmuz'da yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 29 Temmuz tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 29 Temmuz tarihte ve dünyada ne günü? İşte, 29 Temmuz yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
29 Temmuz tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Haziran'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 29 Temmuz tarihte ve dünyada ne günü? 29 Temmuz tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde...
OLAYLAR
• 1830 - Fransa'da Temmuz Devrimi; X. Charles tahtından indirildi ve yerine Louis Philippe getirildi.
• 1832 - Kavalalı İbrahim Paşa komutasındaki Mısır Hidivliği Ordusu, Ağa Hüseyin Paşa komutasındaki Osmanlı Ordusu'nu Belen Geçidi'nde yapılan muharebede yenilgiye uğrattı.
• 1900 - İtalya Kralı I. Umberto, Gaetano Bresci adlı bir anarşist tarafından öldürüldü.
• 1921 - Adolf Hitler, Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin Genel Başkanı oldu.
• 1947 - Dünyanın, tamamı elektronik ilk bilgisayarı ENIAC, hafızasının arttırılması amacıyla verilen aradan sonra tekrar çalıştırıldı ve 2 Ekim 1955'e dek sürekli çalıştı.
• 1948 - 1948 Yaz Olimpiyatları: II. Dünya Savaşı nedeniyle 12 yıldır yapılamayan olimpiyatlar Londra'da başladı.
• 1950 - Türk Barışseverler Cemiyeti Başkanı Behice Boran ve Genel Sekreteri Adnan Cemgil tutuklandı. Cemiyet, Kore'ye asker gönderilmesini protesto etmişti.
• 1953 - Bina yapımını teşvik edecek ve kaçak yapılaşmayı önleyecek kanun TBMM'de kabul edildi.
• 1953 - TCDD İşletmesi kuruldu.
• 1957 - Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu kuruldu.
• 1958 - NASA kuruldu.
• 1959 - Vatan gazetesi sahibi ve Başyazarı Ahmet Emin Yalman, "Pulliam Davası"ndan 1 yıl 3 ay hapis cezası aldı.
• 1960 - Havadis gazetesi, sıkıyönetimce tahrikçi ve ayrılıkçı yayın yaptığı iddiasıyla 10 gün süreyle kapatıldı.
• 1965 - Türkiye, Dünya Daktilo Şampiyonası'nda şampiyon oldu.
• 1967 - Venezuela'nın Karakas kentinde deprem: Yaklaşık 500 kişi öldü.
• 1975 - Ankara'nın CHP'li Belediye Başkanı Vedat Dalokay işçi maaşlarını ödeyemediğini ve Hükûmet'in de yardım etmediğini açıkladı. Dalokay, Hükûmet'i protesto için üç günlük açlık grevine başladı.
• 1981 - Birleşik Krallık'ta Galler Prensi Charles, Lady Diana ile evlendi.
• 1986 - Türkiye Komünist Partisi davası sonuçlandı; 74 sanık 4 aydan 15 yıla kadar hapis cezaları aldı, 40 sanık beraat etti.
• 1987 - Margaret Thatcher ile François Mitterrand, Manş Tüneli'nin inşasına ilişkin anlaşmayı imzaladılar.
• 1988 - Almanya'da bulunan Melike Demirağ ve Şanar Yurdatapan'ın "İstanbul'da Olmak" ve "Anadolu" kasetlerinin Türkiye'de yayınlanması Bakanlar Kurulu'nca yasaklanmıştı. Danıştay'a açılan karşı dava reddedildi.
• 1989 - İran Devlet Başkanlığı seçimlerini Haşimi Rafsancani kazandı.
• 1992 - Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı, Emekli Oramiral Kemal Kayacan silahlı saldırıda öldürüldü. Saldırıyı, Dev-Sol örgütü üstlendi.
• 1999 - Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez bir Başkan görev başındayken ceza aldı. Başkan Bill Clinton, yalan ifade vermek suçundan 90.000 Dolar ödemeye mahkûm edildi.
• 2005 - Astronomlar, Güneş Sistemi'nde Eris adını verdikleri bir cüce gezegen keşfettiklerini duyurdular.
