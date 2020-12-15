Tarihte bugün ne oldu? 15 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 15 Aralık'ta yaşananlar!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 15 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 15 Aralık'ta yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

15 Aralık tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 15 Aralık'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 15 Aralık tarihinde ne oldu?

OLAYLAR

1256 - İran'da bulunan haşhaşîlerin Alamut Kalesi, Hülagû Han Ordusu tarafından yok edildi.

1574 - III. Murad, 12. Osmanlı padişahı olarak tahta çıktı.

1840 - Napolyon Bonapart'ın naaşı (külleri), Saint Helena Adası'ndan Paris'e getirilerek Les Invalides'e gömüldü.

1890 - Amerikan yerli kabilelerinden Hunkpapa Lakotaları'nın şefi Oturan Boğa (Tatanka Iyotake), ABD'nin harekete geçirdiği yerli polis tarafından öldürüldü.

1893 - Wilhelm Ludwig Thomsen, Danimarka Kraliyet İlimler Akademisinde sunduğu bildiriyle Orhun alfabesini çözdüğünü ve Orhun Kitabeleri'ni okuduğunu bilim dünyasına açıkladı.

1923 - Türkiye-Macaristan dostluk antlaşması İstanbul'da imzalandı.

1925 - Rıza Pehlevi, krallık yeminini etti ve Kaçar Hanedanı'nı sonlandırarak, Pehlevi Hanedanı'nı kurdu.

1934 - Bingöl'de, 4.9 büyüklüğündeki depremde 12 kişi öldü.

1939 - Rüzgâr Gibi Geçti filmi, Atlanta'da (ABD) gösterime girdi.

1941 - 769 Rumen Yahudisi yolcusuyla Filistin'e giden Struma gemisi, İstanbul'a geldi. Geminin yolcu indirmesi yasaklandı.

1948 - TBMM'de Sivas Kongresi'ne seçilen Temsil Heyeti üyeleriyle, TBMM'nin birinci döneminde bulunan üyelere, vatan-ı hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun kabul edildi.

1948 - Fransa, ilk nükleer reaktörün kuruluş çalışmalarına başladı.

1949 - Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)'nun İstanbul Bürosu açıldı.

1953 - Eleştirmen Fethi Naci, bu adını ilk kez Kaynak dergisinde Orhan Kemal'in bir öyküsünü eleştiren Kurtuluş Yolu adlı bir yazıda kullandı.

1954 - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) kuruldu.

1957 - Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Yunanistan'ın Kıbrıs tezini reddetti.

1958 - Adalet Bakanı Esat Budakoğlu, 4 yıl içinde basın suçundan 238 gazetecinin mahkûm olduğunu açıkladı.

1960 - Erzurum'da radyo istasyonu açıldı.

1960 - I. Baudouin, Kraliçe Fabiola adını alan Fabiola de Mora y Aragón ile evlendi. Evlilik töreni Brüksel'deki Saint-Michel-et-Gudule katedralinde yapıldı ve Belçika'da ilk kez olmak üzere televizyonda yayınlandı.

1970 - Sovyet uzay sondası Venera 7, Venüs gezegenine ulaştı ve etrafında 23 dakika dolanarak Dünya'ya bilgi gönderdi.

1970 - Polonya'da işçiler ayaklandı.

1972 - Yaşar Kemal, pasaport verilmediği için uluslararası bir toplantıya gidemedi. Tepkiler üzerine, yazara 15 gün sonra pasaport verildi.

1986 - Olimpiyat şampiyonu halterci Naim Süleymanoğlu, Türk vatandaşı oldu.

1987 - Cumhuriyet tarihinde dolar, resmen ilk kez dört haneli rakama ulaştı. Merkez Bankası Amerikan Dolarının satış kurunu 1.300 liraya yükseltti.

1989 - Romanya'da, Devlet Başkanı Nicolay Çavuşesku'nun devrilmesine kadar gidecek olan halk ayaklanması başladı.

1990 - Kırgızistan bağımsızlığını ilan etti.

1995 - Avrupa Adalet Divanı, Jean-Marc Bosman'ın başvurusu üzerine futbolcuların sözleşmeleri ile ilgili Bosman kuralları olarak anılan kararını açıkladı.

1996 - Türkiye tarihinin o güne kadarki en büyük ikramiyesi bir Sayısal Loto talihlisine çıktı: 211 milyar lira.

1997 - Türkiye ile Rusya arasında Mavi Akım projesini içeren anlaşma imzalandı.

2000 - Bitlis'in Tatvan ilçesi yakınında 6. Zırhlı Tugay Komutanlığına ait askeri helikopter düştü. Kazada 2 asker öldü, 5 asker yaralandı.

2000 - Afyonkarahisar ve çevresinde büyüklüğü 5,8 olan depremde 6 kişi öldü, 42 kişi yaralandı.

2000 - Çernobil reaktör kazasının ardından, Nükleer Santralin çalışması durduruldu.

