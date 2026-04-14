İzzet Ulvi Yönter önce paylaştı sonra sildi! MHP'ye mesaj mı verdi?

MHP Genel Başkan Yardımcılığı'ndan istifa eden İzzet Ulvi Yönter sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. “Ateşlerden doğacağım” ifadeli paylaşım yapan Yönter, daha sonra bu paylaşımı sildi.

  • İzzet Ulvi Yönter, MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden 27 Mart'ta istifa etti.
  • İzzet Ulvi Yönter, Instagram'da MHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden alınan Sertel Selim ile bir fotoğraf paylaştı ve bu paylaşımı daha sonra sildi.
  • İzzet Ulvi Yönter, istifası öncesinde yaptığı paylaşımlarda 'MHP’ye sızan ajan' ve 'dümenci alçak' ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündeme geldi.

İstifasının ardından sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Yönter, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda, MHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden alınan Sertel Selim ile birlikte yer aldığı bir fotoğrafı yayınladı.

Paylaşımda, “Kanatları yanık bir Ankayım, küllerimden gül toplarım. Gölgeye düşsem bile ben ateşlerden doğacağım' ifadelerinin yer aldığı bir şarkıya yer veren Yönter’in bu paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

PAYLAŞIMI SİLDİ

MHP yönetimine gönderme olarak yorumlanan paylaşım, Yönter tarafından kısa süre sonra silindi. Söz konusu paylaşımın neden kaldırıldığına ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

İSTİFA SÜRECİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

İzzet Ulvi Yönter, 27 Mart’ta sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaların ardından MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmişti. Yönter, istifası öncesinde yaptığı paylaşımlarda “MHP’ye sızan ajan” ve “dümenci alçak” ifadelerini kullanarak dikkat çekmişti.

