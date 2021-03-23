Tarihte bugün ne oldu? 23 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 23 Mart'ta yaşananlar!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 23 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 23 Mart'ta yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

23 Mart tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 23 Mart'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 23 Mart tarihinde ne oldu?

OLAYLAR

625 - Arabistan'da Müslümanlarla Kureyşler arasında, Uhud Savaşı başladı.

1791 - Hollandalı kadın hakları savunucusu Etta Palm d'Aelders, Gerçeğin Dostları Konfederasyonu olarak bilinen kadın kulüplerini kurdu.

1801 - I. Aleksandr, Rus İmparatorluğu'nun Çarı oldu.

1839 - "OK" sözcüğü, (oll correct) Boston Morning Post gazetesinde ilk kez kayıtlara geçti.

1848 - Macaristan, Avusturya'dan bağımsızlığını ilan etti.

1855 - Dolmabahçe Camii ibadete açıldı.

1903 - Wright Kardeşler, ilk sabit kanatlı uçakları için patent başvurusunda bulundular.

1918 - Rus İç Savaşı kapsamında Beyaz Ordu'nun bölgeden çekilmesinin ardından Don Sovyet Cumhuriyeti ilan edildi.

1919 - Benito Mussolini, İtalya'da Faşist Mücadele Birliklerinin İttifakı (Fasci Italiani di Combattimento) partisini kurdu. 9 Kasım 1921'de ise Ulusal Faşist Parti kuruldu.

1921 - II. İnönü Muharebesi başladı. Yunan birlikleri, Uşak ve Bursa üzerinden, Afyon ve Eskişehir'e doğru iki koldan taarruz başlattı.

1923 - Mübadele sonucu Selanik'ten gelen Türkler, Didim'e ulaştılar.

1925 - Sessiz sinema döneminin en pahalı filmi olan (3.9 milyon dolar) "Ben Hur", gösterime girdi.

1931 - Türk çocuklarının ilk öğrenimlerini Türk okullarında yapmalarını zorunlu kılan kanun kabul edildi.

1933 - Alman Millî Meclisi Reichstag, Adolf Hitler'e kararnamelerle ülkeyi yönetme yetkisi verdi.

1946 - Zekeriya Sertel ile Sabiha Sertel, Cami Baykut ve Halil Lütfi Dördüncü, çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı. Daha sonra karar, Yargıtayca bozuldu ve gazeteciler serbest bırakıldılar.

1956 - Pakistan, ilk İslam Cumhuriyeti oldu.

1959 - Ankara'da yayınlanan Öncü gazetesi, süresiz olarak kapatıldı.

1971 - Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu liderlerinden Deniz Gezmiş'in arkadaşları, Hüseyin İnan ve Mehmet Nakipoğlu yakalandı.

1972 - Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan hakkında verilen idam cezalarını onayladı.

1974 - Hükümet, İmralı Adası'nda gömülü olan Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın mezarlarının başka bir yere taşınabilmesine izin verdi.

1977 - Liselerde okutulan "Felsefeye Başlangıç" adlı kitabın yazarı Prof. Nebahat Küyel, Aleviler'i küçük düşürme iddiasıyla yargılandı.

1979 - MSP eski Milletvekili Halit Kahraman, eroin kaçırırken Yunanistan'da yakalandı.

1989 - Utah Üniversitesi'nden Stanley Pons ve Martin Fleischmann, soğuk füzyon konusundaki buluşlarını açıkladılar.

1990 - Cizre'de binlerce kişi yürüyüş yaptı.

1992 - Şırnak'ın Cizre ilçesinde çıkan olaylarda, güvenlik güçleri ile göstericiler arasındaki çatışmaları izleyen Sabah Gazetesi muhabiri İzzet Kezer, başından vurularak öldü.

1994 - Meksika Başkan adayı Luis Donaldo Colosio, seçim hazırlıkları sırasında düzenlenen bir suikast sonucu öldürüldü.

1994 - Rus Havayolları Aeroflot'a ait Airbus A310 tipi bir yolcu uçağı, Sibirya'da düştü; 75 kişi öldü.

1996 - Ankara'da öğrenciler harçları protesto eylemi yaptılar. Çıkan olaylar sonrasında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi binasına giren Polis, 127 öğrenciyi gözaltına aldı. Olaylarda 51 polis ve 100 öğrenci yaralandı.

1996 - Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oğuzhan Asiltürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni din düşmanlığı yapmakla suçladı.

