Tarihte bugün ne oldu? 29 Ekim tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 29 Ekim'de yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 29 Ekim tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 29 Ekim'de yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
29 Ekim tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 29 Ekim'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 29 Ekim tarihinde ne oldu.
OLAYLAR
1787 - Mozart'ın Don Giovanni operası ilk kez olarak Prag Ulusal Tiyatro'da sahnelendi.
1859 - İspanya, Fas'a savaş ilan etti.
1863 - Cenevre'de toplanan 16 ülke, Uluslararası Kızılhaç'ın kurulmasına karar verdi.
1888 - Britanya İmparatorluğu, Alman İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, İspanyol İmparatorluğu, Fransa, İtalya, Hollanda, Rus İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu arasında, İstanbul Antlaşması'nın (Convention of Constantinople) nihai metni imzalandı. Buna göre, ilgili devletlerin gemileri hem savaş hem de barış zamanında Süveyş Kanalından geçebilecekler.
1901 - Amerika Birleşik Devletleri Başkanı William McKinley'in suikastçısı Leon Czolgosz elektrikli sandalyede idam edildi.
1913 - Batı Trakya Bağımsız Hükûmeti yıkıldı.
1914 - Amiral Souchon liderliğindeki Goeben (Yavuz), Breslau (Midilli) ve dokuz Osmanlı savaş gemisinden oluşan bir donanma Rus liman ve gemilerini bombalayarak Osmanlı'nın I. Dünya Savaşı'na girmesine neden oldu.
1919 - Britanya birlikleri Antep'i Fransızlara teslim edilerek geri çekildi.
1923 - Türkiye'de cumhuriyetin ilanı: Mustafa Kemal Atatürk ilk Türkiye cumhurbaşkanı seçildi.
1924 - Milletler Cemiyeti Konseyinde, Türkiye-Irak sınırı, Musul'u Irak'ta bırakacak biçimde saptandı.
1927 - Irak'ta yapılan kazılarda, Ur kenti yakınlarında 5 bin yıl öncesine ait olduğu belirlenen bir molekül takımı bulundu.
1929 - New York Menkul Kıymetler Borsası çöktü; Amerika Birleşik Devletleri'nde ekonomik depresyonun başlangıcı.
1930 - Ankara'daki Cumhuriyet Bayramı törenlerine Yunanistan başbakanı Venizelos da katıldı.
1933 - Türkiye cumhurbaşkanı Mustafa Kemal, Cumhuriyet'in ilanının 10. yılı münasebetiyle nutkunu okudu.
1954 - Dr. Hikmet Kıvılcımlı, Vatan Partisi'ni kurdu.
1956 - İsrail Ordusu, Mısır sınırını geçerek Sina Yarımadasını işgal etti.
1960 - Cassius Clay (daha sonra Muhammet Ali) Louisville, Kentucky'de ilk profesyonel maçını kazandı.
1960 - Millî Birlik Komitesi'nin 147 öğretim üyesini görevden almasına tepkiler sürüyor. Ankara Üniversitesi rektörü Suut Kemal Yetkin istifa etti.
1961 - Suriye, Birleşik Arap Cumhuriyeti'nden ayrıldı.
1961 - İlk Türk yapımı otomobil Devrim, Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'e armağan edildi.
1967 - Montreal'deki Expo 67 Dünya Fuarı kapandı. Fuarı 50 milyonun üzerinde insan ziyaret etmişti.
1969 - İki bilgisayar arasındaki ilk bağlantı gerçekleştirildi. Bu bağlantı İnternet'in öncüsü olan ARPANET üzerinden yapıldı.
1992 - Türkiye ile Irak'ın kuzeyi arasında stratejik öneme sahip Sinhat Boğazı, TSK'nın eline geçti. Çatışmalarda 90 silahlı militan öldürüldü.
1992 - Kazakistan ve Türkmenistan, ilk Büyük Elçiliklerini Ankara'da açtılar.
1998 - THY'nin Adana-Ankara seferini yapan Boeing 737 tipi uçağı, 33 yolcu ve 6 kişilik mürettebatıyla kaçırıldı. Uçağı kaçıran Erdal Aksu, ölü ele geçirildi. Aksu'nun Diyarbakır'da 4 öğretmeni katletmekten aranan bir terörist olduğu belirlendi.
1998 - Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Özbekistan ve Türkiye, Hazar ve Orta Asya petrollerinin Batı pazarlarına Bakü Tiflis Ceyhan Petrol Boru Hattı'yla ulaştırılmasına ilişkin Ankara Deklarasyonu'nu imzaladılar.
1998 - Amerikalı astronot John Glenn 36 yıl aradan sonra 77 yaşında, Discovery mekiğiyle yeniden uzaya gitti.
