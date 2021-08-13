Tarihte bugün ne oldu? 13 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 13 Ağustos'ta yaşananlar!
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Tarihte bugün ne oldu? 13 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 13 Ağustos'ta yaşananlar!

Tarihte bugün ne oldu? 13 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 13 Ağustos'ta yaşananlar!
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Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 13 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 13 Ağustos tarihte ve dünyada ne günü? İşte, 13 Ağustos yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

13 Ağustos tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Haziran'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 13 Ağustos tarihte ve dünyada ne günü? 13 Ağustos tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde...

OLAYLAR

1792 - Fransa Kralı XVI. Louis, "Ulusal Mahkeme" tarafından tutuklandı ve halk düşmanı olarak ilân edildi.

1889 - Alman Ferdinand von Zeppelin, kendi icadı olan ve Zeplin adını vereceği sevk ve idare edilebilir balonunun patentini aldı.

1905 - Norveç'te düzenlenen referandumda, İsveç'ten ayrılma kararı çıktı.

1913 - Akrobat Otto Witte, Arnavutluk Kralı olduğunu iddia etti.

1913 - Harry Brearley, paslanmaz çeliği icat etti.

1918 - ABD Deniz Kuvvetleri'ne, ilk kadın asker (Opha May Johnson) kaydını yaptırdı.

1918 - BMW (Bayerische Motoren Werke AG) Motor Fabrikası Almanya'da kuruldu.

1922 - Büyük Taarruz öncesinde, Fevzi Paşa ve Karargahı, gizlice cepheye gitti. 14 Ağustos'ta birliklerin güneye ve cepheye doğru kaydırılmasına sessizce başlandı.

1923 - Mustafa Kemal, yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçildi.

1940 - II. Dünya Savaşı: Alman savaş uçakları (Luftwaffe), İngiliz hava alanlarını ve radar üslerini bombalamaya başladı.

1954 - Pakistan Millî Marşı, Pakistan Radyosu'ndan ilk kez yayımlandı.

1956 - Türkiye'de ortaokullara din dersi konuldu.

1960 - Orta Afrika Cumhuriyeti, Fransa'dan bağımsızlığını ilan etti.

1961 - Doğu Almanya yönetimi, batıya kaçışları önlemek için Berlin sınırını dikenli tellerle kapattı. 20 Ağustos'ta bu tellerin yerine, daha sonra "Utanç Duvarı" denilecek beton duvar örülmeye başlandı.

1966 - Çin'de Mao, "Kültür Devrimi"ni ilan etti.

1973 - Zülfikar Ali Butto, Pakistan Başbakanı seçildi.

1987 - ABD Başkanı Ronald Reagan, İran-Kontra Skandalı'ndaki sorumluluğunu kabul etti.

1997 - South Park yayına başladı.

1999 - Türkiye'de "Uluslararası Tahkim" yolunu açan anayasa değişikliği kabul edildi.

2004 - 156 Kongolu Tutsi mülteci, Burundi'deki Gatumba mülteci kampında öldürüldü.

2004 - 2004 Yaz Olimpiyatları, Atina'da başladı.

2020 - İsrail ve BAE, üçüncü İsrail-Arap barış anlaşması olarak ilişkileri normalleştirilmesi konusunda anlaştı.

DOĞUMLAR

985 - Hâkim, Fâtımî halifesi (ö. 1021)

1655 - Johann Christoph Denner, Alman mucit ve çalgı yapımcısı (klarneti icat eden) (ö. 1707)

1814 - Anders Jonas Ångström, İsveçli fizikçi (ö. 1874)

1819 - George Gabriel Stokes, Fransız fizikçi (ö. 1903)

1844 - Friedrich Miescher, İsviçreli biyolog (ö. 1895)

1866 - Frances Hardcastle, Amerikalı matematikçi (ö. 1941)

1871 - Karl Liebknecht, Alman sosyalist ve Spartakusbund ve Almanya Komünist Partisi kurucusu (ö. 1919)

1872 - Richard Willstätter, Alman kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1942)

1890 - Ellen Osiier, Danimarkalı eskrimci (ö. 1962)

1899 - Alfred Hitchcock, İngiliz yönetmen (ö. 1980)

1903 - Fahri Korutürk, Türk asker ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 6. Cumhurbaşkanı (ö. 1987)

1903 - Suat Hayri Ürgüplü, Türk siyasetçi (ö. 1981)

1913 - Makarios, Kıbrıs Ortodoks Kilisesi başpiskoposu ve bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı (ö. 1977)

1913 - Rita Johnson, Amerikalı oyuncu (ö. 1965)