• 2016 - Hakkâri saldırısı: Hakkâri - Çukurca karayolunda yol kontrolü yapan askerlere, PKK tarafından düzenlenen saldırıda, 8 asker yaşamını yitirdi, 25 asker de yaralandı.
DOĞUMLAR
• 1605 - Simon Dach, Alman şair (ö. 1659)
• 1646 - Johann Theile, Erken Barok dönemi Alman bestecisi (ö. 1714)
• 1750 - Fabre d'Églantine, Fransız şair, oyuncu, dramaturg ve devrimci (ö. 1794)
• 1793 - Ján Kollár, Slovak yazar, arkeolog, bilim adamı, politikacı (ö. 1852)
• 1805 - Alexis de Tocqueville, Fransız siyasi düşünür ve tarihçi (ö. 1859)
• 1817 - İvan Ayvazovski, Rus ressam (ö. 1900)
• 1841 - Gerhard Armauer Hansen, Norveç doğumlu doktor (ö. 1912)
• 1869 - Booth Tarkington, Amerikalı oyun ve roman yazarı (ö. 1946)
• 1883 - Benito Mussolini, İtalyan gazeteci, politikacı ve İtalya Başbakanı (ö. 1945)
• 1885 - Theda Bara (Theodosia Goobman), Amerikalı tiyatro ve sinema oyuncusu (ö. 1955)
• 1888 - Vladimir Zworykin, Rus asıllı Amerikalı fizikçi ve mucit (ö. 1982)
• 1889 - Ernst Reuter, Alman siyasetçi ve Batı Berlin'in ilk Belediye Başkanı (ö. 1953)
• 1892 - William Powell, Amerikalı oyuncu (ö. 1984)
• 1898 - Isidor Isaac Rabi, Avusturyalı fizikçi (ö. 1988)
• 1900 - Eyvind Johnson, İsveçli yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1976)
• 1902 - Ernst Glaeser, Alman yazar (ö. 1963)
• 1905 - Dag Hammarskjöld, İsveçli iktisatçı ve BM'in 2. Genel Sekreteri (ö. 1961)
• 1909 - Chester Himes, Afrikalı-Amerikalı yazar (ö. 1984)
• 1913 - Erich Priebke, Nazi Almanyası'nda Waffen-SS'de eski Hauptsturmführer (yüzbaşı) (ö. 2013)
• 1917 - Rochus Misch, Nazi Almanyası'nda asker (ö. 2013)
• 1918 - Edwin O'Connor, Amerikalı gazeteci, romancı ve radyo yorumcusu (ö. 1968)
• 1919 - Nevin Akkaya, Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı (ö. 2015)
• 1921 - Chris Marker, Fransız yazar, fotoğrafçı, film yönetmeni, multimedya sanatçısı ve belgeselci (ö. 2012)
• 1923 - Atilla Konuk, Türk siyasetçi ve sporcu (ö. 2009)
• 1924 - Robert Horton, Amerikalı oyuncu (ö. 2016)
• 1925 - Ted Lindsay, Kanadalı profesyonel buz hokeyi oyuncusu (ö. 2019)
• 1925 - Mikis Theodorakis, Yunan besteci
• 1927 - Harry Mulisch, Hollandalı yazar (ö. 2010)
• 1933 - Lou Albano, Amerikalı profesyonel güreşçi ve oyuncu (ö. 2009)
• 1937 - Daniel McFadden, Amerikalı ekonometrist
• 1938 - Peter Jennings, Kanadalı gazeteci (ö. 2005)
• 1940 - Aytaç Yalman, Türk asker ve Türk Kara Kuvvetleri Komutanı (ö. 2020)
• 1940 - Erol Demiröz, Türk aktör ve yönetmen (ö. 2021)
• 1944 - Jim Bridwell, Amerikalı dağ kaya tırmanıcısı ve yazar (ö. 2018)
• 1945 - Mircea Lucescu, Rumen futbolcu ve teknik direktör
• 1949 - Jamil Mahuad, Ekvadorlu siyasetçi ve avukat
• 1953 - Ken Burns, Amerikalı yönetmen ve belgesel film yapımcısı
• 1955 - Jean-Hugues Anglade, Fransız aktör
