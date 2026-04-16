Maymunu kovmaya çalışırken canından oldu

Hindistan’da bir kişi, maymunu kovmak isterken elindeki demir borunun elektrik hattına temas etmesi sonucu akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Hindistan’da bir kişinin, maymunu kovmaya çalıştığı sırada yaşanan trajik olay ölümle sonuçlandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DEMİR BORU ELEKTRİK HATTINA TEMAS ETTİ

Görüntülerde, elinde demir boru bulunan kişinin çevredeki maymunu uzaklaştırmaya çalıştığı sırada borunun üstten geçen elektrik hattına temas ettiği görüldü. Temasın ardından şahıs aniden elektrik akımına kapıldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Elektrik akımına kapılan kişi yere yığılırken, çevredekilerin panik yaşadığı anlar dikkat çekti. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen şahsın hayatını kaybettiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Olay anına ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, ihmal ve güvenlik önlemleri yeniden tartışma konusu oldu.

Erdem Aksoy
Yorumlar (1)

Aykut Kalanoğlu:

35 Bin volt elektrik akımına çarpılmış birde elinde ki demir yada metal çubuk ve üzerinde bu kadar yüksek volt olan tellere demir çubukla değmenin canlı sonucu kaçınılmaz ölüm !

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

