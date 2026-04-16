Maymunu kovmaya çalışırken canından oldu
Hindistan’da bir kişi, maymunu kovmak isterken elindeki demir borunun elektrik hattına temas etmesi sonucu akıma kapılarak hayatını kaybetti.
DEMİR BORU ELEKTRİK HATTINA TEMAS ETTİ
Görüntülerde, elinde demir boru bulunan kişinin çevredeki maymunu uzaklaştırmaya çalıştığı sırada borunun üstten geçen elektrik hattına temas ettiği görüldü. Temasın ardından şahıs aniden elektrik akımına kapıldı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Elektrik akımına kapılan kişi yere yığılırken, çevredekilerin panik yaşadığı anlar dikkat çekti. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen şahsın hayatını kaybettiği öğrenildi.
GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU
Olay anına ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, ihmal ve güvenlik önlemleri yeniden tartışma konusu oldu.