• 1958 - Yavuz Sepetçi, Türk oyuncu
• 1960 - Binnur Şerbetçioğlu, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu
• 1963 - Alexandra Paul, Amerikalı oyuncu
• 1963 - Graham Poll, İngiliz eski futbol hakemi, köşe yazarı ve futbol yorumcusu
• 1966 - Martina McBride, Amerikalı Grammy ödüllü country müzik şarkıcısı
• 1968 - Paavo Lötjönen, Fin müzisyen
• 1970 - Raşed El-Maced, Suudi sanatçı, müzisyen ve müzik prodüktörü
• 1971 - Lisa Ekdahl, İsveçli şarkıcı ve şarkıcı sözü yazarı
• 1973 - Stephen Dorff, Amerikalı oyuncu
• 1974 - Josh Radnor, Amerikalı oyuncu
• 1974 - Yeşim Ceren Bozoğlu, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu
• 1978 - Ayşe Hatun Önal, Türk şarkıcı
• 1980 - Fernando Gonzalez, Şilili tenisçi
• 1981 - Fernando Alonso, İspanyol Formula 1 pilotu
• 1982 - Allison Mack, Amerikalı oyuncu
• 1984 - Wilson Palacios, Honduraslı millî futbolcu
• 1984 - Oh Beom-Seok, Güney Kore'li millî futbolcu
• 1985 - Besart Berisha, Kosovalı millî futbolcu
• 1990 - Matt Prokop, Amerikalı aktör
• 1994 - Daniele Rugani, İtalyan futbolcu
• 1994 - Ryo Toyama, Japon futbolcu
ÖLÜMLER
• 238 - Balbinus, Roma İmparatoru (d. yaklaşık 165)
• 238 - Pupienus, Roma İmparatoru (d. 178)
• 1095 - I. Ladislaus, 1077'den itibaren Macaristan, 1091'den itibaren Hırvatistan kralı (d. 1040)
• 1099 - II. Urbanus, Papa (Birinci Haçlı Seferi'ni başlatan) (d. 1042)
• 1108 - I. Philippe, 1060 yılından ölümüne kadar Franklar kralı (d. 1052)
• 1644 - VIII. Urbanus, 6 Ağustos 1623'ten 29 Temmuz 1644'teki ölümüne kadar papa olarak hüküm sürdü (d. 1568)
• 1786 - Franz Asplmayr, Avusturyalı besteci ve keman virtüözü (d. 1728)
• 1833 - William Wilberforce, İngiliz hayırsever ve politikacı (d. 1759)
• 1856 - Robert Schumann, Alman besteci (d. 1810)
• 1890 - Vincent Van Gogh, Hollandalı ressam (d. 1853)
• 1900 - I. Umberto, İtalya Kralı (d. 1844)
• 1913 - Tobias Asser, Hollandalı avukat ve hukukçu. 1911 yılında Nobel Barış Ödülü'nü Alfred Fried ile birlikte paylaşmıştır. (d. 1838)
• 1916 - Tanburi Cemil Bey, Türk bestekâr, yaylı tanbur, klasik kemençe ve lavta ustası (d. 1873)
• 1927 - Mehmed Nuri Efendi, Osmanlı İmparatorluğu'nun son Şeyhülislamı (d. 1859)
• 1951 - Ali Sami Yen, Türk futbolcu, teknik direktör ve Galatasaray kulübünün kurucularından (d. 1886)
• 1954 - Franz Josef Popp, BMW AG'nin kurucu (d. 1886)
• 1960 - Hasan Saka, Türk siyasetçi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 7. Başbakanı (d. 1886)
• 1962 - Ronald Fisher, İngiliz istatistikçi, biyolog ve genetik bilimci (d. 1890)
• 1973 - Henri Charrière, Fransız yazar (d. 1906)
• 1974 - Cass Elliot (Mama Cass), Amerikalı şarkıcı (d. 1941)
• 1974 - Erich Kästner, Alman yazar (d. 1899)
