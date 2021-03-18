Tarihte bugün ne oldu? 18 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 18 Mart'ta yaşananlar!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 18 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 18 Mart'ta yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

18 Mart tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 18 Mart'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 18 Mart tarihinde ne oldu?

OLAYLAR

235 - Roma İmparatoru Alexander Severus, kendi lejyonu tarafından düzenlenen bir suikast ile öldürüldü ve İmparatorluğu zayıflatan 3. yüzyıl krizi başladı.

1299 - Kutsal Roma İmparatoru II. Friedrich, kendini Kudüs Kralı ilan etti.

1438 - II. Albert, Almanya Kralı oldu.

1635 - IV. Murad komutasındaki Osmanlı Ordusu, Safevî Devleti'ne karşı Revan Seferine çıktı.

1799 - Napolyon, Osmanlı Devleti'nin yönetimindeki Akka kalesi önlerine geldi.

1850 - American Express, Henry Wells ve William Fargo tarafından kuruldu.

1871 - Paris Komünü kuruldu.

1913 - Yunan kralı I. George, Selanik'te uğradığı bir suikast sonucu öldü.

1915 - Çanakkale Deniz Harekâtı: Birleşik Donanma, Çanakkale Boğazı'nda ağır hasar gördü ve geri çekildi.

1918 - Karayazı, Narman ve Tekman'ın düşman işgalinden kurtuluşu.

1921 - Riga Antlaşması imzalandı, Polonya-Sovyet Savaşı sona erdi.

1920 - Osmanlı Meclis-i Mebusanı, İstanbul'un işgali üzerine son toplantısını yaptı ve çalışmalarına ara verme kararı aldı.

1921 - SSCB ile İkinci Polonya Cumhuriyeti arasında Riga Barış Antlaşması imzalandı.

1921 - Moğolistan Halk Ordusu kuruldu.

1925 - ABD'nin üç eyaletini (Missouri, Illinois ve Indiana) etkileyen kasırgada 695 kişi öldü.

1926 - Finike'de meydana gelen 6.9 şiddetindeki depremde, 27 kişi öldü.

1926 - Papa Eftim, Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi'ni kurdu.

1937 - Teksas'ın New London kentinde bir okulda meydana gelen doğalgaz patlamasında, çoğunluğu çocuk 300 kişi öldü.

1938 - Meksika, sınırları dahilindeki tüm yabancı petrol şirketlerini millîleştirdi.

1940 - Hitler ve Mussolini, Brenner Geçidi'nde buluştu. İtalya, Almanya'nın yanında savaşa girme kararı aldı. Bundan dört yıl sonra aynı gün, Almanlar Macaristan'ı işgale başladı.

1949 - NATO kuruldu.

1953 - Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen 7,4 şiddetindeki depremde 265 kişi öldü.

1956 - Fransa, Cezayir'e asker çıkarmaya başladı.

1962 - Cezayir Bağımsızlık Savaşı: Fransa Cezayirli direnişçilerle anlaşmaya vardı.

1965 - İnsanoğlu ilk kez uzayda yürüdü. Sovyet kozmonot Aleksey Leonov, dünyadan 2 bin 177 kilometre yükseklikte, Voskhod-II (Gündoğumu) adlı uzay aracından çıkarak 20 dakika boşlukta kaldı.

1970 - Kamboçya'da Lon Nol, Prens Norodom Sihanouk'u devirdi.

1971 - Peru'nun Yanawayin Gölü yamaçlarında toprak kayması meydana geldi. Gölde oluşan 30 metrelik dalgalar, sahilde bulunan Chungar Madencilik Şirketi (Cia Minera Chungar, SA) kampında 200 madencinin ölümüne neden oldu.

1971 - Mümtaz Soysal, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı'nca gözaltına alınıp tutuklandı.

1974 - Pakistan'ın devrik Devlet Başkanı Zülfikar Ali Butto, muhaliflerinden birine suikast düzenlettiği iddiasıyla ölüm cezasına çarptırıldı.

