Tarihte bugün ne oldu? 21 Temmuz tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 21 Temmuz'da yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 21 Temmuz tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 21 Temmuz tarihte ve dünyada ne günü? İşte, 21 Temmuz yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
21 Temmuz tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Haziran'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 21 Temmuz tarihte ve dünyada ne günü? 21 Temmuz tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde...
OLAYLAR
• MÖ 356 - Herostratus adındaki bir genç, Dünyanın Yedi Harikası'ndan biri olan, Efes'teki Artemis Tapınağı'nı yaktı.
• 365 - Richter ölçeğinde 8.0 büyüklüğündeki bir depremin tetiklediği tsunami, Mısır'ın İskenderiye kentini yerle bir etti. Kentte 5000, çevresinde de 45000 kişi hayatını kaybetti.
• 1446 - Lidköping, İsveç'te bir kent konumuna alındı.
• 1711 - Osmanlı Devleti ile Rusya Çarlığı arasında Prut Antlaşması imzalandı.
• 1718 - Osmanlı Devleti ile Avusturya ve Venedik Cumhuriyeti arasında Pasarofça Antlaşması imzalandı.
• 1774 - Osmanlı Devleti ile Rus İmparatorluğu arasında Küçük Kaynarca Antlaşması imzalandı.
• 1798 - Napolyon'un zaferiyle, Fransızlar'a Kahire yolunu açan "Piramitler Savaşı" gerçekleşti.
• 1831 - Belçika'nın ilk Kralı, I. Léopold tahta çıktı.
• 1861 - Yıllarca süren Amerikan İç Savaşı'nın ilk büyük muharebesi olan, "Birinci Bull Run Muharebesi" meydana geldi.
• 1904 - Belçika'da yapılan bir araba yarışında 100 mil (161 km/saat) sınırı, bir Fransız tarafından aşıldı.
• 1904 - Trans Sibirya Demiryolu tamamlandı.
• 1905 - II. Abdülhamid'e Yıldız Camii önünde Ermeniler tarafından suikast girişiminde bulunuldu. II. Abdülhamid, Şeyhülislam Cemaleddin Efendi ile ayaküstü konuşması sebebiyle, arabadan uzakta olduğundan suikastten yara almadan kurtuldu.
• 1913 - Türk Birlikleri, Edirne'yi Bulgar işgalinden kurtardı.
• 1922 - İttihat ve Terakki önderlerinden Cemal Paşa, Tiflis'te Ermeniler tarafından öldürüldü.
• 1925 - Tennessee'nin Dayton kentindeki bir lise biyoloji öğretmeni (John T. Scopes), evrim konusunu işlemekten suçlu bulundu ve 100 dolar para cezasına çarptırıldı.
• 1940 - Baltık ülkeleri, Sovyetler Birliğine ilhak edildi.
• 1944 - II. Dünya Savaşı: 20 Temmuz'da Adolf Hitler'e, başarısız bir suikast girişiminde bulunan Claus von Stauffenberg ve işbirlikçileri, Berlin'de idam edildiler.
• 1946 - Türkiye'de ilk çok partili seçimler yapıldı. CHP 395, DP 64 Milletvekili kazandı.
• 1960 - Sri Lanka'da Başbakan seçilen Sirimavo Bandaranaike, dünyanın ilk kadın başbakanı olma unvanını da almış oldu.
• 1967 - TBMM'de TİP İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın dokunulmazlığı kaldırıldı.
• 1969 - Apollo 11 mürettebatından Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, Ay'daki ilk insan adımlarını gerçekleştirdiler.
• 1970 - Mısır'daki Asvan Barajı, 11 yıl süren inşaatın ardından tamamlandı.
• 1972 - Kanlı Cuma: IRA militanlarının Kuzey İrlanda'nın Belfast kenti yakınlarındaki eylemlerinde 22 bomba patladı: 9 kişi öldü, 130 kişi ağır yaralandı.
• 1977 - Dört gün sürecek olan Libya-Mısır savaşı başladı.
• 1977 - Süleyman Demirel, II. Milliyetçi Cephe Hükümeti'ni kurdu.
• 1981 - Sıkıyönetim Komutanlığı, Gırgır dergisinin yayınını dört hafta durdurdu.
• 1983 - Dünyanın en düşük sıcaklığı ölçüldü: Vostok İstasyonu, Antarktika: -89.2 °C.
• 1988 - Amerikan Rock grubu Guns N' Roses'un ilk albümü, aynı zamanda dünyanın en çok satan debut albümü (Bir sanatçının ya da grubun çıkardığı ilk albüm) olma özelliğini taşıyan Appetite for Destruction yayınlandı.