2006 - Nijerya'nın başkenti Abuja'da Boeing 737 tipi bir yolcu uçağı kalkıştan hemen sonra 104 yolcusuyla düştü: 6 kişi kurtuldu.
2013 - Marmaray açıldı ve ilk sefer Üsküdar'dan Yenikapı'ya düzenlendi.
2018 - İstanbul Havalimanı açıldı.
DOĞUMLAR
1017 - III. Heinrich, Kutsal Roma İmparatoru (ö. 1056)
1875 - Rebeca Matte Bello, Şilili heykeltıraş (ö. 1929)
1879 - Franz von Papen, Alman siyasetçi ve diplomat (ö. 1969)
1897 - Joseph Goebbels, Alman siyasetçi (ö. 1945)
1899 - Akim Tamiroff, Rus asıllı sinema oyuncusu (ö. 1972)
1918 - Gündüz Kılıç, Türk futbolcu ve teknik direktör (Galatasaraylı futbolcu) (ö. 1980)
1923 - Nazan İpşiroğlu, Türkiye'nin ilk sanat tarihi ve felsefe öğretmenlerinden biri (ö. 2015)
1925 - Robert Hardy, İngiliz oyuncu (ö. 2017)
1926 - Necmettin Erbakan, Türk siyasetçi, mühendis, akademisyen ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı (ö. 2011)
1932 - Füruzan, Türk yazar
1933 - Muzaffer İzgü, Türk yazar ve öğretmen (ö. 2017)
1937 - Ayla Algan, Türk tiyatro sanatçısı, sinema oyuncusu ve şarkıcı
1938 - Ellen Johnson-Sirleaf, Liberya Cumhurbaşkanı
1938 - Sezen Cumhur Önal, Türk şarkı sözü yazarı, radyo-TV programcısı ve sunucusu
1942 - Bob Ross, Amerikalı ressam ve televizyoncu
1943 - Müjdat Gezen, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, şair ve eğitmen
1944 - Mehmet Haberal, Türk tıp profesörü ve Başkent Üniversitesi Rektörü
1947 - Richard Dreyfuss, Amerikalı oyuncu
1948 - Kate Jackson, Amerikalı oyuncu
1950 - Abdullah Gül, Türk siyasetçi ve Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanı
1957 - Dan Castellaneta, Amerikalı seslendirmeci, oyuncu ve komedyen
1970 - Edwin van der Sar, Hollandalı futbolcu
1971 - Aiste Smilgeviciute, Litvan şarkıcı
1971 - Winona Ryder, Amerikalı oyuncu
1973 - Ayla Çelik, Türk şarkıcı
1980 - Ben Foster, Amerikalı oyuncu
1983 - Malik Fathi, Alman futbolcu
1983 - Nurcan Taylan, Türk kadın halterci (Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu)
1989 - Leyla Lydia Tuğutlu, Türk oyuncu ve model
1990
Vanessa Crone, Kanadalı buz patenci
Amarna Miller
Eric Saade, İsveçli pop şarkıcısı
ÖLÜMLER
1618 - Sir Walter Raleigh, İngiliz kâşif (idam edildi) (d. 1554)
1783 - Jean le Rond d'Alembert, Fransız matematikçi (d. 1717)
1829 - Maria Anna Mozart, Avusturyalı piyanist (Wolfgang Amadeus Mozart'ın ablası) (d. 1751)
1911 - Joseph Pulitzer, Macaristan doğumlu Amerikalı gazeteci (d. 1847)
1932 - Joseph Babinski, Polonyalı nörolog (d. 1857)
1933 - Albert Calmette, Fransız bakteriyolog (d. 1863)
1934 - Lou Tellegen, Amerikalı sinema ve tiyatro oyuncusu (d. 1883)
1949 - İbrahim Alaettin Gövsa, Türk siyasetçi (d. 1889)
1950 - V. Gustav, İsveç Kralı (d. 1858)
1957 - Louis B. Mayer, Amerikalı film yapımcısı (d. 1884)
1971 - Arne Tiselius, İsveçli kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1902)
1981 - Rıza Kuas, Türk sendikacı, siyasetçi ve DİSK'in kurucusu (d. 1926)
1997 - Anton Szandor LaVey, Amerikan okültist yazar (günümüz Satanizm'inin başbuğu ve Şeytan Kilisesini kuran) (d. 1930)
1998 - Paul Misraki, İstanbul doğumlu Fransız film müzikleri bestecisi (d. 1908)
2004 - Ordal Demokan, Türk bilim insanı (d. 1946)
2009 - Jürgen Rieger, Alman avukat ve neo-Nazi siyasetçi (d. 1946)
2017 - Metin Ersoy, Türk müzisyen ve şarkıcı (d. 1934)