1979 - İran Ordu Güçleri, Doğu Irak'ın Sıne kentini bombaladı. Bombardımanda 400'den fazla sivil hayatını kaybetti.

1985 - Bankaların televizyonda reklam yapma yasağı kaldırıldı.

1986 - Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Ceza İnfaz Yasası'ndaki değişiklikleri onayladı ve 50.000'e yakın hükümlünün tahliye işlemleri başlatıldı.

1989 - Mısır'daki Keops piramidinde, 4400 yıllık bir mumya bulundu.

1990 - Alman yeniden birleşmesi: Alman Demokratik Cumhuriyeti'nin yaptığı seçimlerden sonra, Alman Demokratik Cumhuriyeti ve Almanya Federal Cumhuriyeti birleşti.

1992 - Güney Afrika Cumhuriyeti'nde siyahlara eşit vatandaşlık hakkı tanıyan, Devlet Başkanı De Klerk tarafından planlanan "Anayasal Reform Tasarısı", halk oylamasıyla kabul edildi.

1997 - Antonov An-24 tipi bir Rus yolcu uçağının kuyruğu, Türkiye'ye gitmekte olduğu sırada havada koptu. Düşen uçaktaki 50 kişi öldü.

2000 - Suriye ve Türkiye'de yaşayan ve akraba olan 573 aile, iki ülkenin anlaşması sonucu sınırı geçerek bayramlaştılar.

2005 - New York'taki bir camide, Cuma namazını ilk defa bir kadın kıldırdı. 1426 yıllık İslami geleneklere göre bu bir ilk.

2010 - TRT Haber yayına başladı.

2020 - Eurovision Şarkı Yarışması koronavirüs pandemisi nedeniyle 2021'e ertelendi.

DOĞUMLAR

1609 - III. Frederik, Danimarka ve Norveç kralı (ö. 1670)

1690 - Christian Goldbach, Rus matematikçi (ö. 1764)

1703 - İmpavido L'leida, İspanyol soprano (ö. 1751)

1780 - Miloş Obrenoviç, Sırp prens (ö. 1860)

1809 - Joseph Jenkins Roberts, Liberyalı siyasetçi (ö. 1876)

1837 - Grover Cleveland, ABD'nin 22. ve 24. Başkanı (ö. 1908)

1842 - Stéphane Mallarmé, Fransız şair (ö. 1898)

1844 - Nikolay Rimski-Korsakov, Rus müzisyen, besteci ve müzik eğitimcisi (ö. 1908)

1858 - Rudolf Diesel, Alman makine mühendisi ve Dizel motorun mucidi (ö. 1913)

1866 - Cemil Topuzlu, Türk hekim (Türkiye'de modern cerrahinin kurucusu ve İstanbul Belediye Başkanı) (ö. 1958)

1869 - Neville Chamberlain, İngiliz politikacı (ö. 1940)

1874 - Nikolay Berdyayev, Rus teolog ve filozof (Hristiyan varoluşçuluğunun önde gelen sözcülerinden) (ö. 1948)

1877 - Edgar Cayce, Amerikalı medyum (ö. 1945)

1905 - Robert Donat, İngiliz aktör (ö. 1958)

1912 - Toto Karaca, Ermeni asıllı Türk opera, tiyatro ve sinema sanatçısı (ö. 1992)

1913 - René Clément, Fransız film yönetmeni (ö. 1996)

1915 - Refet Angın, Türk öğretmen (ö. 2015)

1922 - Seymour Martin Lipset, Amerikalı toplum bilimci (ö. 2006)

1929 - Christa Wolf, Alman romancı ve senaryo yazarı (ö. 2011)

1932 - John Updike, Amerikalı yazar (ö. 2009)

1935 - Frances Cress Welsing, Amerikalı kadın Afrikabilimci, psikiyatrist (d. 2016)

1936 - F.W. de Klerk, Güney Afrikalı politikacı ve Nobel Barış Ödülü sahibi

1942 - Romalı Perihan, Türk soprano, ressam, manken ve oyuncu (ö. 2016)

