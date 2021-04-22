Tarihte bugün ne oldu? 22 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 22 Nisan'da yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 22 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 22 Nisan yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
22 Nisan tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Nisan'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 22 Nisan tarihinde ne oldu?
OLAYLAR
• 1370 - Fransa Kralı V. Charles'ın emriyle Bastille Kalesi'nin yapımına başlandı.
• 1912 - SSCB Komünist Partisi'nin yayın organı Pravda gazetesinin ilk sayısı yayımlandı.
• 1920 - İtilaf Devletleri, Osmanlı Hükûmetini Paris'te toplanacak olan Barış Konferansı'na davet etti.
• 1924 - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü kuruldu. Anadolu demiryollarının devletleştirilmesine ilişkin yasa benimsendi.
• 1933 - Türkiye ile Osmanlı Düyunu Umumiye Hamilleri arasında imzalanan antlaşmayla Osmanlı İmparatorluğu borçlarının tasfiyesi sağlandı.
• 1940 - Siirt'in güneyindeki Beşiri yakınlarındaki Raman Dağı'nda, 1042 metre derinlikte petrol bulundu.
• 1947 - Türkiye'ye yabancı sermaye girişine izin veren yasa kabul edildi.
• 1952 - Beşiktaş, Brezilya'nın Corinthians futbol takımını İstanbul'da 1-0 yendi.
• 1962 - Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Hakimler Kurulu'nun kurulmasına karar verildi.
• 1962 - Millî Savunma Bakanlığı, aralarında Yarbay Talat Turhan'ın da bulunduğu beş subayın, "Genç Komünistler Ordusu" imzalı bildiri dağıttıkları gerekçesiyle gözaltına alındığını açıkladı.
• 1970 - Dünya Günü ilk kez kutlandı.
• 1970 - Türkiye Gazetesi kuruldu.
• 1972 - THKO davası sanıkları Nahit Töre ve Osman Bahadır müebbet hapse mahkûm oldu.
• 1973 - Hakkâri İl Radyosu yayına başladı. Böylece, Türkiye Radyoları'nı yurt düzeyinde dinleyemeyen bölgenin kalmadığı açıklandı.
• 1974 - Türkiye'nin iki büyük akümülatör fabrikasından EAS'ta 90, Mutlu'da 79 gündür süren grevler, Devlet Bakanı İsmail Hakkı Birler'in aracılığıyla sona erdi.
• 1975 - Barbara Walters, American Broadcasting Company adlı yayın kuruluşu ile, beş yıllığına 5 milyon dolarlık anlaşma imzalayarak en yüksek ücreti alan televizyon haber sunucusu oldu.
• 1976 - İsrail Başbakanı İzak Rabin'in eşi bir Amerikan bankasındaki yasa dışı hesabından dolayı hapse girdi. Bunun üzerine Rabin görevinden istifa etti. Şimon Peres görevi devraldı.
• 1983 - Batı Almanya dergisi Der Stern, Hitler'in Günlükleri'ni gün ışığına çıkardığını ileri sürdü ve bazı bölümlerini yayımladı. Sonradan bu günlüklerin sahte olduğu ortaya çıktı.
• 1985 - Sabah Gazetesi kuruldu.
• 1987 - Dil Derneği kuruldu.
• 1992 - Meksika'nın ikinci büyük şehri Guadalajara'da, kanalizasyon sistemine karışan benzinin patlaması sonucu 206 kişi öldü, 500 kişi yaralandı ve 15000 kişi de evsiz kaldı.
• 1993 - TGRT TV yayın hayatına başladı.
• 1994 - Ruanda Soykırımı: Ruanda'da Hutu ve Tutsi kabileleri arasındaki çatışmalarda son iki hafta içinde 100 bin kişinin öldüğü bildirildi.
• 1995 - Rauf Denktaş, üçüncü kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı'na seçildi.
