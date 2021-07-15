Tarihte bugün ne oldu? 15 Temmuz tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 15 Temmuz'da yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 15 Temmuz tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 15 Temmuz tarihte ve dünyada ne günü? İşte, 15 Temmuz yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
15 Temmuz tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Haziran'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 15 Temmuz tarihte ve dünyada ne günü? 15 Temmuz tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde...
OLAYLAR
• 1099 - Birinci Haçlı Seferi'nde Haçlı Ordusu Kudüs'ü ele geçirdi.
• 1521 - Herke Kuşatması sonucu adanın fethi.
• 1799 - Hiyeroglif yazısının çözümünü sağlayacak olan üç dilde yazılmış Rosetta Taşı, Napolyon'un Mısır Seferi sırasında bir Fransız askeri tarafından bir kale yapımı sırasında rastlantı eseri bulundu.
• 1840 - Osmanlı İmparatorluğu, Birleşik Krallık, Prusya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Çarlık Rusyası arasında Londra Antlaşması imzalandı.
• 1870 - Georgia, Amerikan İç Savaşı'ndan sonra ABD'ye tekrar kabul edilen son Konfedere eyalet oldu.
• 1886 - Kadınlar, Şukufezar dergisinde "saçı uzun aklı kısa" deyimine karşı mücadele başlattı.
• 1910 - Sultan Abdülaziz tarafından inşa ettirilmiş olan İstanbul'daki Çırağan Sarayı yandı.
• 1926 - Viyana'da göstericilere ateş açan Polis, 89 kişinin ölümüne yol açtı.
• 1933 - Sanat ve edebiyat dergisi Varlık yayımlanmaya başladı.
• 1953 - Uşak il oldu.
• 1954 - Boeing 707 ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
• 1955 - Nobel Ödülü almış on sekiz bilim adamı, nükleer silah karşıtı bir deklarasyon yayınladılar (Mainau Deklarasyonu). Sonradan bunlara otuz dört bilim adamı daha katıldı.
• 1974 - Kıbrıs'ta Yunan subayların yönetimindeki Ulusal Muhafız Alayı, Cumhurbaşkanı Makarios'u devirdi ve EOKA-B lideri Nikos Sampson'u Cumhurbaşkanı ilan etti.
• 1983 - Orly Havalimanı saldırısı: Paris'in Orly Havalimanı'nda bulunan THY Bürosu'na, ASALA militanlarınca bomba atıldı. 8 kişi öldü, 55 kişi yaralandı.
• 1997 - İtalyan moda tasarımcısı Gianni Versace, Miami, Florida'daki evinin önünde Andrew Cunanan adlı Filipinli bir eşcinsel tarafından öldürüldü.
• 1997 - Slobodan Milosevic, Yugoslavya Devlet Başkanı seçildi.
• 2008 - Bağdat'ın 60 km kuzey doğusundaki Bakuba şehrinde, iki intihar bombacısının bir askeri kampa düzenlediği eylemde en az 28 kişi öldü. [1] 23 Temmuz 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
• 2016 - Türkiye'de, TSK'daki bir grup asker tarafından askerî darbe teşebbüsünde bulunuldu.
DOĞUMLAR
• 1606 - Rembrandt, Hollandalı ressam ve baskı ustası (ö. 1669)
• 1738 - Jacques-André Naigeon, Fransız sanatçı ve ateist filozof (ö. 1810)
• 1798 - Aleksandr Gorçakov, Rus diplomat ve devlet adamı (ö. 1883)
• 1899 - Remzi Oğuz Arık, Türk arkeolog, yazar ve politikacı (ö. 1954)
• 1919 - Iris Murdoch, İrlandalı yazar ve filozof (ö. 1999)
• 1921 - Robert Bruce Merrifield, Amerikalı biyokimyager, akademisyen ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 2006)
• 1922 - Leon Lederman, Amerikalı fizikçi (ö. 2018)
• 1923 - İsmet Güney, Kıbrıs Türkü ressam ve karikatürist (ö. 2009)
• 1930 - Jacques Derrida, Fransız filozof (ö. 2004)
• 1931 - Clive Cussler, Amerikalı romancı
• 1932 - Arjan Adarov, Altay yazar (ö. 2005)
• 1937 - Waylon Jennings, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı (ö. 2002)
• 1939 - Yılmaz Köksal, Türk sinema ve dizi oyuncusu (ö. 2015)
• 1940 - Robert Winston, İngiliz politikacı
• 1944 - Jan-Michael Vincent, Amerikalı sinema oyuncusu (ö. 2019)
• 1946 - Linda Ronstadt, Amerikalı kadın rock yıldızı
• 1948 - Sümer Tilmaç, Türk oyuncu (ö. 2015)
• 1949 - Hilmi Güler, Türk siyasetçi
• 1952 - Terry O'Quinn, Amerikalı aktör ve Emmy Ödülü sahibi
• 1954 - Mario Kempes, Arjantinli futbolcu
• 1955 - Cevdet Şekerbegoviç, Boşnak futbolcu
• 1955 - Harun Kolçak,Türk pop şarkıcısı (ö. 2017)
• 1956 - Joe Satriani, Amerikalı gitarist
• 1958 - Bergen, Türk şarkıcı (ö. 1989)
• 1959 - Vincent Lindon, Fransız oyuncu.
