Seçim tartışmaları devam ederken bir parti sessiz sedasız kapatıldı

Türkiye’de siyasi parti sayısındaki artış dikkat çekiyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kayıtlarına göre, 2025 yılı Ocak ayında 168 olan faal siyasi parti sayısı, 2026 yılı Ocak itibarıyla 188’e yükseldi.

BİR PARTİNİN FAALİYETİ SONA ERDİ

Öte yandan Anayasa Mahkemesi (AYM), Adalet ve Demokrasi Partisi’nin hukuki varlığının sona erdiğine hükmetti. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, partinin kendiliğinden dağılmış sayılmasına karar verildi.

ŞARTLARI YERİNE GETİRMEDİ

Kararda, partinin kuruluşunun ardından yasal süre içinde büyük kongresini gerçekleştirmediği ve zorunlu organlarını oluşturmadığı belirtildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başvurusu üzerine yapılan incelemede, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu ve Türk Medeni Kanunu hükümleri doğrultusunda partinin faaliyetlerinin sona erdiği ifade edildi. Ayrıca partinin tüm mal varlığının hazineye devredilmesine karar verildi.