• 1997 - Peru'nun başkenti Lima'da Japon elçiliğinde dört aydır 72 kişiyi rehin tutan Tupac Amaru gerillalarına karşı operasyon düzenlendi, lider Néstor Cerpa Cartolini dahil 14 gerilla ve bir rehine öldürüldü.
• 1999 - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal, 18 Nisan seçimlerinde Parti'nin aldığı sonuç nedeniyle görevinden istifa etti. Türkiye'de seçim yenilgisinden sonra istifa eden ilk lider oldu.
• 2004 - Kuzey Kore'de iki tren çarpıştı: 150 kişi öldü.
DOĞUMLAR
• 571 - Muhammed, Son peygamber, Arap sosyal, dinî ve siyasi lider ve İslam'ın kurucusu
• 1451 - I. Isabel, Kastilya ve León Kraliçesi (ö. 1504)
• 1658 - Giuseppe Torelli, İtalyan besteci (ö. 1709)
• 1724 - Immanuel Kant, Alman filozof (ö. 1804)
• 1757 - Josef Grassi, Avusturyalı ressam (ö. 1838)
• 1766 - Anne Louise Germaine de Staël, İsviçreli yazar (ö. 1817)
• 1799 - Jean Louis Marie Poiseuille, Fransız doktor (ö. 1869)
• 1854 - Henri La Fontaine, Belçikalı hukukçu (ö. 1943)
• 1870 - Vladimir İlyiç Lenin, Sovyetler Birliği'nin kurucusu (ö. 1924)
• 1891 - Nicola Sacco, İtalyan göçmeni Amerikalı anarşist (ö. 1927)
• 1899 - Vladimir Nabokov, Rus yazar (ö. 1977)
• 1903 - Daphne Akhurst, Avustralyalı tenisçi (ö. 1933)
• 1904 - Robert Oppenheimer, Amerikalı fizikçi (ö. 1967)
• 1906 - Eddie Albert, Amerikalı aktör (ö. 2005)
• 1909 - Spiros Markezinis, Yunan siyasetçi (ö. 2000)
• 1914 - Michael Wittmann, Alman asker (Kara Baron lakaplı II. Dünya Savaşı'nda tank komutanı) (ö. 1944)
• 1916 - Yehudi Menuhin, Amerikalı keman virtüözü (ö. 1999)
• 1923 - Aaron Spelling, Amerikalı sinema ve TV dizileri yapımcısı (ö. 2006)
• 1923 - Bettie Page, Amerikan model (ö. 2008)
• 1930 - Şarık Tara, Türk inşaat yüksek mühendisi ve Enka Holding Fahri Başkanı (ö. 2018)
• 1937 - Jack Nicholson, Amerikalı oyuncu
• 1943 - Duygu Aykal, Türk balerin ve koreograf (ö. 1988)
• 1946 - Nicole Garcia, Fransız yönetmen ve yazardır
• 1946 - Yusuf Sezgin, Türk sinema, dizi oyuncusu ve yönetmen
• 1946 - John Waters, Amerikalı yönetmen, aktör, stand-up komedyen, yazar, gazeteci, görsel sanatçı ve sanat koleksiyoncusu.
• 1951 - Paul Carrack, İngiliz şarkıcı, şarkı yazarı, bestecidir
• 1952 - Marilyn Chambers, Amerikalı pornografik film yıldızı, dansçı ve model (ö. 2009)
• 1957 - Donald Tusk, Polonyalı siyasetçi
• 1959 - Musa Uzunlar, Türk oyuncu
• 1960 - Tatiana Thumbtzen, Amerikalı oyuncu, model ve dansçı
• 1962 - Anne Aasheim, Norveçli yazar (ö. 2016)
• 1965 - Fikret Kuşkan, Türk oyuncu
• 1966 - Jeffrey Dean Morgan, Amerikalı oyuncu
• 1972 - Anna Falchi, Fin-İtalyan oyuncu ve model
• 1974 - Shavo Odadjian, Ermeni asıllı Amerikalı bas gitaristtir.