• 1961 - Jean-Christophe Grangé Fransız polisiye yazarı
• 1961 - Lolita Davidovich, Kanadalı sinema oyuncusu
• 1961 - Forest Whitaker, Amerikalı oyuncudur
• 1962 - Metin Özülkü, Türk müzisyen
• 1962 - Settar Tanrıöğen, Türk sinema ve dizi film oyuncusu
• 1963 - Brigitte Nielsen, Danimarkalı aktris, model ve şarkıcı
• 1964 - Galyn Görg, Amerikalı oyuncu ve dansçıydı (d. 2020)
• 1968 - Deniz Arcak, Türk şarkıcı
• 1970 - Tarkan Gözübüyük, Türk bas gitarist
• 1972 - İnci Türkay, Türk dizi oyuncusu
• 1973 - Brian Austin Green, Amerikalı oyuncudur
• 1976 - Marco Di Vaio, İtalyan eski millî futbolcudur
• 1976 - Juan Francisco Garcia, İspanyol futbolcu
• 1976 - Gabriel Jesus Iglesias, Amerikalı komedyen ve oyuncu
• 1976 - Jim Jones, Amerikalı hip hop sanatçısı
• 1976 - Diane Kruger, Alman model ve aktris
• 1977 - Canan Ergüder, Türk oyuncu
• 1977 - Lana Parrilla, bir Amerikalı oyuncu
• 1979 - Alexander Frei, İsviçreli eski millî futbolcudur
• 1980 - Bruno Mbanangoyé Zita, Gabonlu futbolcu
• 1981 - Alou Diarra, Fransız futbolcudur
• 1982 - Melis Birkan, Türk dizi ve sinema oyuncusu
• 1982 - Sinan Sofuoğlu, Türk motosiklet yarışçısı (ö. 2008)
• 1985 - Burak Yılmaz, Türk futbolcu
• 1986 - David Abraham, Arjantinli futbolcudur
• 1988 - Shkëlzen Gashi, İsviçreli futbolcudur
• 1989 - Alisa Kleybanova, Rus tenisçisi
• 1990 - Damian Lillard, Amerikalı profesyonel basketbolcudur
• 1991 - Danilo, Brezilyalı millî futbolcudur
• 1991 - Derrick Favors, Amerikalı profesyonel basketbolcu
• 1992 - Wayde van Niekerk, Güney Afrikalı atlet
• 1993 - Ömer Arslan, Türk futbolcudur
• 1994 - Pelin Bilgiç, Türk basketbolcu
• 1995 - Elyar Fox, İngiliz şarkıcı ve söz yazarı
ÖLÜMLER
• 1015 - I. Vladimir, Hristiyanlığı benimseyen ilk Kiev büyük prensidir (d. 958)
• 1274 - Bonaventura - fransiskan Kardinal, felsefeci ve düşünürüdür (d. 1217)
• 1485 - Sinan, II. Mehmed'in oğlu (d. 1455)
• 1542 - Lisa del Giocondo, Floransalı Gherardini ailesinin bir üyesi (Leonardo da Vinci tarafından Mona Lisa adıyla tablosu yapılan) (d. 1479)
• 1626 - Isabella Brant, Flaman ressam Peter Paul Rubens'in birkaç portresini yapan ilk karısıydı (d. 1591)
• 1695 - Eremya Çelebi Kömürciyan, Ermeni şair, tarihçi, tercüman ve matbaacısıdır (d. 1637)
• 1861 - Adam Czartoryski, Polonyalı devlet adamı ve siyasetçi (d. 1770)
• 1857 - Carl Czerny, Avusturyalı piyanist, besteci ve müzik öğretmeni (d. 1791)
• 1868 - William Thomas Green Morton, Amerikalı tıp insanı (d. 1819)
• 1879 - Johann Friedrich von Brandt, Alman doğa tarihçisi ve hayvan bilimci (d. 1802)
• 1890 - Gottfried Keller, İsviçreli şair ve siyasetçi (d. 1819)
• 1904 - Anton Çehov, Rus öykü ve oyun yazarı (d. 1860)
