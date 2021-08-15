Tarihte bugün ne oldu? 15 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 15 Ağustos'ta yaşananlar!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 15 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 15 Ağustos tarihte ve dünyada ne günü? İşte, 15 Ağustos yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!