• 1976 - Zeynep Mansur, Türk şarkıcı ve yazar
• 1977 - Mark van Bommel, Hollandalı eski futbolcudur.
• 1980 - Nicolas Douchez, Fransız kaleci
• 1981 - Sezin Akbaşoğulları, Türk oyuncu
• 1982 - Kaká, Brezilyalı futbolcu
• 1984 - Amelle Berrabah, İngiliz şarkıcı ve söz yazarı
• 1984 - Michelle Ryan, İngiliz oyuncu
• 1986 - Amber Heard, Amerikalı aktris
• 1987 - David Luiz, Brezilyalı futbolcu
• 1987 - John Obi Mikel, Nijeryalı futbolcudur.
• 1990 - Richard Colson Baker ya da bilinen sahne adıyla Machine Gun Kelly (kısaltması MGK), Amerikan rap sanatçısı
• 1990 - Shelvin Mack, Amerikalı profesyonel basketbolcu
• 1993 - Ryu Hwa-young, Güney Koreli şarkıcı ve eski T-ara üyesi
• 1994 - Sinan Bakış, Almanya doğumlu Türk futbolcudur
ÖLÜMLER
• 296 - Caius, 17 Aralık 283'ten 296 yılındaki ölümüne dek Roma Piskoposluğu yapmış din adamı
• 455 - Petronius Maximus, Roma İmparatoru (d. 396)
• 835 - Kukai, Japonya'da Heian döneminde yaşamış Japon Budist keşiş, şair, mühendis ve sanatçıydı. (d. 774)
• 1559 - IV. İoannis Megas Komninos, 1429 yılından 1459 yılına kadar Trabzon İmparatorluğu'nun imparatoru (d. 1403)
• 1699 - Hans Assmann Freiherr von Abschatz, Alman lirik şair ve tercüman (d. 1646)
• 1782 - Anne Bonny, İrlandalı kadın korsan (d. 1702)
• 1821 - V. Gregorios veya Patrik Gregorios, 1797-1798, 1806-1808 ve 1818-1821 arası üç kez Konstantinopolis Ekümenik Patrikhanesi patriği olan dini lider (d. 1746)
• 1833 - Richard Trevithick, İngiliz mucit ve maden mühendisi (d. 1771)
• 1852 - Avram Petronijevic, Sırp siyasetçi (d. 1791)
• 1854 - Nicolás Bravo Rueda, Meksikalı asker ve siyasetçidir (d. 1786)
• 1884 - Marie Taglioni, İtalyan balerin (d. 1804)
• 1889 - İvan Lari?n?v, Rus besteci ve halkbilimci (d. 1830)
• 1892 - Edouard Lalo, Fransız besteci (d. 1823)
• 1908 - Henry Campbell-Bannerman, Birleşik Krallık Başbakanı (d. 1836)
• 1908 - Mısırlı yargıç Kasım Emin aristokratik bir Osmanlı ailesinin ferdi olarak Mısır'da doğdu (d. 1863)
• 1930 - Jeppe Aakjær, Danimarkalı şair ve yazar (d. 1866)
• 1930 - John Peter Russell, Avustralyalı ressam (d. 1858)
• 1933 - Henry Royce, İngiliz mühendis ve otomobil tasarımcısı (d. 1863)
• 1937 - Arthur Edmund Carewe, Amerikalı Ermeni sahne ve sinema oyuncusu (d. 1884)
• 1945 - Käthe Kollwitz, Alman ressam (d. 1867)
• 1953 - Jan Czochralski, Almanya doğumlu Polonyalı kimyager. (d. 1885)
• 1954 - Adolf Josef Lanz, Avusturyalı bir yayıncı ve gazeteci (d. 1874)
• 1956 - Jan Šrámek, Çekoslovak Halk Partisinin ilk başkanıdır (d. 1870)
• 1969 - Christina Montt, Şilili oyuncu (d. 1895)
• 1969 - Markian Popov, SSCB'nin Orgeneral'i (d. 1902)