1998 - Bakanlar Kurulunda irticayla mücadelede alınması gereken önlemleri içeren yasa tasarılarının büyük bölümü imzalandı.

1999 - Paraguay Başkan Yardımcısı Luis María Argaña, suikast sonucu öldürüldü.

2000 - Galatasaray futbol takımı, UEFA Kupası çeyrek finalinde deplasmandaki ilk maçta 4-1 yendiği Mallorca'yı, Ali Sami Yen Stadı'nda da yenip, yarı finalist oldu.

2001 - NATO, Kosova Savaşında seyreltilmiş uranyum mermisi kullandığını itiraf etti.

2001 - Sovyet uzay istasyonu Mir'in görevi sonlandırıldı.

2004 - Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı'nda Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü'nce yürütülen "Şehitler Coğrafyası" projesi kapsamında yapılan araştırmalar sonucu, iki bin askerin gömüldüğü gerçek şehitlik bulundu.

2008 - "Ergenekon" soruşturması kapsamında gözaltına alınan İlhan Selçuk, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı ve yurt dışına çıkışı yasaklandı.

DOĞUMLAR

1643 - María de León Bello y Delgado, Katolik rahibe ve mistik (ö. 1731)

1749 - Pierre-Simon Laplace, Fransız matematikçi ve gök bilimci (ö. 1827)

1823 - Schuyler Colfax, Amerikalı gazeteci, iş adamı ve siyasetçi (ö. 1885)

1853 - Muzaffereddin Şah, İran Şahı (ö. 1907)

1868 - Dietrich Eckart, Alman politikacı (ö. 1923)

1876 - Ziya Gökalp, Türk şair (ö. 1924)

1881 - Hermann Staudinger, Alman kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1965)

1881 - Roger Martin du Gard, Fransız yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1958)

1882 - Amalie Emmy Noether, Alman matematikçi (ö. 1935)

Andrey Bubnov (1883-1938)

1883 - Andrey Bubnov, Ekim Devrimi önderlerinden Bolşevik devrimci, Sol Muhalefet üyesi (ö. 1938)

1887 - Josef Capek, Çek ressam ve yazar (ö. 1945)

1887 - Juan Gris, İspanyol ressam ve heykeltıraş (ö. 1927)

1892 - Walter Krüger, Nazi Almanyası ve Saksonya Krallığı'nda asker (ö. 1973)

1898 - Erich Bey, Nazi Almanyası'nın muhrip filosu komutanı (ö. 1943)

1900 - Erich Fromm, Amerikalı psikoanalizci ve toplum felsefecisi (ö. 1980)

1903 - Frank Sargeson, Yeni Zelandalı yazar ve romancı (ö. 1982)

1904 - Joan Crawford, Amerikalı aktris (ö. 1977)

1905 - Lale Andersen, Alman şarkıcı (Lili Marleen ile tanınan) (ö. 1972)

1907 - Daniel Bovet, İsviçreli farmakolog (ö. 1992)

1909 - Ahmet Ahundov, edebiyat eleştirmeni, yazar, şair, çevirmen ve Türkmen üniversite profesörü (ö. 1943)

1910 - Akira Kurosawa, Japon film yönetmeni (ö. 1998)

1912 - Wernher von Braun, Alman bilim adamı (ö. 1977)

1913 - Abidin Dino, Türk ressam, karikatürist, yazar ve film yönetmeni (ö. 1993)

1915 - Vasiliy Zaytsev, SSCB'li keskin nişancı (ö. 1991)

1927 - Şükran Kurdakul, Türk şair, yazar ve araştırmacı (ö. 2004)

1933 - Hayes Alan Jenkins, SSCB'li buz patenci

1933 - Philip Zimbardo, Amerikalı psikolog (Stanford hapishane deneyi ile tanınan)

1936 - Yalçın Otağ, Türk oyuncu ve komedyen (ö. 2014)

1937 - İbrahim Ebuleyş, Mısırlı iş insanı (ö. 2017)

1939 - Pervin Par, Türk sinema oyuncusu (ö. 2015)

1942 - Michael Haneke, Avusturyalı film yönetmeni

1944 - Michael Nyman, İngiliz minimal müzik bestecisi

1945 - Leyla Demiriş, Türk soprano ve opera sanatçısı (ö. 2016)

