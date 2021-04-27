Tarihte bugün ne oldu? 27 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 27 Nisan'da yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 27 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 27 Nisan yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
27 Nisan tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Nisan'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 27 Nisan tarihinde ne oldu?
OLAYLAR
• 1640 - Evliya Çelebi'nin seyahat programı, Bursa-İstanbul-İzmit güzergâhı ile başladı.[1]
• 1749 - Handel'in Ateş Oyunları Müziği ilk kez Londra Green Park'ta seslendirildi.
• 1810 - Beethoven, ünlü eseri Für Elise'yi besteledi.
• 1865 - Sultana isimli ve 2300 yolcu taşıyan buharlı gemi, Mississippi Nehri'nde infilak ederek battı: 1700 kişi öldü.
• 1908 - 1908 Yaz Olimpiyatları, Londra'da başladı.
• 1909 - II. Abdülhamid tahttan indirildi; yerine V. Mehmed tahta geçti.
• 1927 - Türkiye'de ilk radyo yayını başladı. Türk Telsiz Telefon A.Ş. adıyla çalışmalarına başlayan özel kuruluş, yayınlarını 1938'de devlet radyosu kurulana kadar sürdürdü.
• 1938 - Türkiye ile Yunanistan arasında dostluk antlaşması imzalandı.
• 1940 - Köy Enstitüleri'nin kuruluşuna ilişkin kanun kabul edildi. Köylünün eğitilmesini, kalkınmasını ve toprağa bağlanmasını amaçlayan Köy Enstitüleri, 1946'dan sonra klasik öğretmen okullarına dönüştürüldü.
• 1941 - II. Dünya Savaşı: Alman birlikleri Atina'ya girdi.
• 1960 - Togo, Fransa'dan bağımsızlığını kazandı.
• 1961 - Sierra Leone, İngiltere'den bağımsızlığını kazandı.
• 1965 - Amerika Birleşik Devletleri'nin Vietnam Savaşı'na giderek artan şekilde katılması, Fransa'da Paris sokaklarında protesto edildi.
• 1978 - Afganistan Devlet Başkanı Muhammed Davud Han ve Hükûmeti, saatler süren sokak çatışmalarından sonra kanlı bir darbeyle iktidardan düşürüldü.
• 1981 - Xerox PARC Şirketi, ilk bilgisayar faresini tanıttı.
• 1988 - Cardiff'te yapılan Avrupa Halter Şampiyonası'nda ilk kez Türkiye adına uluslararası bir şampiyonaya katılan Naim Süleymanoğlu, bir dünya rekoru kırdı ve üç altın madalya kazandı.
• 1993 - Ankara Devlet Tiyatrosu, "kamyon tiyatrosu" uygulamasına başladı.
• 1994 - Güney Afrika'da siyahi vatandaşların da oy verebildiği ilk demokratik seçimler yapıldı.
• 2005 - Airbus A380 ilk uçuşunu yaptı.
• 2007 - Türk Silahlı Kuvvetleri basın açıklaması yaptı. (bkz. E-muhtıra)
• 2009 - İstanbul'da sabaha karşı 60 ev ve iş yerine baskınlar düzenlendi. Baskınların düzenlendiği evlerden biri olan, Bostancı Emanet Sokak'ta bir apartman dairesinde saat 05:30'da çatışma çıktı. 6 saat süren silahlı çatışmada, Devrimci Karargâh yöneticisi Orhan Yılmazkaya, çatışma sırasında başından vurulan Mazlum Şeker ve Polis Amiri Semih Balaban öldü. Çatışmada aynı zamanda 7 polis de yaralandı.
• 2009 - TBMM tarafından "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" olarak kabul edilen kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
• 2010 - Almanya'da ilk kez Türk kökenli bir Alman vatandaşı olan Aygül Özkan, Bakan oldu.
• 2016 - 469219 Kamo‘oalewa asteroiti keşfedildi.