• 1996 - Yazar Adalet Ağaoğlu, İstanbul Sarıyer'de bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
• 1998 - TBMM'de yedi Milletvekilinin dokunulmazlıkları kaldırıldı.
• 2001 - İtalya'nın Cenova kentinde düzenlenen G-8 zirvesini protesto eden küreselleşme karşıtı bir kişi öldürüldü.
• 2017 - Ege Denizi'nde, Türkiye'nin Muğla ilinin Bodrum ilçesinin 10 km güneydoğusunda meydana gelen 6.6 M büyüklüğündeki deprem sonucunda, Yunanistan'ın İstanköy adasında iki kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı.
DOĞUMLAR
• 810 - Buharî, İslam bilgini (ö. 869)
• 1816 - Paul Reuter, Alman asıllı İngiliz girişimci ve Reuters ajansı'nın kurucusu (ö. 1899)
• 1858 - Lovis Corinth, Alman ressam ve grafiker (ö. 1925)
• 1890 - Eduard Dietl, Nazi Almanyası'nda asker (ö. 1944)
• 1891 - Oskar Kummetz, Nazi Almanyası'nda asker (ö. 1980)
• 1899 - Ernest Hemingway, Amerikalı yazar (ö. 1961)
• 1911 - Marshall McLuhan, Kanadalı iletişim kuramcısı ve akademisyen (ö. 1980)
• 1920 - Isaac Stern, Rus asıllı Amerikalı kemancı (ö. 2001)
• 1923 - Rudolph A. Marcus, Kanada doğumlu Amerikalı kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi
• 1926 - Karel Reisz, Çek asıllı İngiliz film yönetmeni (ö. 2002)
• 1936 - Ruşen Hakkı, Türk gazeteci, şair ve yazar (ö. 2011)
• 1939 - John Negroponte, Rum asıllı Londra doğumlu Amerikalı diplomat
• 1939 - Kim Fowley, Amerikalı yapımcı, şarkıcı ve müzisyen (ö. 2015)
• 1941 - Diogo Freitas do Amaral, Portekizli siyasetçi, akademisyen ve Portekiz Başbakanı (ö. 2019)
• 1946 - Aslıhan Yener, Türk arkeolog
• 1948 - Yusuf İslam, Amerikalı müzisyen ve şarkı sözü yazarı
• 1950 - Ubaldo Fillol, Arjantinli futbolcu (kaleci)
• 1951 - Robin Williams, Amerikalı sinema oyuncusu ve Oscar ödülü sahibi (ö. 2014)
• 1955 - Béla Tarr, Macar sinema yönetmeni, yapımcı ve senarist
• 1955 - Marcelo Bielsa, Arjantinli futbolcu ve teknik direktör
• 1957 - Jon Lovitz, Amerikalı aktör, komedyen ve şarkıcı
• 1959 - Reha Muhtar, Türk televizyoncu ve sunucu
• 1971 - Charlotte Gainsbourg, İngiliz-Fransız sinema oyuncusu ve şarkıcı
• 1971 - Alexander Halavais, Amerikalı akademisyen
• 1972 - Catherine Ndereba, Kenyalı atlet
• 1972 - Nikolay Kozlov, Rus su topu sporcusu
• 1976 - Vahid Haşimiyan, İranlı millî futbolcu ve teknik direktör
• 1977 - Danny Ecker, Alman sırıkla atlama sporcusu
• 1978 - Damian Marley, Jamaikalı reggae şarkıcısı
• 1978 - Josh Hartnett, Amerikalı sinema oyuncusu ve yapımcı
• 1979 - Luis Ernesto Michel, Meksikalı futbolcudur
• 1979 - Andriy Voronin, Ukraynalı eski futbolcu ve teknik direktör
• 1980 - Özgür Can Öney, Türk müzisyen ve maNga grubunun davulcusu
• 1980 - Sami Yusuf, Güney Azerbaycan kökenli İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve besteci
• 1981 - Ece Üner, Türk haber spikeri
• 1981 - Paloma Faith, İngiliz şarkıcı ve şarkı sözü yazarı
• 1982 - Kristian Nushi, Kosovalı Arnavut futbolcu
• 1982 - Önder Çengel, Türk asıllı İsviçreli futbolcu
• 1983 - Ismaël Bouzid, Cezayirli futbolcu
• 1986 - Anthony Annan, Ganalı millî futbolcudur
• 1986 - Jason Thompson, Amerikalı basketbolcu
• 1988 - DeAndre Jordan, Amerikalı profesyonel basketbol oyuncusudur
• 1989 - Marco Fabián, Meksikalı millî futbolcudur
• 1989 - Juno Temple, İngiliz oyuncu
