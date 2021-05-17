Tarihte bugün ne oldu? 17 Mayıs tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 17 Mayıs'ta yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 17 Mayıs tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 17 Mayıs yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
17 Mayıs tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Nisan'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 17 Mayıs tarihinde ne oldu?
OLAYLAR
• 1792 - New York Borsası kuruldu.
• 1902 - Yunan arkeologlar, Antik Çağ'ın mekanik analog bir bilgisayarı olarak kabul edilebilecek Antikythera düzeneğini toprak altından çıkardılar.
• 1928 - Türkiye Cumhuriyeti Hıfzısıhha Müessesesi kuruldu.
• 1940 - II. Dünya Savaşı: Alman Orduları Belçika'yı işgal ederek Brüksel'e girdi.
• 1954 - ABD'de siyah çocukların, beyaz çocuklarla aynı okula gitmelerini önleyen yasa yürürlükten kaldırıldı.
• 1967 - İmam Hatip Okulu mezunlarına, üniversitelere girme hakkı tanındı.
• 1970 - Norveçli antropolog ve kâşif Thor Heyerdahl, papirüsten yapılmış olan "Ra II" teknesiyle Fas'tan Atlantik Okyanusu'na açıldı.
• 1971 - THKP-C üyesi dört kişi, İsrail'in İstanbul Başkonsolosu Ephraim Elrom'u kaçırdı. Eylemciler, 20 Mayıs'a kadar cezaevlerindeki bütün devrimcilerin serbest bırakılmasını istedi. Hükûmet, pazarlık yapmayacağını açıkladı.
• 1972 - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın 991 milyon lirayla, zarar rekoru kırdığı açıklandı.
• 1982 - Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı kuruldu.
• 1983 - Ankara Bahçelievler'de 8 Ekim 1978 tarihinde, TİP üyesi yedi kişiyi öldürmekten yargılanan Haluk Kırcı ve Ahmet Ercüment Gedikli ölüm cezasına çaptırıldı.
• 1983 - İsrail, Lübnan ve ABD arasında, 17 Mayıs Antlaşması imzalandı.
• 1989 - Çin'de 1 milyondan fazla gösterici, başkent Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda siyasal özgürlüklerin genişletilmesi için açlık grevi yapan öğrencileri desteklemek amacıyla yürüyüş yaptı.
• 1989 - Çekoslovakya'da dört aydır hapiste olan yazar Vaclav Havel serbest bırakıldı.
• 1992 - Dünya Sağlık Örgütü (WHO), eşcinselliği akıl hastalıkları listesinden çıkardı.
• 1994 - Türkiye ekonomisi, 14 yıl aradan sonra yeniden IMF denetimine girdi.
• 1995 - Nasuh Mahruki, Everest'in zirvesine çıkan ilk Türk oldu. (Bazı kaynaklar 25 Mayıs olarak yazsa da bu tarih, Nasuh Mahruki tarafından teyit edilmiştir.)
• 2000 - Galatasaray, UEFA Kupasını kazanarak Avrupa'da kupa kazanan ilk Türk futbol takımı unvanını aldı.
• 2006 - Danıştay'a avukat Alparslan Arslan tarafından düzenlenen silahlı saldırıda, Danıştay İkinci Dairesi Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin yaşamını yitirdi ve dört üye de yaralandı.
• 2010 - CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın istifa etmesinden sonra; CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu görevinden istifa edip Genel Başkanlık için aday olacağını açıkladı.
• 2010 - İran'ın uranyum takasına ilişkin ortak formülle ilgili anlaşma, Türkiye, Brezilya ve İran Dışişleri Bakanları tarafından imzalandı. Uranyum takasının Türkiye'de yapılacağı da, bu imza ile resmileşmiş oldu. İran'ın 1200 kilogram düşük seviyede zenginleştirilmiş uranyumu, yüksek seviyede zenginleştirilmiş uranyumla takas edeceği kaydedildi.
• 2010 - Zonguldak'taki Türkiye Taşkömürü Kurumu, Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında patlama meydana geldi. 30 işçi göçük altında kaldı. 20 Mayıs 2010 tarihinde 28 işçinin cesedine ulaşıldı.
DOĞUMLAR
• 1749 - Edward Jenner, İngiliz hekim (çiçek aşısını bulan) (ö. 1823)
• 1866 - Erik Satie, Fransız besteci (ö. 1925)
• 1868 - Horace Elgin Dodge, Amerikalı otomobil üreticisi (ö. 1920)
• 1873 - Henri Barbusse, Fransız romancı ve gazeteci (ö. 1935)
• 1886 - XIII. Alfonso, İspanya Kralı (ö. 1941)
• 1897 - Odd Hassel, Norveçli kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1981)
• 1904 - Jean Gabin, Fransız oyuncu (ö. 1976)
• 1907 - Ilona Elek, Macar eskrimci (ö. 1988)
• 1911 - Maureen O'Sullivan, İrlandalı kadın oyuncu (Tarzan filmlerinde Jane'i canlandırmasıyla ünlü) (ö. 1998)
• 1925 - Idi Amin, Ugandalı asker ve Uganda'nın 3. Devlet Başkanı (ö. 2003)
• 1927 - Gülistan Güzey, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı (ö. 1987)
• 1935 - Dennis Potter, İngiliz yazar (ö. 1994)
• 1936 - Dennis Hopper, Amerikalı oyuncu ve yönetmen (ö. 2010)
• 1945 - Esin Engin, Türk besteci ve müzisyen (ö. 1997)
• 1954 - Belkıs Akkale, Türk halk müziği sanatçısı, söz yazarı ve besteci
• 1955 - Bill Paxton, Amerikalı oyuncu ve yönetmen (ö. 2017)
• 1956 - Bob Saget, Amerikalı oyuncu ve komedyen
• 1961 - Enya, İrlandalı şarkıcı
• 1966 - Kusay Hüseyin, Saddam Hüseyin'in oğlu (ö. 2003)
• 1970 - Giovanna Trillini, İtalyan eskrimci
• 1972 - Ergün Penbe, Türk futbolcu ve teknik direktör
• 1973 - Matthew McGrory, Amerikalı aktör (d. 2005)
• 1974 - Sendhil Ramamurthy, Amerikalı oyuncu
• 1975 - Laura Voutilainen, Fin şarkıcı
• 1979 - Ayda Field, Amerikan televizyon oyuncusudur
• 1981 - Cosma Shiva Hagen, Alman-Amerikalı oyuncudur
• 1981 - Şiri Meymon, İsrailli şarkıcıdır
• 1982 - Tony Parker, Fransız basketbol oyuncusu
• 1987 - Ersan Gülüm, Türk futbolcudur
• 1988 - Nikki Reed, Amerikalı film oyuncusu ve senarist
• 1989 - Tessa Virtue, Kanadalı buz patenci
• 1990 - Ross Butler, Amerikan oyuncu
• 1990 - Leven Alice Rambin, Amerikalı oyuncudur
• 1991 - Moran Mazor, İsrailli şarkıcı
• 1996 - Ryan Ochoa, Amerikalı oyuncudur
ÖLÜMLER
• 1304 - Mahmud Gazan, Moğol İlhanlılar İmparatorluğu'nun 7. Hükümdarı (d. 1272)
• 1510 - Sandro Botticelli, İtalyan ressam (d. 1445)
• 1727 - I. Katerina, Rus Çariçesi (d. 1684)
• 1729 - Samuel Clarke, İngiliz filozof (d. 1675)
• 1765 - Alexis Clairaut, Fransız matematikçi (d. 1713)
• 1838 - Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, Fransız siyaset adamı (d. 1754)
• 1875 - John C. Breckinridge, Amerikalı siyasetçi, hukukçu, asker ve ABD'nin 14. başkan yardımcısı (d. 1821)
• 1880 - Ziya Paşa, Türk şair ve siyaset adamı (d. 1826)
• 1886 - John Deere, Amerikalı tarım makineleri üreticisi (d. 1804)
• 1936 - Nahum Sokolow, Siyonist lider, yazar, çevirmen ve gazeteci (d. 1859)
• 1941 - Wil van Gogh, Hollandalı hemşire ve erken feminist (d. 1862)
• 1944 - Milena Jesenska, Çek gazeteci, yazar ve çevirmen (d. 1896)
• 1945 - Robert Sterling Yard, Amerikalı gazeteci, yazar (d. 1861)
• 1947 - George Forbes, Yeni Zelanda Başbakanı (d. 1869)
• 1951 - Ali Şefik Özdemir, Türk siyasetçi (d. 1885)
• 1957 - Nurullah Ataç, Türk yazar ve eleştirmen (d. 1898)
• 1959 - George Albert Smith, İngiliz Kraliyet Astronomi Derneği üyesi, mucit ve öncü film yönetmeni (d. 1864)
• 1974 - Refik Epikman, Türk ressam (d. 1902)
• 1980 - Gündüz Kılıç, Türk futbolcu ve teknik direktör (d. 1918)
