Emniyet okul saldırıları sonrası düğmeye bastı! 83 kişi için gözaltı kararı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına ilişkin yeni bir açıklama yayımladı. Buna göre; okul saldırılarıyla ilgili 83 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi, 940 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Açıklamada 93 adet Telegram grubunun da kapatıldığı ifade edildi.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta art arda yaşanan okul saldırıları Türkiye'yi ayağa kaldırırken, yaşanan olayların ardından Emniyet Genel Müdürlüğü de düğmeye bastı.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA VAR

Söz konusu gelişmeye ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Suçu ve suçluyu övücü nitelik taşıyan, kamu düzenini olumsuz etkilemeye yönelik paylaşım ve faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 83 şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş, haklarında adli işlem uygulanmıştır. Ayrıca, 940 sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmiş, 93 adet Telegram grubu kapatılmıştır."

ADLİ SÜREÇLER DEVAM EDİYOR

Şüphelilerle ilgili adli süreçlerin çok yönlü olarak da sürdürüldüğü vurgulandı.

Furkan Özcan:

Sosyal medya üzerinden örgütlenen bu tip yapılar, toplumun en zayıf halkası olan çocukları hedef alıyor. 940 hesaba erişim engeli getirilmesi olumlu bir adım olsa da, bu sadece bataklıktaki birkaç sineği öldürmektir. Asıl mesele, çocukları bu nefret ideolojilerine iten sosyolojik ve psikolojik boşluktur.