• 1989 - Fulya Zenginer, Türk dizi oyuncusu
• 1989 - Ömer Toprak, Türk futbolcu
• 1992 - Jessica Barden, İngiliz oyuncu
• 1992 - Rachael Flatt, Amerikalı buz patenci
• 2000 - Erling Håland, Norveçli futbolcu
ÖLÜMLER
• 1425 - II. Manuil, Bizans İmparatoru (d. 1350)
• 1793 - Bruni d'Entrecasteaux, Fransız denizci ve kâşif (d. 1737)
• 1796 - Robert Burns, İskoç şair (d. 1759)
• 1851 - Horace Sébastiani, Fransız subay, diplomat ve siyasetçisi (d. 1771)
• 1856 - Emil Aarestrup, Danimarkalı şair (d. 1800
• 1922 - Ahmed Cemal Paşa, Osmanlı asker ve siyaset adamı (d. 1872)
• 1928 - Ellen Terry, ingiliz sahne aktrisi (d. 1847)
• 1944 - Albrecht Mertz von Quirnheim, Nazi Almanyası'nda asker (d. 1905)
• 1944 - Claus von Stauffenberg, Alman subay (Hitler'e suikast teşebbüsünde bulunan) (d. 1907)
• 1944 - Ludwig Beck, Nazi Almanyası'nda asker (d. 1880)
• 1946 - Arthur Greiser, Nazi Alman politikacı (d. 1897)
• 1956 - Osman Şevki Çiçekdağ, Türk siyasetçi (d. 1899)
• 1962 - G. M. Trevelyan, İngiliz tarihçi ve akademisyen (d. 1876)
• 1966 - Philipp Frank, Avusturyalı fizikçi, matematikçi ve akademisyen (d. 1884)
• 1967 - Albert Lutuli, Güney Afrikalı politikacı ve Nobel Barış Ödülü sahibi (d. 1898)
• 1967 - Basil Rathbone, İngiliz aktör (d. 1892)
• 1985 - Aristid von Grosse, Alman-Amerikalı kimyager ve akademisyen (d. 1905)
• 1988 - Edip Kürklü, Türk hekim, kalp cerrahı ve Topkapı Hastanesi Başhekimi (d. ?)
• 1990 - Sergey Paracanov, Gürcistan'lı Ermeni Sovyet sinema yönetmeni, senaryo yazarı ve çok yönlü sanatçı (d. 1924)
• 1992 - Yavuzer Çetinkaya, Türk oyuncu (d. 1948)
• 1992 - Ernst Schäfer, ornitoloji konusunda uzmanlaşmış, 1930'larda ünlü bir Alman avcı ve Zoolog (d. 1910)
• 1998 - Alan Shepard, Amerikalı astronot (uzaya çıkan ilk Amerikalı) (d. 1923)
• 2004 - Ismail Fatah Al Turk, Iraklı heykeltıraş (d. 1934)
• 2004 - Jerry Goldsmith, Amerikalı film müziği bestecisi (d. 1929)
• 2004 - Edward B. Lewis, Amerikalı genetikçi (d. 1918)
• 2005 - Long John Baldry, İngiliz şarkıcı ve müzisyendir (d. 1941)
• 2006 - Ta Mok, Kamboçyalı siyasetçi (d. 1926)
• 2010 - Luis Corvalán, Şilili politikacı (d. 1916)
• 2012 - Susanne Lothar, Avusturya asıllı Alman oyuncu (d. 1960)
• 2013 - Andrea Antonelli, İtalyan motosiklet yarışçısı (d. 1988)
• 2014 - Verda Erman, Türk piyanist (d. 1944)
• 2017 - John Heard, Amerikalı oyuncudur (d. 1946)
• 2017 - Yami Lester, Avustralya'lı aktivisttir (d. 1942)
• 2017 - Hrvoje Šarinic, bir Hırvat politikacısı (d. 1935)
• 2017 - Deborah Watling, İngiliz oyuncu (d. 1948)
• 2018 - Elmarie Wendel, Amerikalı oyuncu ve şarkıcıdır (d. 1928)
• 2019 - Ann Moyal, Avustralyalı bilim tarihçisiydi (d. 1926)
• 2020 - Dobby Dobson, Jamaikalı reggae şarkıcısı ve albüm yapımcısı (d. 1942)
• 2020 - Magda Faluhelyi, Macar kadın tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1946)
• 2020 - Suka K. Frederiksen, Grönlandlı siyasetçi ve bakan (d. 1965)
• 2020 - Li Jijun, Çinli coğrafyacı ve jeomorfolog (d. 1933)
• 2020 - Francisco Rodríguez Adrados, İspanyol Helenist tarihçi, dilbilimci ve çevirmen (d. 1922)
• 2020 - Annie Ross, İngiliz-Amerikalı caz şarkıcısı, söz yazarı ve aktris (d. 1930)
SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.