DOĞUMLAR
• 1737 - Edward Gibbon, İngiliz tarihçi (ö. 1794)
• 1748 - Adamantios Korais, çağdaş Yunan edebiyat dilinin geliştirilmesine öncülük eden hümanist bilgin (ö. 1833)
• 1759 - Mary Wollstonecraft, İngiliz yazar (ö. 1797)
• 1791 - Samuel Finley Breese Morse, Amerikalı mucit (ö. 1872)
• 1812 - Friedrich von Flotow, Alman müzisyen ve opera bestecisi (ö. 1883)
• 1820 - Herbert Spencer, İngiliz felsefeci (ö. 1903)
• 1822 - Ulysses S. Grant, ABD'nin 18. Başkanı (ö. 1885)
• 1856 - Tongzhi, Qing Hanedanı (Mançu) imparatoru (ö. 1875)
• 1857 - Theodor Kittelsen, Norveçli ressam (ö. 1914)
• 1876 - Claude Farrère, Fransız yazar (ö. 1957)
• 1902 - Fehmi Ege, Türk orkestra şefi ve tangolarıyla ünlü hafif müzik bestecisi (ö. 1978)
• 1903 - Rikkat Kunt, Türk tezhip sanatçısı (ö. 1986)
• 1913 - Philip Hauge Abelson, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 2004)
• 1922 - Jack Klugman, Amerikalı oyuncu ve Emmy ödülü sahibi (ö. 2012)
• 1930 - Pierre Rey, Fransız yazar (ö. 2006)
• 1932 - Anouk Aimée, Fransız sinema oyuncusu
• 1932 - Derek Minter, İngiliz motosiklet yarışçısı (ö. 2015)
• 1935 - Theodoros Angelopoulos, Yunan film yönetmeni (ö. 2012)
• 1941 - M. Fethullah Gülen, Türk emekli vaiz, FETÖ lideri
• 1948 - Josef Hickersberger, Avusturyalı futbolcu ve teknik direktör
• 1948 - Nil Burak, Kıbrıs Türkü şarkıcı
• 1951 - Hülya Darcan, Türk oyuncu
• 1956 - Kevin McNally, İngiliz oyuncu
• 1956 - Ramazan Kurtoğlu, Türk akademisyen, ekonomist ve Yakın Çağ siyasi tarihi uzmanı
• 1967 - Willem-Alexander, Hollanda Krallığı'nın 7. Kralı
• 1972 - Haruna Yukawa, Japon savaş muhabiri (ö. 2015)
• 1972 - Mehmet Kurtuluş, Türk kökenli Alman oyuncu
• 1972 - Silvia Farina Elia, İtalyan tenisçi
• 1972 - Zekeriya Güçlü, Türk güreşçi (ö. 2010)
• 1976 - Sally Cecilia Hawkins, İngiliz oyuncu
• 1978 - Neslihan Yeşilyurt, Türk yönetmen
• 1983 - Francis Capra, Amerikalı oyuncudur
• 1985 - Sheila Vand, Amerikalı oyuncudur
• 1986 - Dinara Safina, Rus tenis oyuncusu
• 1987 - William Moseley, İngiliz oyuncu
• 1988 - Güliz Ayla, Türk şarkıcı
• 1988 - Lizzo, Amerikan şarkıcı
• 1988 - Nicky Jam, İspanyol şarkıcı
• 1989 - Nusret Yıldırım, Türk basketbolcudur
• 1995 - Nick Kyrgios, Avustralyalı tenis oyuncusu
• 1996 - Berk Uğurlu, Türk basketbolcudur
• 1998 - Ahmet Canbaz, Türk futbolcudur
ÖLÜMLER
• 1353 - Simeon Ivanovich Gordiy, 1340-1353 yılları arasında hüküm süren Moskova Büyük Prensi (d. 1316)
• 1463 - Kievli İsidoros, Paleologos Hanedanı'nın üyesi olan Rum Ortodoks patriği, Katolik kardinali, diplomat (d. 1385)
• 1521 - Ferdinand Magellan, Portekizli kâşif ve denizci (d. 1480)
• 1702 - Jean Bart, Fransız oramiral ve korsan (d. 1650)
• 1825 - Dominique Vivant Denon, Fransız sanatçı, ressam, diplomat ve yazar (d. 1747)
• 1882 - Ralph Waldo Emerson, Amerikalı yazar ve düşünür (d. 1803)
• 1893 - John Ballance, Yeni Zelandalı siyasetçi (d. 1839)
• 1894 - Charles Laval, Fransız ressam (d. 1862)
• 1915 - Alexander Scriabin, Rus besteci (d. 1872)