• 1979 - Herbert Marcuse, Alman asıllı Amerikalı felsefeci (d. 1898)
• 1982 - Vladimir Zworykin, Rus asıllı Amerikalı fizikçi ve mucit (d. 1888)
• 1983 - Raymond Massey, Kanada asıllı Amerikalı tiyatro ve sinema oyuncusu (d. 1896)
• 1983 - David Niven, İngiliz sinema oyuncusu (d. 1910)
• 1983 - Luis Buñuel, İspanyol film yönetmeni (d. 1900)
• 1983 - Mürüvvet Sim, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı (d. 1929)
• 1990 - Bruno Kreisky, Avusturyalı siyasetçi, Avusturya Sosyal Demokrat Partisi önderi ve Avusturya Şansölyesi (d. 1911)
• 1992 - Kemal Kayacan, Türk asker, Türk Deniz Kuvvetleri'nin 7. Komutanı ve siyasetçi (d. 1915)
• 1994 - Dorothy Crowfoot Hodgkin, İngiliz kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1910)
• 1998 - Jerome Robbins, Amerikalı tiyatro yapımcısı, yönetmen ve koreograf (d. 1918)
• 2001 - Edward Gierek, Polonyalı komünist önder (1970-80 arasında Polonya Birleşik İşçi Partisi Birinci Sekreteri) (d. 1913)
• 2003 - Foday Sankoh, Sierra Leone isyancı grup Devrimci Birleşik Cephesi'nin (RUF) kurucusu ve lideri (d. 1937)
• 2006 - Halit Çapın, Türk gazeteci ve yazar (d. 1936)
• 2007 - Michel Serrault, Fransız aktör (d. 1928)
• 2008 - Şevki Vanlı, Türk mimar (d. 1926)
• 2009 - Demirtaş Ceyhun, Türk hikâye ve roman yazarı (d. 1934)
• 2011 - Nella Martinetti, İsviçreli şarkıcı ve söz yazarı (d. 1946)
• 2012 - John Finnegan, Amerikalı sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu, dublaj sanatçısı (d.1926)
• 2012 - Chris Marker, Fransız yazar, fotoğrafçı, film yönetmeni, multimedya sanatçısı ve belgeselci (d. 1921)
• 2012 - James Mellaart, İngiliz arkeolog (d. 1925)
• 2013 - Christian Benítez, Ekvadorlu eski millî futbolcu (d. 1986)
• 2015 - Suna Kili, Türk akademisyen (d. 1929)
• 2017 - Sophie Huet, Fransız gazeteci (d. 1953)
• 2017 - Rıza Malik, Cezayir eski başbakanı (d. 1931)
• 2017 - Olivier Strebelle, Belçikalı heykeltıraş (d. 1927)
• 2018 - Hans Kristian Amundsen, Norveçli gazete editörü ve siyasetçi (d. 1959)
• 2018 - Brian Christopher, Amerikalı profesyonel güreşçi (d. 1972)
• 2018 - Oliver Dragojevic, Hırvat şarkıcı ve müzisyen (d. 1947)
• 2018 - Abbas Duzduzani, İranlı asker ve siyasetçi (d. 1942)
• 2018 - Ma Ju-feng, Tayvanlı-Çinli oyuncu (d. 1955)
• 2018 - Tomasz Stanko, Polonyalı trompetçi ve besteci (d. 1942)
• 2018 - Nikolai Volkoff, Hırvat-Yugoslav asıllı Amerikalı profesyonel güreşçi (d. 1947)
• 2020 - Salko Bukvarevic, Bosnalı politikacı ve asker (d. 1967)
• 2020 - Sheikh Md. Nurul Haque, Bangladeşli politikacı (d. 1940)
• 2020 - Malik B., Amerikalı rap müzisyeni ve şarkıcı (d. 1972)
• 2020 - Hernán Pinto, Şilili avukat ve politikacı (d. 1953)
• 2020 - Perrance Shiri, Zimbabweli politikacı (d. 1955)
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