• 1977 - Atıf Kaptan, Türk sinema oyuncusu (d. 1908)
• 1984 - Ansel Adams, Amerikalı fotoğrafçı (d. 1902)
• 1989 - Emilio Gino Segrè, İtalyan fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1905)
• 1990 - Albert Salmi, Amerikalı aktör (d. 1928)
• 1991 - Feriha Tevfik, Türkiye'nin ilk güzellik kraliçesi (d. 1910)
• 1994 - Berin Menderes, Türkiye'nin eski Başbakanlarından Adnan Menderes'in eşi (d. 1905)
• 1994 - Richard Nixon, ABD'nin 37. Başkanı (d. 1913)
• 2002 - Linda Lovelace, Amerikalı porno film oyuncusu (d. 1949)
• 2006 - Alida Valli, İtalyan aktris (d. 1921)
• 2008 - Edward Lorenz, Amerikan matematikçi ve meteorolog (d. 1917)
• 2011 - Mehmet Gedik, Türk inşaat mühendisi ve siyasetçi (d. 1953)
• 2013 - Burhan Apaydın, Türk hukukçu (d. 1924)
• 2013 - Vivi Bach, Danimarkalı oyuncu (d. 1939)
• 2013 - Richard P. "Richie" Havens, Amerikalı folk müzik şarkıcısı ve gitarist (d. 1941)
• 2014 - Abdul Kadir, Afgan bir siyasetçidir (d. 1944)
• 2015 - Tolgay Ziyal, Türk film yapımcısı ve yönetmen (d. 1939)
• 2017 - Miguel Abensour, politik felsefede uzmanlaşmış bir Fransız filozof (d. 1939)
• 2017 - Sophie Lefranc-Duvillard, Fransız kadın kayakçıdır (d. 1971)
• 2017 - Erin Moran, Amerikalı bir oyuncudur (d. 1960)
• 2017 - Attilio Nicora, İtalyan kardinaldir (d. 1937)
• 2017 - Witold Pyrkosz, Polonyalı aktördür (d. 1926)
• 2017 - Gustavo Rojo, Uruguaylı oyuncu ve film yapımcısıdır (d. 1923)
• 2017 - Michele Scarponi, İtalyan bisiklet yarışçısıdır (d. 1979)
• 2018 - Demeter Bitenc, Sloven aktördür (d. 1922)
• 2018 - Nino Khurtsidze, Gürcü kadın satranç oyuncusudur (d. 1975)
• 2019 - Heather Mary Harper, Kuzey İrlandalı opera sanatçısı (d. 1930)
• 2019 - William "Billy" McNeill, İskoç futbolcu ve teknik direktördür (d. 1940)
• 2020 - Samantha Fox (doğum adı: Stacey Teresa Angela Michaula), Amerikalı kadın pornografik film oyuncusudur (d. 1950)
• 2020 - Shirley Knight Hopkins, Amerikalı kadın tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur (d. 1936)
• 2020 - Sedat Hüseyin, Bangladeşli bürokrat ve siyasetçi (d. 1946)
• 2020 - Annie Hausen (bilinen adıyla: Catherine Paysan), Fransız şair, senarist, eğitimci ve yazar (d. 1926)
• 2020 - Shirley Knight, Amerikalı kadın tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur (d. 1936)
• 2020 - El Príncipe Gitano (Çingene Prens) sahne adıyla bilinen İspanyol flamenko şarkıcısı, aktör ve dansçı (d. 1928)
• 2020 - Julian Perry Robinson, İngiliz kimyager ve barış araştırmacısı (d. 1941)
TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER
• Dünya Günü
• Hakkâri'den Rus ve Ermeni birliklerinin geri çekilişi (1918)