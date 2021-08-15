Tarihte bugün ne oldu? 15 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 15 Ağustos'ta yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 15 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 15 Ağustos tarihte ve dünyada ne günü? İşte, 15 Ağustos yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
15 Ağustos tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Haziran'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 15 Ağustos tarihte ve dünyada ne günü? 15 Ağustos tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde...
OLAYLAR
1080 - Kars'ın alınışı.
1261 - Bizans İmparatoru VIII. Mihail Paleologos, Konstantinopolis'te taç giydi.
1461 - Fatih Sultan Mehmet, Trabzon'u aldı. Böylece Trabzon İmparatorluğu'na son verildi.
1914 - Panama Kanalı'ndan ilk gemi geçti.
1935 - Adolf Hitler, Alman-Yahudi evliliklerini yasakladı.
1945 - II. Dünya Savaşı: Japonya teslim oldu. Kore Kurtuluş Günü
1947 - Hindistan bağımsızlığını kazandı. Jawaharlal Nehru Hindistan'ın ilk Başbakanı oldu.
1947 - Pakistan'ın kurucusu Muhammed Ali Cinnah, Genel Vali olarak Karaçi'de yemin etti ve görevine başladı.
1951 - Nâzım Hikmet, Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşlığından çıkarıldı.
1952 - Birleşik Krallık'ın Devon bölgesinde sel: 34 kişi öldü.
1956 - Van, Özalp'te 1943 yılında 33 yurttaşın kurşuna dizilmesi olayıyla ilgili olarak, İsmet İnönü hakkında Meclis soruşturması açılması istendi.
1960 - Kongo Cumhuriyeti, Fransa'dan bağımsızlığını ilan etti.
1962 - Stan Lee ve Steve Ditko'nun yarattığı Örümcek Adam yayınlandı.
1969 - Woodstock Müzik ve Sanat Festivali, New York yakınlarında bir mandırada 400 bin kişinin katılımıyla başladı. Festival üç gün sürdü.
1971 - Türkiye'de, Oyak-Renault tarafından Şubat 1971'de üretimine başlanan "Renault 12" marka otomobiller satışa sunuldu.
1973 - Vietnam Savaşı: ABD, Kamboçya'yı bombalamayı durdurdu.
1974 - Kıbrıs Harekâtı: İlerlemeye devam eden Türk Birlikleri, adanın en büyük 2. şehri olan Mağusa'ya girdi.
1975 - Bangladeş'te askeri darbe: Şeyh Mucibur Rahman tüm aile fertleriyle birlikte öldürüldü. Devlet Başkanlığı'na Muştak Ahmet getirildi.
1977 - TEKEL ürünlerine yüzde 160'a varan zamlar yapıldı.
1984 - PKK, Hakkâri ve Şırnak illerinin Eruh ve Şemdinli ilçelerine saldırarak silahlı eylemlerine başladı.
1986 - Türk savaş uçakları Irak topraklarına girip PKK kamplarını bombaladı.
1989 - Aziz Nesin, Mina Urgan, Rasih Nuri İleri, Mehmet Ali Aybar ve Emil Galip Sandalcı cezaevlerindeki açlık grevlerine destek amacıyla 48 saatlik açlık grevine başladı.
1996 - Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, kumarhane yasağı yasasını onayladı.
2000 - Türkiye, Birleşmiş Milletler Bireysel ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ile Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi'ni imzaladı.
2007 - Peru'da Richter ölçeğine göre 8.0 büyüklüğünde deprem: 514 kişi öldü, 1090 kişi yaralandı.
