Tarihte bugün ne oldu? 27 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 27 Aralık'ta yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 27 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 27 Aralık'ta yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
27 Aralık tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 27 Aralık'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 27 Aralık tarihinde ne oldu?
OLAYLAR
537 - Ayasofya'nın yeniden inşası, Bizans İmparatoru I. Justinianus'un kişisel gözetiminde tamamlandı. II. Theodosius tarafından yaptırılan ikinci Ayasofya, 532 yılındaki Nika Ayaklanması sırasında yanmıştı.
1831 - İngiliz doğa bilimci Charles Darwin'in içinde olduğu "Beagle" adlı keşif gemisi yola koyuldu.
1845 - Eter ilk kez ABD'nin Georgia eyaletinin Jefferson şehrinde, doğum hekimliğinde anestetik olarak kullanıldı.
1901 - Japon kimyager Takamike ve Amerikalı fizikçi Abel, adrenalin hormonunu buldu.
1907 - Paris'te 2. Jön Türk Kongresi yapıldı. Sonuç bildirgesinde Sultan Abdülhamit yönetimi eleştirildi.
1919 - Samsun'da ateşlediği kurtuluş mücadelesinin ardından Erzurum ve Sivas kongrelerini toplayan Mustafa Kemal Paşa, Heyet-i Temsiliye üyeleriyle Sivas'tan Ankara'ya geldi.
1921 - Mersin'in Tarsus ilçesi Fransız işgalinden kurtuldu.
1928 - İstanbul Belediyesi, eski harflerle yazılı tabelalarını değiştirmeyen dükkân sahiplerini cezalandırdı.
1934 - Türk opera tarihinin iki önemli eserinin (Taş Bebek ve Bay Önder) prömiyeri Ankara Halkevi'nde yapıldı.
1936 - Şair Nâzım Hikmet gözaltına alındı.
1939 - Erzincan Depremi: Türkiye'nin Erzincan ilinde Richter ölçeğine göre 8 büyüklüğünde bir deprem oldu; 32.962 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 100 bin kişi yaralandı.
1944 - Çapakçur bölgesinin adı Bingöl olarak değiştirildi.
1945 - 28 devletin üzerinde anlaştığı ilkeler doğrultusunda Dünya Bankası kuruldu.
1949 - 300 yıl süren Hollanda egemenliğinden sonra Kraliçe Juliana, Endonezya'nın bağımsızlığını tanıdı.
1949 - Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri arasında Kültür Antlaşması imzalandı.
1965 - Birleşik Krallık'ın Kuzey Denizindeki petrol çıkarma platformu devrildi: 4 kişi öldü, 9 kişi kayboldu.
1968 - Aya ilk insanlı uçuşu gerçekleştiren Apollo 8 dünyaya döndü.
1975 - Hindistan Bihar'da, maden ocağında patlama: 372 kişi öldü.
1977 - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanlığına Abdullah Baştürk seçildi.
1977 - Sultanahmet'teki İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi yakıldı, Ankara'da Hacettepe Üniversitesi bir yıl süreyle kapatıldı.
1978 - İspanya, 40 yıl süren diktatörlük rejiminin ardından demokrasiye geçti.
1979 - Özel eğitimli bir Sovyet birliğinin Kabil Havaalanı'nı ele geçirmesinin ardından, Kabil'deki Afgan Hükûmeti devrildi. Afganistan Devlet Başkanı Hafızullah Amin görevinden uzaklaştırıldı ve öldürüldü. 10 yıldan fazla sürecek iç savaş başladı. Afganistan'ın başına Babrak Karmal getirildi.
1980 - İstanbul'da DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk ve Genel Sekreter Fehmi Işıklar'la beraber 68 sendikalı tutuklandı.
1981 - Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Bedrettin Cömert'in katil sanığı Rıfat Yıldırım, Berlin'de yakalandı.
1985 - İsrail Hava Yolları El Al'ın Roma Fiumicino – Leonardo da Vinci Havalimanı ve Viyana Uluslararası Havalimanındaki bürolarına, Ebu Nidal örgütü tarafından saldırı düzenlendi. Roma Havaalanı'ndaki saldırıda; 16 kişi öldü, 99 kişi yaralandı, 5 örgüt üyesinden 3'ü ölü olarak ele geçirildi. Viyana Havaalanındaki saldırıda ise 3 kişi öldü, 39 kişi yaralandı, 3 örgüt üyesinden 1'i ölü olarak ele geçirildi.
1987 - Ankara Kültür Merkezi, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 68. yıldönümünde, Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından açıldı.
1999 - Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, başörtüsünün yükseköğretim kurumlarında serbest sayılan kıyafet kapsamında düşünülemeyeceğine karar verdi.