1943 - Namık Ekin, Türk asker ve judocu

1953 - Nilgün Belgün, Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu

1956 - Luc Besson, Fransız film yapımcısı

1959 - Gökalp Baykal, Türk müzisyen, mimar, öğretim görevlisi ve yazar

1960 - Richard Biggs, Amerikalı aktör (ö. 2004)

1965 - Robin Sharma, Hint asıllı Kanadalı yazar

1968 - Burçin Bildik, Türk oyuncu ve müzisyen

1969 - Bekir Aksoy, Türk oyuncu

1969 - Vassily Ivanchuk, Ukraynalı satranç oyuncusu

1972 - Necmi Yapıcı, Türk dizi ve sinema filmi oyuncusu

1973 - Vural Çelik, Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu

1979 - Adam Levine, Amerikalı şarkıcı ve besteci

1979 - Danneel Harris, Amerikalı aktris

1980 - Aleksey Yagudin, Rus buz patenci

1980 - Natalia Poklonskaya, Ukraynalı hukukçu ve Kırım Cumhuriyeti eski Başsavcısı

1981 - Laura Pergolizzi, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı

1982 - Paola Cardullo, İtalyan voleybolcu

1989 - Lily Collins, Amerikalı oyuncu, model ve TV muhabiri

1994 - Ali İsmail Korkmaz, Türk öğrenci (ö. 2013)

1999 - Neslihan Demir, Türk basketbolcu

ÖLÜMLER

235 - Alexander Severus, Roma imparatoru (d. 208)

1584 - IV. İvan (Korkunç İvan), Rus Çarı (d. 1530)

1745 - Robert Walpole, İngiliz politikacı (d. 1676)

1768 - Laurence Sterne, İrlandalı yazar (d. 1713)

1913 - I. George, Yunanistan Kralı (d. 1845)

1929 - Hamza Hakimzade Niyazi, Özbek şair, yazar ve edebi çevirmen (d. 1889)

1936 - Elefterios Venizelos, Yunan politikacı (d. 1864)

1937 - Mélanie Bonis, Fransız geç romantik dönem bestecisi (d. 1858)

1945 - Teyfuk Abdul, Sovyetler Birliği Kahramanı madalyalı Kırım Tatarı askeridir (d. 1915)

1964 - Norbert Wiener, Amerikalı matematikçi ve sibernetik biliminin kurucusu (d. 1894)

1965 - I. Faruk, Mısır Kralı (d. 1920)

1967 - Julio Baghy, Macar aktör (d. 1891)

1977 - Marien Ngouabi, Kongolu asker ve siyasetçi (d. 1938)

1980 - Erich Fromm, Amerikalı sosyolog (d. 1900)

1981 - Cahide Sonku, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu (Türk sinemasının ilk kadın film yönetmeni ve ilk kadın yıldızı) (d. 1919)

1982 - Vasili Çuykov, Sovyetler Birliği Mareşali (d. 1900)

1986 - Bernard Malamud, Amerikalı yazar (d. 1914)

1993 - Beyhan Cenkçi, Türk gazeteci (d. 1935)

1995 - Sadri Alışık, Türk sinemacı (d. 1925)

1996 - Odisseus Elitis, Yunan şair ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1911)

2008 - Anthony Minghella, İngiliz film yönetmeni (d. 1954)

2009 - Natasha Richardson, Britanyalı oyuncu (d. 1963)

2017 - Chuck Berry, Amerikalı müzisyen (d. 1926)

TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER

Çanakkale Şehitlerini Anma Günü

Yaşlılara Saygı Haftası

Erzurum'un Karayazı ilçesinden Rus ve Ermeni birliklerinin geri çekilişi (1918)

Erzurum'un Narman ilçesinden Rus ve Ermeni birliklerinin geri çekilişi (1918)

Erzurum'un Tekman ilçesinden Rus ve Ermeni birliklerinin geri çekilişi (1918)