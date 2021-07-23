Tarihte bugün ne oldu? 23 Temmuz tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 23 Temmuz'da yaşananlar!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 23 Temmuz tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 23 Temmuz tarihte ve dünyada ne günü? İşte, 23 Temmuz yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!