2002 - Çeçenistan'ın Moskova yanlısı Hükûmet Karargahı'na bombalı kamyonla intihar saldırısı düzenlendi: 72 kişi öldü.
2004 - Muhalefet lideri Viktor Yuşçenko, Ukrayna seçimlerini kazandı.
2007 - Türkiye'de ülke çapındaki pilot okullarda SBS denemeleri yapıldı.
2008 - İsrail, Gazze kenti civarına hava saldırısı düzenledi: 230 kişi öldü, 400'den fazla kişi yaralandı.
DOĞUMLAR
1571 - Johannes Kepler, Alman astronom (ö. 1630)
1822 - Louis Pasteur, Fransız kimyacı ve bakteriyolog (ö. 1895)
1896 - Carl Zuckmayer, Alman oyun yazarı (ö. 1977)
1901 - Marlene Dietrich, Alman sinema oyuncusu (ö. 1992)
1902 - Kemalettin Tuğcu, Türk öykücü (ö. 1996)
1907 - Asaf Halet Çelebi, Türk şair (ö. 1958)
1915 - Gyula Zsengellér, Macar futbolcu (ö. 1999)
1919 - Cahide Sonku, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu (Türk sinemasının ilk kadın film yönetmeni ve ilk kadın yıldızı) (ö. 1981)
1931 - Scotty Moore, Amerikalı gitarist (ö. 2016)
1934 - Larisa Latınina, Sovyet jimnastikçi
1934 - Akşit Göktürk, Türk edebiyat eleştirmeni, çevirmen, yazar ve dil bilimci (ö. 1988)
1944 - Yalçın Gülhan, Türk oyuncu (ö. 2019)
1947 - Osman Pamukoğlu, Türk asker, yazar ve siyasetçi
1948 - Gerard Depardieu, Fransız sinema oyuncusu
1950 - Haris Alexiou, Yunan şarkıcı
1956 - Karen Hughes, Amerikalı siyasetçi
1963 - Gaspar Noé, Arjantinli yönetmen
1964 - Theresa Randle, Amerikalı oyuncu
1965 - Salman Khan, Hint oyuncu, sunucusu ve model
1966 - Bill Goldberg, Amerikalı futbolcu
1966 - Eva LaRue, Amerikalı oyuncu
1969 - Chyna, Amerikalı profesyonel güreşçi (ö. 2016)
1969 - Jean-Christophe Boullion, Fransız araba yarışı sürücüsü
1974 - Masi Oka, Amerikalı oyuncu ve dijital efekt uzmanı
1975 - Heather O'Rourke, Amerikalı oyuncu (ö. 1988)
1976 - Curro Torres, Alman asıllı İspanyol defans oyuncusu
1978 - Pelin Batu, Türk sinema oyuncusu ve tarihçi
1981 - Emilie de Ravin, Avustralyalı oyuncu
1984 - Nagihan Karadere, Türk atlet
1984 - Pleasure P, Amerikalı R&B şarkıcısı
1988 - Hayley Williams, Amerikalı müzisyen ve söz yazarı
1990 - Milos Raonic, Kanadalı tenisçi
2005 - Kristina Pimenova, Rus çocuk model ve aktris
ÖLÜMLER
1849 - Jacques-Laurent Agasse, İsviçreli ressam (d. 1767)
1914 - Charles Martin Hall, Amerikalı kimyacı (d. 1863)
1915 - Remy de Gourmont, Fransız şair (d. 1858)
1923 - Gustave Eiffel, Fransız mühendis ve mimar (d. 1832)
1936 - Mehmet Âkif Ersoy, Türk şair (d. 1873)
1941 - Mustafa Çokay, Türkistan Alaş Orda hükümetinin üyesi, gazeteci ve yazar (d. 1890)
1953 - Şükrü Saracoğlu, Türk siyasetçi ve başbakan (Fenerbahçe'nin eski başkanı) (d. 1886)
1966 - Guillermo Stábile, Arjantinli futbolcu (d. 1905)
1978 - Huari Bumedyen, Cezayir Devlet Başkanı (d. 1932)
1988 - Reha Yurdakul, Türk sinema oyuncusu (d. 1926)
1988 - Hal Ashby, Amerikalı sinema yönetmeni (d. 1929)
2002 - George Roy Hill, Amerikalı yönetmen ve En İyi Yönetmen Akademi Ödülü sahibi (d. 1921)
2003 - Alan Bates, İngiliz oyuncu (d. 1934)
2007 - Benazir Butto, Pakistanlı politik lider (d. 1953)
2011 - Meral Menderes, Türk ilk kadın opera sanatçısı ve soprano
2015 - Hüseyin Başaran, Türk spor spikeri (d. 1958)
2016 - Carrie Fisher, Amerikalı aktris, senarist ve yazar (d. 1956)