1918 - Frederick Sanger, Britanyalı biyokimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 2013)

1926 - Fidel Castro, Kübalı Marksist-Leninist devrimci ve Küba Devrimi'nin lideri (ö. 2016)

1929 - Pat Harrington, Jr., Amerikalı dizi, sinema oyuncusu ve seslendirme sanatçısı (ö. 2016)

1930 - Kerim Afşar, Türk tiyatro sanatçısı (ö. 2003)

1939 - Oğuz Oktay, Türk oyuncu (ö. 2015)

1940 - Dirk Sager, Alman gazeteci ve yazar (ö. 2014)

1943 - Ertha Pascal-Trouillot, Haiti başkanı

1946 - Janet Yellen, Amerikalı iktisatçı

1949 - Sencer Ayata, Türk sosyoloji profesörü ve siyasetçi

1949 - Bobby Clarke, Kanadalı buz hokeyi oyuncusu ve yönetici

1949 - Erol Mutlu, Türk film yapımcısı, yönetmen, akademisyen ve yazar (ö. 2005)

1949 - Philippe Petit, Fransız sanatçı

1950 - Jane Carr, İngiliz aktris ve dublaj sanatçısı

1952 - Herb Ritts, Amerikalı moda fotoğrafçısı (ö. 2002)

1953 - Thomas Pogge, Siyaset ve ahlak felsefesi profesörü

1955 - Paul Greengrass, İngiliz film yönetmeni ve senarist

1955 - Ahu Tuğba, Türk sinema oyuncusu

1959 - Ömer Dönmez, Türk oyuncu (ö. 2020)

1963 - Sridevi, Hint oyuncu (ö. 2018)

1965 - Bahtiyar Engin, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu

1967 - Jeanine Áñez Chávez, Bolivya eski devlet başkanı olan Bolivyalı politikacı ve avukat

1969 - Midori Ito, Japon buz patenci

1970 - Alan Shearer, İngiliz milli futbolcu

1972 - Hakan Altun, Türk şarkıcı

1974 - Joe Perry, İngiliz snooker oyuncusu

1974 - Niklas Sundin, İsveçli müzisyen

1976 - Niran Ünsal, Türk şarkıcı

1976 - Özge Özberk, Türk oyuncu

1980 - İrina Berejna, Ukraynalı siyasetçi (ö. 2017)

1982 - Sarah Huckabee Sanders, Amerikan Hükûmeti Basın Danışmanlığı ve Sözcülüğü görevini yürüten kadın siyasetçi

1982 - Sebastian Stan, Rumen kökenli Amerikalı oyuncu

1984 - Alyona Bondarenko, Ukraynalı tenisçi

1984 - Niko Kranjcar, Hırvat eski futbolcu

1984 - James Morrison, İngiliz şarkıcı ve söz yazarı

1985 - Elçin Sangu, Türk oyuncu

1989 - Israel Jiménez, Meksikalı futbolcu

1990 - DeMarcus Cousins, Amerikalı basketbolcu

1990 - Benjamin Stambouli, Fransız futbolcu

1992 - Lucas Moura, Brazilyalı futbolcu

1993 - Yoon Bomi, Koreli şarkıcı, aktris ve yayıncı

1994 - Cita Citata, Endonezyalı şarkıcı ve oyuncu

1994 - Junki Hata, Japon futbolcu

1994 - Jonathan Restrepo, Kolombiyalı futbolcu

ÖLÜMLER

604 - Wen, Çin'in Sui Hanedanı'nın kurucusu ve ilk imparatoru (d. 541)

612 - Fabia Eudokia, Herakleios'un 610 ile öldüğü 612 yılına kadar ilk eşi (d. 580)

662 - İtirafçı (İnanç savunma) Maksimos, Hristiyan keşiş, teolog ve bilgin (d. 580)

908 - Muktefi, Abbasi halifelerinin onyedincisi

1134 - İrini, Macaristan Kralı I. Ladislaus ile Svabyalı Adelaide'ın kızı (d. 1088)

1608 - Giambologna, Flandralı asıllı İtalyan heykeltıraş sanatçı (d. 1529)

1788 - Esma Sultan, III. Ahmed'in kızı (d. 1726)

1823 - André-Jacques Garnerin, Fransız havacı ve çerçevesiz paraşütün mucidi (d. 1769)

1826 - René Laënnec, Fransız hekim ve stetoskopun mucidi (d. 1781)

1863 - Eugène Delacroix, Fransız ressam (d. 1798)

1865 - Ignaz Semmelweis, