Tarihte bugün ne oldu? 17 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 17 Mart'ta yaşananlar!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 17 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 17 Mart'ta yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

17 Mart tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 17 Mart'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 17 Mart tarihinde ne oldu?

OLAYLAR

1756 - İrlanda'nın koruyucu azizlerinden, Aziz Patrick'in (385-461) adına kutlanan bir festival olan Aziz Patrick Günü, ilk kez New York'ta da kutlandı.

1776 - Amerikan Devrimi: George Washington ve Henry Knox'un kente bakan tepelere topçu birliklerini konuşlandırmasının ardından İngiliz güçleri, Boston'u terk etmek zorunda kaldı.

1816 - 38 tonluk 'Elise' adlı buharlı tekne, kaptan Pierre Andriel yönetiminde, Manş Denizi'ni aşan ilk buharlı tekne oldu.

1845 - Küçük paketlerde kullanılan lastik bandın patenti alındı.

1861 - İtalya, ulusal birliğini kurdu.

1891 - Ahmed İhsan Tokgöz, Servet-i Fünûn dergisini kurdu.

1901 - Van Gogh'un resimleri Paris'te Bernheim-Jeune galerisinde sergilenmeye başladı. 1890'da intihar eden sanatçı, yaşamı boyunca sadece bir tane resim satabilmişti.

1915 - Çanakkale Savaşı: Kraliyet Donanması Komutanı Amiral Sackville Carden, görevinden ayrıldı.

1920 - İngilizler, Eskişehir ve Afyon'dan çekildiler.

1921 - Londra'da ilk doğum kontrol kliniği açıldı. Kliniğe başvuranlara, düşük ücretle korunma araç gereçleri verildi.

1926 - "Demir Sanayinin Tesisine Dair Kanun" TBMM'de kabul edildi.

1927 - İtalya'da müzmin bekarların ağır vergi ödemeleri için kanun çıkarıldı.

1941 - Alman denizaltı kaptanı Otto Kretschmer'in denizaltısı batırıldı ve esir alındı.

1944 - Varlık Vergisi'nin tasfiyesine ilişkin yasa yürürlüğe girdi.

1948 - Belçika, Fransa, Hollanda, Birleşik Krallık ve Lüksemburg arasında, 50 yıl süreli Brüksel Antlaşması imzalandı ve Batı Avrupa Birliği kuruldu.

1954 - İspanya'yı kura sonucunda eleyen Türkiye millî futbol takımı, FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

1961 - Vicente Calderón Stadyumu'nun yapımına başlandı.

1965 - 30 milyon dolarlık hacmi olan Türk-İsrail Ticaret Antlaşması imzalandı.

1966 - ABD donanması'na ait "Alvin" adlı araştırma-kurtarma denizaltısı, İspanya kıyıları açıklarında ABD'ye ait kayıp hidrojen bombası'nı buldu.

1968 - PTT ile Northern Electric firmasının işbirliğiyle kurulan telefon fabrikasında yapılan ilk yerli telefon cihazları, 157 liradan satışa çıkarıldı.

1969 - Golda Meir, İsrail'in ilk kadın Başbakanı oldu.

1970 - My Lai katliamı: ABD Ordusu, olayı örtbas etmeye çalıştıkları için 14 subay hakkında soruşturma başlattı.

1972 - Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş. Eskişehir'de kuruldu.

1985 - İki ünlü oyun yazarı Arthur Miller ve Harold Pinter, hapiste bulunan Uluslararası Yazarlar üyesi yazarları ziyaret etmek amacıyla Türkiye'ye geldi.

1995 - Azerbaycan'da 15 Mart'ta başlatılan ve Türkiye'nin de adının karıştığı bir darbe girişimi bastırıldı. Devlet Başkanı Haydar Aliyev'i devirmek isteyen OMON Birlikleri'nin Komutanı Albay Ruşen Cevadov dahil olmak üzere, 400 kişi yaşamını yitirdi.

1995 - Michael Jordan, basketbola geri dönme kararı aldı.

2020 - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, koronavirüs pandemisi nedeniyle 2021'e ertelendi.

DOĞUMLAR

763 - Harun Reşit, Abbâsîler'in 5. Halifesi (ö. 809)

1231 - Shijo, Japon İmparatoru (ö. 1242)

1473 - IV. James, İskoç Kralı (ö. 1513)

1834 - Gottlieb Daimler, Alman mühendis (ö. 1900)

1865 - Gabriel Narutowicz, Polonyalı politikacı (ö. 1922)

1873 - Margaret Bondfield, İngiliz politikacı (ö. 1953)

1900 - Manuel Plaza, Şilili sporcu (ö. 1969)

1902 - Bobby Jones, Amerikalı golfçü (ö. 1971)

1919 - Nathaniel Adams Coles, Amerikalı caz müzisyeni (ö. 1965)

1920 - Mucibur Rahman, Bangladeş'in ilk Başbakanı ve Devlet Başkanı (ö. 1975)

1925 - Mansour Rahbani, Lübnanlı müzisyen ve besteci (ö. 2009)

1928 - Neriman Köksal, Türk sinema oyuncusu (ö. 1999)

1928 - Jean Panisse, Fransız aktör (ö. 2021)

1929 - Peter Ludwig Berger, Amerikalı sosyolog ve teolog (ö. 2017)