1952 - Rex Tillerson, Amerikalı iş adamı, inşaat mühendisi ve siyasetçi

1953 - Chaka Khan, Amerikalı şarkıcı

1955 - İsmail Rüştü Cirit, Türk hukukçu

1956 - Jose Manuel Durao Barroso, Portekizli politikacı

1956 - Talat Bulut, Türk tiyatrocu ve seslendirme sanatçısı

1959 - Numan Kurtulmuş, Türk akademisyen, yazar ve siyasetçi

1963 - Míchel, İspanyol futbolcu ve teknik direktör

1964 - Okan Bayülgen, Türk televizyon programcısı ve oyuncu

1965 - Aneta Kreglicka, Polonyalı 1989 Dünya Güzeli

1966 - Caner Beklim, Türk radyo yapımcısı ve müzik direktörü

1968 - Fernando Hierro, İspanyol futbolcu

1971 - Yasmeen Ghauri, Kanadalı manken

1973 - Jason Kidd, Amerikalı basketbolcu

1973 - Jerzy Dudek, Polonyalı futbolcu

1975 - Burak Gürpınar, Türk müzisyen

1976 - Michelle Monaghan, Amerikalı aktris

1977 - Maxim Marinin, Rus buz patenci

1978 - Bora Duran, Türk şarkıcı

1978 - Walter Samuel, Arjantinli futbolcu

1981 - Mesut Süre, Türk radyo programcısı ve stand up sanatçısı

1983 - Hakan Kadir Balta, Türk futbolcu

1985 - Bethanie Mattek-Sands, Amerikalı tenisçi

1985 - Memphis Monroe, Amerikalı porno oyuncusu

1991 - Bensu Soral, Türk oyuncu

1993 - Aytaç Kara, Türk futbolcu

1993 - Buğrahan Tuncer, Türk basketbolcu

1995 - Ozan Tufan, Türk futbolcu

ÖLÜMLER

59 - Genç Agrippina, Roma İmparatoriçesi (d. 15)

1801 - I. Pavel, Rus Çarı (d. 1754)

1842 - Stendhal, Fransız yazar (d. 1783)

1923 - Karekin Pastırmacıyan, Ermeni siyasetçi (d. 1872)

1923 - Hovhannes Tumanyan, Ermeni şair ve romancı (d. 1869)

1945 - Napier Shaw, İngiliz meteorolog (d. 1854)

1953 - Raoul Dufy, Fransız ressam (d. 1877)

1958 - Florian Znaniecki, Polonyalı filozof ve sosyolog (d. 1882)

1960 - Said Nursi, İslam düşünürü ve tefsir yazarı (Risale-i Nur Külliyatı'nın yazarı ve Nur Cemaati'nin kurucu lideri) (d. 1878)

1964 - Peter Lorre, Avusturya-Macaristan asıllı Amerikalı aktör (d. 1904)

1973 - Şevkiye May, Türk tiyatro, operet ve sinema oyuncusu (d. 1915)

1986 - Étienne Mattler, Fransız eski millî futbolcu (d. 1905)

1986 - Anastasiya Platonovna Zuyeva, Sovyet oyuncu (d. 1896)

1987 - Nevzat Süer, Türk satranç oyuncusu (d. 1925)

1990 - John Dexter, İngiliz tiyatro, film ve opera yönetmeni (d. 1925)

1992 - Friedrich August von Hayek, Avusturyalı ekonomist ve Nobel Ekonomi Ödülü sahibi (d. 1899)

1992 - İzzet Kezer, Türk gazeteci (d. 1954)

1993 - Robert Crichton, Amerikalı roman yazarı (d. 1925)

1994 - Giulietta Masina, İtalyan aktris (d. 1921)

1995 - Cevad Memduh Altar, Türk sanat tarihçisi (d. 1902)

2006 - Pío Leyva, Kübalı müzisyen (d. 1917)

2011 - Ali Teoman, Türk yazar (d. 1962)

2011 - Elizabeth Taylor, İngiliz aktris (d. 1932)

2012 - Abdullahi Yusuf Ahmed, Somalili politikacı ve 6. Devlet Başkanı (d. 1934)

2014 - Adolfo Suárez, İspanyol siyasetçi (d. 1932)

2015 - Lee Kuan Yew, Singapurlu devlet adamı (d. 1923)

2017 - Lola Albright, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı (d. 1924)

2018 - Ercüment Balakoğlu, Türk sinema ve dizi oyuncusu (d. 1937)

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