DOĞUMLAR

37 - Neron, Roma imparatoru (ö. 68),

130 - Lucius Verus, Roma imparatoru (ö. 169),

1832 - Alexandre Gustave Eiffel, Fransız inşaat mühendisi ve mimar (Eiffel Kulesi'nin yaratıcısı) (ö. 1923),

1852 - Henri Becquerel, Fransız fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1908),

1859 - Ludwik Lejzer Zamenhof, Polonyalı göz doktoru, filolog ve dünyada en çok kullanılan yapay dil olan Esperanto'nun yaratıcısı (ö. 1917),

1861 - Pehr Evind Svinhufvud, Finlandiya Devlet Başkanı (ö. 1944),

1882 - Fernando Tambroni, İtalyan politikacı ve İtalya başbakanı (ö. 1963),

1907 - Oscar Niemeyer, Brezilyalı mimar (ö. 2012),

1909 - Settar Behlulzade, Azeri ressam (ö. 1974),

1913 - Roger Gaudry, Kanadalı bilim adamı (ö. 2001),

1916 - Maurice Wilkins, Yeni Zelandalı fizikçi ve moleküler biyolog (DNA'nın yapısını bulan bilim adamlarından ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi) (ö. 2004),

1920 - Ahmet Tarık Tekçe, Türk sinema oyuncusu (ö. 1964),

1924 - Ruhi Sarıalp, Türk atlet ve 1948 Yaz Olimpiyatları'nda üç adım atlama dalında bronz madalya sahibi (ö. 2001),

1934 - Abdullahi Yusuf Ahmed, Somalili politikacı ve 6. Devlet Başkanı (ö. 2012),

1942 - Uğur Kıvılcım, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu (ö. 2018),

1949 - Don Johnson, Amerikalı aktör, yönetmen ve müzisyen,

1971 - Necati Şaşmaz, Türk sinema ve dizi oyuncusu (Kurtlar Vadisi dizisinin başrol oyuncusu),

1976 - Tuğba Altıntop, Türk model, oyuncu ve şarkıcı,

1977 - Mehmet Aurelio, Brezilya asıllı Türk futbolcu,

1979 - Adam Brody, Amerikalı oyuncu,

1980 - Alexandra Stevenson, Amerikalı tenisçi,

1982 - Matias Emilio Delgado, Arjantinli futbolcu,

1984 - Lukáš Bajer, Çek futbolcu,

1984 - Véronique Mang, Fransız atlet,

1985 - Aynur Aydın, Türk şarkıcı,

1985 - Emre Kaya, Türk şarkıcı, söz yazarı ve besteci,

1996 - Oleksandr Zinchenko, Ukraynalı futbolcu.

ÖLÜMLER

1574 - II. Selim, Osmanlı'nın 11. padişahı (d. 1524),

1675 - Johannes Vermeer (ya da Jan Vermeer), Hollandalı ressam (d. 1632),

1890 - Oturan Boğa (Yerli dilinde: Tatanka Iyotake), ABD ordularına karşı savaşan son Yerli kabile şefi (d. 1831),

1909 - Francisco Tarréga, İspanyol gitarist ve besteci (d. 1852),

1925 - Süleyman Sırrı Aral, Türk siyasetçi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk iki ve 4. Hükümetlerinde Nafia Vekili (Bayındırlık Bakanı) (d. 1874),

1944 - Glenn Miller, Amerikalı caz müzisyeni (d. 1904),

1947 - Arthur Machen, Galli yazar (d. 1863),

1958 - Wolfgang Pauli, Avusturyalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1900),

1962 - Charles Laughton, İngiliz oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (d. 1899),

1965 - Sinan Tekelioğlu, Türk asker ve Türk Kurtuluş Savaşı komutanlarından (d. 1889),

1966 - Walt Disney, Amerikalı çizgi film animatörü ve film yapımcısı (d. 1901),

1974 - Anatole Litvak, Yahudi asıllı Ukraynalı film yönetmeni ve yapımcısı (d. 1902),

1989 - Ali Şen, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu (d. 1918),

1991 - Vasili Zaytsev, Sovyet keskin nişancı (d. 1915),

1992 - Adnan Öztrak, Türk bürokrat (TRT'nin kurucularından ve ilk Genel Müdürü (d. 1915),

2004 - Şükran Kurdakul, Türk şair ve yazar (d. 1927),

2007 - Feridun Akozan, Türk mimar, akademisyen ve yazar (d. 1914),

2010 - Blake Edwards, Amerikalı yönetmen (d. 1922),

2010 - Nijat Özön, Türk dil bilimci, sinema tarihçisi ve çevirmen (d. 1927),

2011 - Sönmez Atasoy, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu (d. 1944),

2013 - Joan Fontaine, İngiliz sinema oyuncusu (d. 1917),

2016 - Beki İkela Erikli, Yahudi asıllı Türk yazar ve biyo enerji uzmanı (d. 1968),

2017 - Ali Tekintüre, Türk müzisyen, söz yazarı ve şair (d. 1953).