DOĞUMLAR
1195 - Padova'lı Antonio, Fransisken rahibi, manevi doktrin uzmanı, tanınmış vaiz ve mucize göstericidir (ö. 1231)
1702 - Francesco Zuccarelli, İtalyan Rokoko ressamı (ö. 1788)
1744 - Conrad Moench, Alman botanikçi (ö. 1805)
1750 - Sylvain Maréchal, Fransız şair, filozof, devrimci (ö. 1803)
1769 - Napolyon Bonapart, Fransız asker ve İmparator (ö. 1821)
1771 - Walter Scott, İskoç yazar (ö. 1832)
1807 - Jules Grévy, Fransız devlet adamı (ö. 1891)
1822 - Virginia Eliza Clemm Poe, Amerikalı yazar (ö. 1847)
1878 - Pyotr Nikolayevich Wrangel, Rus karşı devrimci (ö. 1928)
1879 - Ethel Barrymore, Amerikalı sinema ve tiyatro oyuncusu (ö. 1959)
1881 - Celal Nuri İleri, Türk siyasetçi (ö. 1938)
1888 - T. E. Lawrence, İngiliz asker ve yazar (ö. 1935)
1892 - Louis de Broglie, Fransız fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1987)
1899 - Mehmet Cavit Baysun, Türk akademisyen ve tarihçi (ö.1968)
1912 - Julia Child, Amerikalı yemek ustası (ö. 2004)
1913 - Ali Saim Ülgen, Türk yüksek mimar ve restoratör (ö. 1963)
1913 - Muharrem Gürses, Türk senarist, oyuncu ve film yönetmeni (ö. 1999)
1919 - Mehmet Seyda, Türk yazar (ö. 1986)
1925 - Aldo Ciccolini, İtalyan-Fransız piyanist (ö. 2015)
1925 - Münir Özkul, Türk sinema ve tiyatro sanatçısı (ö. 2018)
1925 - Oscar Peterson, Kanadalı caz piyanisti (ö. 2007)
1926 - Kadir Savun, Türk sinema oyuncusu (ö. 1995)
1926 - Necip Torumtay, Türk asker ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20. Genelkurmay Başkanı (ö. 2011)
1928 - Selim Naşit Özcan, Türk sinema ve tiyatro sanatçısı (ö. 2000)
1928 - Nicolas Roeg, İngiliz film ve görüntü yönetmenidir (ö. 2018)
1935 - Régine Deforges, Fransız yazar ve sinema yönetmeni (ö. 2014)
1938 - Stephen Breyer, ABD Yüksek Mahkeme eski Yargıcı
1940 - Gudrun Ensslin, Kızıl Ordu Fraksiyonu'nun kurucularından biri (ö. 1977)
1941 - Ahmet Fahri Özok - Türk akademisyen
1942 - Sevda Ferdağ, Türk sinema, dizi oyuncusu ve şarkıcı
1944 - Sylvie Vartan, Bulgar pop şarkıcısı
1945 - Alain Marie Juppé, Fransız merkez sağ siyasetçi
1945 - Begüm Halide Ziya, Bangladeş'in 1991-1996 ve 2001-2006 arasında görev yapan ilk kadın başbakanı
1948 - Bircan Pullukçuoğlu, Türk müzisyen (ö. 2016)
1948 - Selami Şahin, Türk müzisyen
1950 - Anne, II. Elizabeth ve Prens Philip'in tek kızıdır
1954 - Stieg Larsson, İsveçli yazar ve gazeteci (ö. 2004)
1955 - Afak Beşirkızı, Azeri oyuncu
1955 - Asım Can Gündüz, Türk gitarist (ö. 2016)
1957 - Zeljko Ivanek, Sloven asıllı Amerikalı oyuncudur
1959 - Scott Altman, Emekli NASA astronotu
1962 - Rıdvan Dilmen, Türk futbolcu
1963 - Alejandro González Iñárritu, Meksikalı film yönetmeni
1963 - Mevlüt Karakaya, Türk akademisyen ve siyasetçi
1964 - Şenol Demir, Türk futbolcu ve teknik direktör
1964 - Melinda Gates, Amerikan hayırsever
1966 - Tülay Selamoğlu, Türk siyasetçi
1968 - Debra Messing, Amerikalı oyuncudur
1969 - Yetkin Dikinciler, Türk oyuncu
1969 - Carlos Roa, Emekli Arjantinli millî futbolcudur
1970 - Anthony Anderson, Amerikalı oyuncu ve yazardır
1972 - Ben Affleck, Amerikalı oyuncu
1973 - Natallia Sazanoviç, Beyaz Rus heptatlet
1974 - Natasha Henstridge, Kanadalı oyuncu ve model
1976 - Alp Küçükvardar, Türk futbolcu
1976 - Boudewijn Zenden, Hollandalı futbolcu
1977 - Radoslav Batak, Karadağlı futbolcu
1978 - Lilia Podkopayeva, Ukranyalı eski artistik jimnastik sporcusu
1979 - Cassandra Lynn, Amerikalı model (ö. 2014)
1982 - Lia Quartapelle, İtalyan ekonomist ve siyasetçi
1984 - Salih Bademci, Türk oyuncu
1985 - Nipsey Hussle, Amerikalı hip hop müzisyeni, rap müziği şarkıcısı ve söz yazarı (ö. 2019)
1985 - Emily Kinney, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı
1988 - Üsame es-Saidi, Faslı futbolcudur
1989 - Joe Jonas, Amerikalı şarkıcı
1989 - Ryan McGowan, Avustralyalı millî futbolcudur
1989 - Carlos Pena, Amerikalı aktör, şarkıcı ve dansçı