1933 - Asa Lanova, İsviçreli kadın bale dansçısı ve yazar (ö. 2017)

1937 - Ramdas Agarwal, Hint siyasetçi (ö. 2017)

1938 - Rudolf Nureyev, SSCB'li (daha sonra Avusturyalı) bale dansçısı (ö. 1993)

1939 - Atilla Dorsay, Türk sinema eleştirmeni, yazar, gazeteci ve mimar

1939 - Giovanni Trapattoni, İtalyan futbol adamı

1940 - Ruşen Güneş, Türk müzisyen

1946 - Georges J.F. Kohler, Alman biyolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 1995)

1948 - William Gibson, Amerikalı roman yazarı

1950 - Mehmet Ali İrtemçelik, Türk politikacı

1951 - Kurt Russell, Amerikalı oyuncu

1954 - Kazım Arslan, Türk avukat ve siyasetçi (ö. 2019)

1955 - Gary Sinise, Amerikalı oyuncu ve film yönetmeni

1962 - Kalpana Chawla, Hint asıllı Amerikan astronot (ö. 2003)

1972 - Mia Hamm, Amerikalı kadın millî futbolcu

1976 - Álvaro Recoba, Uruguaylı futbolcu

1976 - Antoine van der Linden, Hollandalı futbolcu

1981 - Dilek Serbest, Türk manken ve oyuncu

1981 - Servet Çetin, Türk futbolcu

1982 - Mamedali Karadanov, Türkmen futbolcu

1983 - Raul Meireles, Portekizli futbolcu

1985 - Tuğba Karademir, Türk artistik buz patencisi

1989 - Shinji Kagawa, Japon futbolcu

ÖLÜMLER

MÖ 45 - Titus Labienus, Romalı asker (d. MÖ 100 civarı)

180 - Marcus Aurelius, Roma İmparatoru (d. 121)

1650 - Carl Gyllenhielm, İsveçli asker ve politikacı (d. 1574)

1680 - François de La Rochefoucauld, Fransız yazar (d. 1613)

1782 - Daniel Bernoulli, Hollandalı matematikçi (d. 1700)

1826 - Ferdinand Bauer, Avusturyalı botanik ressamı (d. 1760)

1846 - Friedrich Wilhelm Bessel, Almanyalı gök bilimci ve matematikçi (d. 1784)

1849 - II. William, Hollanda Kralı, Lüksemburg Büyük Dükü ve Limburg Dükü'ydü (d. 1792)

1853 - Christian Andreas Doppler, Avusturyalı matematikçi ve fizikçi (d. 1803)

1879 - Ludwig Reichenbach, Alman bitki bilimci ve ornitolog (d. 1793)

1890 - Wladyslaw (Ladislaus) Taczanowski, Polonyalı ornitoloji ve zooloji uzmanı bilim adamıdır (d. 1819)

1893 - Jules Ferry, Fransa eski Başbakanı (d. 1832)

1917 - Franz Brentano, Alman psikolog ve filozof (d. 1838)

1927 - Victorine Louise Meurent, Fransız ressam ve ressam modeli (d. 1844)

1937 - Joseph Austen Chamberlain, 1924-1929 yılları arasında Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı olarak görev yapmış olan İngiliz siyasetçi - 1925 Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştür (d. 1863)

1952 - Ali Rıza Özdarende Türk politikacı ve din adamı (d. 1876)

1956 - Irène Joliot-Curie, Fransız bilim insanı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1897)

1974 - Louis Kahn, Amerikalı mimar (d. 1901)

1976 - Luchino Visconti, İtalyan sinemacı (d. 1906)

1978 - Ceyhun Atuf Kansu, Türk şair (d. 1919)

1988 - Nikolas Asimos, Yunan besteci (d. 1949)

1990 - Capucine, Fransız oyuncu (d. 1931)

1993 - Helen Hayes, Amerikalı oyuncu (d. 1900)

1995 - Ruşen Cevadov, Azeri asker ve siyasetçi (d. 1951)

1996 - René Clément, Fransız film yönetmeni (d. 1913)

2001 - Angel Mojsovski, Makedon komünist aktivist, Yugoslavya Cephesi'nde savaşan asker, Halk Kahramanı Nişanı sahibi (d. 1923)

2005 - George Kennan, Amerikalı diplomat (d. 1904)

2006 - İstemihan Taviloğlu, Türk besteci (d. 1945)

2007 - John Backus, Amerikalı matematikçi (d. 1924)

2011 - Michael Gough, Britanyalı karakter oyuncusudur (d. 1916)

2011 - Ferlin Husky, (doğum adıyla: Terry Preston ya da Simon Crum), Amerikalı country müzisyeni (d. 1925)

2012 - III. Şenuda, Mısırlı hristiyan ortodoks din adamı (d. 1923)

2013 - Olivier Metzner, Fransız ceza avukatı (d. 1949)

2015 - Ashley Adams, Avustralyalı atıcı (d. 1955)

2016 - Ralph David Abernathy III, Amerikalı siyasetçi ve iş insanı (d. 1959)

2017 - Derek Walcott, Saint Lucialı şair ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1930)

2020 - Betty Williams, Kuzey İrlandalı barış gönüllüsü ve Nobel Barış Ödülü sahibi (d. 1943)

TATİLLER VE ÖZEL VERİLER

Berdül'aczin (Kocakarı Soğuklarının) sonu

Aziz Patrick Günü