• 1937 - Antonio Gramsci, İtalyan düşünür, siyasetçi ve Marksist teorisyen (d. 1891)
• 1938 - Edmund Husserl, Alman filozof (d. 1859)
• 1969 - René Barrientos, Bolivya Devlet Başkanı (d. 1919)
• 1972 - Kwame Nkrumah, Gana bağımsızlık lideri ve Cumhurbaşkanı (d. 1909)
• 1977 - Güner Sümer, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu (d. 1936)
• 1977 - Naşit Hakkı Uluğ, Türk gazeteci ve Milletvekili (d. 1902)
• 1979 - Celal Atik, Türk güreşçi ve Dünya ve Olimpiyat şampiyonu (d. 1918)
• 1981 - Mübin Orhon, Türk ressam (d. 1924)
• 1981 - Münir Nurettin Selçuk, Türk ses sanatçısı ve besteci (d. 1900)
• 1997 - Arif Sami Toker, Türk bestekâr (d. 1926)
• 1998 - Carlos Castaneda, Peru doğumlu Amerikalı yazar (d. 1925)
• 1999 - Al Hirt, Amerikalı trompetçi (d. 1922)
• 2007 - Mstislav Rostropovich, Rus çellist ve orkestra yönetmeni (d. 1927)
• 2011 - Arman Kırım, Türk akademisyen ve yazar (d. 1954)
• 2014 - Vujadin Boškov, Yugoslav eski millî futbolcu ve teknik direktördür (d. 1931)
• 2014 - Micheline Dax, Fransız tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1924)
• 2014 - Andrea Parisy, Fransız oyuncu (d. 1935)
• 2014 - Turhan Tezol, Eski profesyonel basketbolcudur (d. 1932)
• 2015 - Jay Appleton, İngiliz coğrafyacı ve doğabilimci (d. 1919)
• 2015 - Suzanne J. Crough, Amerikalı oyuncudur (d. 1963)
• 2015 - Verne Gagne, Eski Amerikalı profesyonel güreşçi ve antrenörü (d. 1926)
• 2015 - Andrew Lesnie, Avustralyalı görüntü yönetmeni (d. 1956)
• 2016 - Gabriele Sima, Avusturyalı opera şarkıcısı (d. 1955)
• 2017 - Vito Acconci, Amerikalı tasarımcı, mimar ve sanatçıydı (d. 1940)
• 2017 - Nikolai Arefyev, Rus milli futbolcudur (d. 1979)
• 2018 - Álvaro Arzú, Guatemalalı eski Devlet Başkanı ve siyasetçidir (d. 1946)
• 2018 - Earl Balfour, Eski Kanadalı buz hokeyi oyuncusudur (d. 1933)
• 2018 - Maya Kuliyeva, Türkmenistanlı opera sanatçısı (d. 1920)
• 2018 - Paul Junger Witt, Amerikalı film ve televizyon yapımcısı (d. 1941)
• 2018 - Vinod Khanna, Hint oyuncu ve film yapımcısıdır (d. 1946)
• 2019 - Bart Chilton, Amerikalı bürokrat (d. 1960)
• 2019 - Aleksey Lebed, Rus asker ve siyasetçidir (d. 1955)
• 2019 - Negasso Gidada, Etiyopyalı doktor ve siyasetçi (d. 1943)
• 2020 - Marina Bazanova, Sovyet hentbolcu (d. 1962)
• 2020 - Mark Beech, İngiliz yazar, gazeteci, eleştirmen ve yayımcı (d. 1959)
• 2020 - Asdrubal Bentes, Pará eyaletinden Brezilyalı politikacı ve avukat (d. 1939)
• 2020 - Zafar Rasheed Bhatti, Pakistanlı gazeteci (d. 1950)
• 2020 - Francesco Perrone, İtalyan uzun mesafe koşucusu (d. 1930)
• 2020 - Troy Sneed, Amerikalı gospel müzisyeni (d. 1967)
• 2020 - Chavalit Soemprungsuk, Taylandlı ressam, heykeltıraş ve matbaacı (d. 1939)
• 2020 - Nur Yerlitaş, Türk moda tasarımcısı (d. 1955)
• 2020 - Dragutin Zelenovic, Sırbistan'ın eski Başbakanı (d. 1928)
TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER
• Dünya İletişim Tasarımı Günü
• Finlandiya: Gaziler Günü
• Sierra Leone: Cumhuriyet Günü
• Güney Afrika: Özgürlük günü
• Hollanda, Aruba, Curaçao, Saint Martin