• 1916 - İlya Meçnikov, Ukraynalı asıllı mikrobiyologtur (d. 1845)
• 1919 - Hermann Emil Fischer, Alman kimyager (d. 1852)
• 1927 - Constance Markievicz, İrlandalı devrimci ve yurtsever görüşe sahip süfrajet (eski İrlanda Çalışma Bakanı) (d. 1868)
• 1929 - Hugo von Hofmannsthal, Avusturyalı yazar (d. 1874)
• 1939 - Paul Eugen Bleuler, İsviçreli psikiyatr (d. 1857)
• 1940 - Robert Pershing Wadlow, tıp tarihinde tanınmış en uzun boylu insandır (d. 1918)
• 1941 - Walter Ruttmann, Alman yönetmen (d. 1887)
• 1942 - Roberto María Ortiz, Arjantinli bir avukat ve politikacıydı (d. 1886)
• 1948 - John J. Pershing, Amerikalı asker. I. Dünya Savaşı sırasında Avrupa'ya gönderilen Amerikan Seferi Kuvvetleri'nin Komutanı (d. 1860)
• 1956 - Cemil Cahit Toydemir, Türk asker ve siyasetçi (d. 1883)
• 1969 - Peter van Eyck, Alman-Amerikan oyuncu (d. 1911)
• 1975 - Fahri Belen, Türk asker ve siyasetçi (d. 1893)
• 1976 - Joachim Peiper, Waffen-SS Albayı (d.1915)
• 1977 - Konstantin Fedin, Rus roman yazarı, edebiyatçı ve şair (d. 1892)
• 1977 - Esat Mahmut Karakurt, Türk yazar (d. 1902)
• 1979 - Juana de Ibarbourou, Uruguaylı şair (Güney Amerika'nın en ünlü kadın şairlerinden) (d. 1895)
• 1979 - Gustavo Díaz Ordaz, Meksikalı siyasetçi (d. 1911)
• 1980 - Abdurrahman Köksaloğlu, Türk siyasetçi (d. 1930)
• 1988 - Tore Keller, İsveçli futbolcu (d. 1905)
• 1989 - Nesuhi Ertegün, Türk asıllı Amerikalı müzik yapımcısı ve Atlantic Records müzik şirketinin kurucusu (d. 1917)
• 1992 - Hammer DeRoburt, Naurulu siyasetçi (d. 1922)
• 1997 - Cengiz Mustafayev, Azeri gazeteci (d. 1960)
• 1997 - Gianni Versace, İtalyan modacı ve iş adamı (d. 1946)
• 2010 - Osman Nami Osmanoğlu, Osmanlı Şehzadesi ve radyoloji yüksek mühendisi (d. 1918)
• 2010 - Selmi Andak, Türk besteci ve köşe yazarı (d. 1921)
• 2012 - Celeste Holm, Amerikalı tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusudur (d. 1917)
• 2014 - Faruk Ilgaz, Türk spor adamı (d. 1922)
• 2016 - Ömer Halisdemir, Türk asker (d. 1974)
• 2016 - Nevzat Yalçıntaş, Türk bürokrat ve siyasetçi (d. 1933)
• 2017 - Anne Buttimer, İrlandalı coğrafyacı (d. 1938)
• 2017 - Martin Landau, Amerikalı oyuncu (d. 1928)
• 2018 - Ronny Fredrik Ansnes, Norveçli arazi (kros) kayakçısıdır (d. 1989)
• 2019 - Rex Richards, İngiliz bilim adamı ve akademisyen (d. 1922)
• 2019 - Olga Vyalikova, Sovyet Rus tiyatro ve sinema oyuncusu (d. 1954)
• 2020 - Carlotta Barilli, İtalyan aktris (d. 1935)
• 2020 - Severino Cavalcanti, Brezilyalı siyasetçi (d. 1930)
• 2020 - İgor Çernıh, Rus görüntü yönetmeni (d. 1932)
• 2020 - Toke Tufukia Talagi, Niueli siyasetçi (d. 1951)
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