1990 - Jennifer Lawrence, Amerikalı aktris
1993 - Alex Oxlade-Chamberlain, İngiliz futbolcudu
1994 - Hideyuki Nozawa, Japon futbolcu
1995 - Chief Keef, Amerikalı rapçi, şarkıcı, şarkı sözü yazarı ve prodüktör
ÖLÜMLER
423 - Honorius, önce Roma İmparatoru, sonra Batı Roma İmparatoru (d. 384)
465 - Libius Severus, 461–465 yılları arasında Batı Roma İmparatorluğu tahtına oturmuş olan Lucania kökenli Roma İmparatoru
1038 - I. István, Macarların son büyük prensi ve 1000 veya 1001'den 1038'deki ölümüne kadar Macaristan'ın ilk Kralı (d. 975)
1057 - Macbeth, İskoç Kralı (d. 1005)
1118 - Aleksios Komnenos, Bizans imparatoru (d. 1048)
1257 - Sümbül, Polonyalı bir Dominikan rahibi ve misyoneriydi (d. 1185)
1274 - Robert de Sorbon, Fransız teolog ve Paris'teki Sorbonne Üniversitesi'nin kurucusu (d. 1201)
1885 - Jens Jacob Asmussen Worsaae, Danimarkalı arkeolog ve tarihöncesici (d. 1821)
1909 - Euclides da Cunha, Brezilyalı yazar ve sosyolog (d. 1866)
1935 - Will Rogers, Amerikalı vodvil sanatçısı, mizahçı, sosyal yorumcu ve sinema oyuncusu (d. 1879)
1935 - Paul Signac, Fransız neo-empresyonist ressam (d. 1863)
1936 - Grazia Deledda, İtalyan yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1871)
1949 - Kanji Ishiwara, Japon asker ve siyasetçi (d. 1889)
1952 - Dora Diamant, Polonyalı oyuncu (d. 1898)
1961 - Otto Ruge, Norveçli general (d. 1882)
1967 - René Magritte, Belçikalı ressam (d. 1898)
1971 - Paul Lukas, Amerikalı oyuncudur (d. 1891)
1974 - Clay Shaw, Amerikalı bir iş adamıdır (d. 1913)
1975 - Harun Karadeniz, Türk 1968 kuşağının öğrenci liderlerinden (d. 1942)
1975 - Mucibur Rahman, Bangladeş'in kurucusu ve ilk Devlet Başkanı (d. 1920)
1982 - Hugo Theorell, İsveçli biyokimyacı ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (d. 1903)
1990 - Viktor Tsoy, Sovyetler Birliği'nin rock müzik sanatçısı (d. 1962)
1993 - Macit Gökberk, Türk felsefeci ve yazar (d. 1908)
2001 - Yavuz Çetin, Türk müzisyen (d. 1970)
2004 - Semiha Berksoy, Türk opera sanatçısı (d. 1910)
2004 - Sune Bergström, İsveçli biyokimyacı ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (d. 1916)
2011 - Nejat Biyediç, Bosnalı asıllı Türk teknik direktör ve eski futbolcudur (d. 1959)
2012 - Harry Harrison, Amerikalı bilimkurgu yazarı (d. 1925)
2012 - Ralph Holman, Amerikalı bilim adamı (d. 1917)
2012 - Müşfik Kenter, Türk oyuncu (d. 1932)
2013 - Jane Harvey, Amerikalı caz şarkıcısı (d.1925)
2013 - Slawomir Mrozek, Polonyalı oyun yazarı, yazar ve karikatürist (d. 1930)
2013 - August Schellenberg, Kanada Kızılderilisi kökenli Amerikalı oyuncudur (d. 1936)
2013 - Jacques Vergès, Fransız avukat (d. 1925)
2013 - Jane Harvey, Amerikalı şarkıcı (d. 1925)
2014 - Yalçın Otağ, Türk oyuncu ve komedyen (d. 1936)
2016 - Dick Assman, Kanadalı benzin istasyonu sahibi (d. 1934)
2016 - Dalian Atkinson, İngiliz futbolcu (d. 1968)
2016 - Bambi Sheleg, Şili doğumlu İsrailli kadın gazeteci ve köşe yazarı (d. 1958)
2017 - Eberhard Jäckel, Alman tarihçi (d. 1929)
2018 - Rita Borsellino, İtalyan aktivist ve siyasetçidir (d. 1945)
2018 - Marisa Porcel, İspanyol kadın tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur (d. 1943)
2019 - Devran Çağlar, Türk arabesk müziği sanatçısı ve oyuncu (d. 1963)
2019 - Luigi Lunari, İtalyan oyun yazarı ve dramaturg (ö. 1934)
2019 - Antonio Rastrelli, İtalyan siyasetçi, belediye başkanı ve avukat (d. 1927)
2019 - Vidya Sinha, Hint oyuncu (d. 1947)
2020 - Murtaja Baseer, Bangladeşli ressam (d. 1932)
2020 - Bill Bowman, Amerikalı siyasetçidir (d. 1946)
2020 - Ruth Gavison, İsrailli hukukçu ve akademisyen (d. 1945)
2020 - Vimala Devi Sharma, Hint sosyal hizmetler görevlisi, insan hakları aktivisti ve siyasetçiydi (d. 1927)
2020 - Robert Trump, Amerikalı iş adamıdır (d. 1948)
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