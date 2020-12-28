Tarihte bugün ne oldu? 28 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 28 Aralık'ta yaşananlar!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 28 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 28 Aralık'ta yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

28 Aralık tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 28 Aralık'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 28 Aralık tarihinde ne oldu?

OLAYLAR

1612 - Galileo Galilei, Neptün'ü keşfeden ilk astronom oldu. Fakat yanlışlıkla onu bir yıldız olarak tanımladı.

1785 - NGC 2022 bulutsusu, Frederick William Herschel tarafından keşfedildi.

1836 - İspanya, Meksika'nın bağımsızlığını tanıdı.

1846 - Iowa, Amerika Birleşik Devletleri'nin 29. eyaleti oldu.

1869 - Ohio'lu (ABD) diş doktoru William F. Semple, sakızın patentini aldı.

1878 - Dundee (Birleşik Krallık) yakınlarındaki bir demiryolu köprüsü (Tay Bridge) çöktü: 75 kişi buzlu sularda boğuldu.

1895 - Alman bilim insanı Wilhelm Röntgen, X ışınlarını keşfettiğini duyurdu.

1895 - Lumière kardeşler, Paris'te Boulevard des Capucinesdeki Grand Cafede izleyiciden ücret alınan ilk gösterimlerini yaparak dünyanın ilk gerçek sinema gösterisini gerçekleştirmiş oldular.

1897 - Edmond Rostand'ın yazdığı "Cyrano de Bergerac" adlı oyun Paris'te gösterime girdi.

1908 - Sicilya Messina'da 7,5 büyüklüğünde deprem: 80 bin kişi öldü.

1967 - Kıbrıs Türk toplumu, Ada'da "Kıbrıs Geçici Türk Yönetimi"ni kurdu.

1973 - Aleksandr Soljenitsin, Sovyet hapishanelerini anlattığı "Gulag Takımadaları" adlı eserini yayımladı.

1973 - İsmet İnönü, Devlet töreniyle Anıtkabir'e defnedildi.

1981 - Amerikalı ilk tüp bebek Elizabeth Jordan Carr, Norfolk-Virginia'da dünyaya geldi.

1989 - Yeni Güney Galler-Avustralya'da, 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi: 13 kişi öldü.

1997 - Ankara metrosu açıldı.

1999 - Saparmurat Niyazov, kendisini Türkmenistan'ın yaşam boyu lideri ilan etti.

2000 - Adrian Nastase, Romanya Başbakanı oldu.

2011 - Uludere olayı; Şırnak'ın Uludere ilçesi yakınlarındaki Irak topraklarında, Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 savaş uçaklarıyla yaptığı bombardıman sonucunda, Kürt kökenli vatandaşların oluşturduğu bir kaçakçı kafilesinden, 34 kişi hayatını kaybetti.

DOĞUMLAR

1856 - Thomas Woodrow Wilson , ABD'nin 28. Başkanı ve Nobel Barış Ödülü sahibi (ö. 1924)

1888 - F. W. Murnau, Alman sinema yönetmeni (ö. 1931)

1922 - Stan Lee, Amerikalı çizgi roman yazarı (ö. 2018)

1924 - Milton Obote, Uganda Devlet Başkanı (ö. 2005)

1925 - Hildegard Knef, Alman aktris, şarkıcı ve yazar (ö. 2002)

1926 - Gökşin Sipahioğlu, Türk gazeteci ve foto muhabiri (ö. 2011)

1932 - Manuel Puig, Arjantinli yazar (ö. 1990)

1934 - Maggie Smith, İngiliz oyuncu

1947 - Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türkü siyasetçi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 4. Cumhurbaşkanı

1954 - Denzel Washington, Amerikalı sinema oyuncusu

1955 - Liu Xiaobo, Çinli insan hakları savunucusu ve Nobel Barış Ödülü sahibi (ö. 2017)

1965 - Dany Brillant, Tunuslu Yahudi asıllı Fransız şarkıcı

1969 - Linus Benedict Torvalds, Finlandiya asıllı Amerikalı bilgisayar mühendisi ve Linux geliştiricisi

1977 - Keremcem, Türk müzisyen ve sinema oyuncusu

1977 - Mine Çayıroğlu, Türk oyuncu ve şarkıcı

1978 - Özgü Namal, Türk oyuncu

1980 - Vanessa Ferlito, Amerikalı aktris

1981 - Sienna Miller, İngiliz kadın oyuncu, model ve moda tasarımcısı

1987 - Thomas Dekker, Amerikalı oyuncu

1989 - Kamile Nacickaite, Litvanyalı basketbolcu

1999 - Merih Öztürk, Türk Model ve Oyuncu. Best Model Of Turkey 2018 üçüncüsü.

ÖLÜMLER

1912 - Ahmet Mithat Efendi, Türk yazar, gazeteci ve yayıncı (d. 1844)

1925 - Sergey Yesenin, Rus şair (d. 1895)

1937 - Maurice Ravel, Fransız besteci (d. 1875)

1942 - Ahmet İhsan Tokgöz, Türk bürokrat, siyasetçi, yazar, çevirmen ve spor yöneticisi (d. 1868)

1952 - Alexandrine, İzlanda Kraliçesidir (d. 1879)

1963 - Paul Hindemith, Alman besteci (d. 1895)

1971 - Max Steiner, Avusturya doğumlu Amerikalı besteci (d. 1888)

1984 - Sam Peckinpah, Amerikalı sinema yönetmeni (d. 1925)

1985 - Dian Fossey, Amerikalı etolojist (d. 1932)

2004 - Susan Sontag, Amerikalı yazar ve aktivist (d. 1933)

2009 - The Rev, Amerikalı müzisyen ve rock sanatçısı (d. 1981)

2011 - Hasan Mutlucan, Türk Halk Müziği sanatçısı (d. 1926)

2015 - Lemmy Kilmister, İngiliz müzisyen ve söz yazarı (d. 1945)

2018 - Amos Oz, İsrailli romancı ve gazeteci (d. 1939)