• 1986 - Lyudmila Pahomova, Sovyet olimpiyat şampiyonu buz patenci (d. 1946)
• 1993 - Handan Adalı, Türk sinema sanatçısı (d. 1922)
• 1999 - João Carlos de Oliveira, Brezilyalı atlet (d. 1954)
• 2002 - Âşık Mahzuni Şerif, Türk halk ozanı (d. 1938)
• 2002 - Dave Berg, Amerikalı karikatürist (d. 1920)
• 2004 - Tony Randall, Amerikalı oyuncu (d. 1920)
• 2005 - Melahat Pars, Türk besteci (d. 1918)
• 2006 - Mustafa Yücel Özbilgin, Türk hukukçu (d. 1942)
• 2009 - Mario Benedetti, Uruguay'lı gazeteci, yazar ve şairdir (d. 1920)
• 2009 - Daniel Carasso, Fransız iş adamı (d. 1905)
• 2009 - Muhammed Taki Behcet Fumeni, İranlı Taklit Mercii'dir (d. 1913)
• 2010 - Bobbejaan Schoepen, Belçikalı şarkıcıdır (d. 1925)
• 2011 - Johann Sterr, Alman güreşçi (d. 1933)
• 2012 - Warda Al-Jazairia, Cezayirli şarkıcı ve oyuncu (d. 1939)
• 2012 - France Clidat, Fransız piyanist (d. 1932)
• 2012 - Donna Summer, Amerikalı şarkıcı (d. 1948)
• 2013 - Kenneth Venturi, Amerikalı golfçü (d. 1931)
2013 - Jorge Rafael Videla, Arjantinli asker ve eski Devlet Başkanlarından (d. 1925)
• 2013 - Atanas Zabaznoski, Makedon komünist aktivist, Yugoslavya Cephesi'nde savaşan asker, Halk Kahramanı Nişanı sahibi (d. 1926)
• 2014 - Gerald Edelman, Amerikalı biyolog (d. 1929)
• 2015 - Chinx, Amerikalı rapçi (d. 1983)
• 2016 - Guy Clark, Amerikalı şarkıcı ve müzisyendir (d. 1941)
• 2016 - Paulo Emilio, Brezilyalı eski teknik direktör (d. 1936)
• 2016 - Yuko Mizutani, Japon aktris, seslendirme sanatçısı ve şarkıcı (d. 1964)
• 2016 - Xavier de Planhol, Fransız öğretmen (d. 1926)
• 2016 - Müzahir Sille, Türk güreşçi (d. 1931)
• 2017 - Roxcy Bolton, Amerikalı feminist sivil ve kadın hakları aktivistidir (d. 1926)
• 2017 - Viktor Gorbatko, Sovyet-Rus kozmonot (d. 1934)
• 2017 - Firuz Kazemzadeh, Rusya doğumlu Amerikalı tarihçidir (d. 1924)
• 2017 - Rhodri Morgan, Galli siyasetçi ve devlet adamı (d. 1939)
• 2017 - Moji Olaiya, Nijeryalı aktris (d. 1975)
• 2017 - Todor Veselinovic, Yugoslav eski millî futbolcu, teknik direktör (d. 1930)
• 2018 - Nicole Fontaine, Fransız siyasetçi, Avrupa Parlamentosu'nun eski başkanı (d. 1942)
• 2018 - Jürgen Marcus, Alman şarkıcı (d. 1948)
• 2018 - Mait Riisman, Eston-Sovyet sutopu oyuncusu (d. 1956)
• 2018 - Mehdi Tebatebayi, İranlı Şii din adamı ve muhafazakâr görüşte olan siyasetçidir (d. 1936)
• 2019 - Peter Dahl, Norveç doğumlu İsveçli ressam ve baskı sanatçısı (d. 1934)
• 2019 - Rallapalli, Hint karakter sinema, tiyatro ve dizi oyuncusudur (d. 1945)
• 2019 - Herman Wouk, Pulitzer ödülü kazanmış Amerikan romancı (d. 1915)
• 2020 - Wilson Braga, Brezilyalı siyasetçi, hukukçu ve işadamı (d. 1931)
• 2020 - Shad Gaspard, Amerikalı profesyonel güreşçi ve aktör (d. 1981)
• 2020 - Ratnakar Matkari, Hint yazar, film ve oyun yapımcısı, yönetmen (d. 1938)
• 2020 - Monique Mercure, Kanadalı oyuncu (d. 1930)
• 2020 - Lucky Peterson, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve müzisyen (d. 1964)
• 2020 - Yuri Zisser, Rus iş adamı, girişimci ve blog yazarı (d. 1960)
TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER
• Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü
• Uluslararası Homofobi ve Transfobi Karşıtlığı Günü
• Fırtına: Filizkıran Fırtınası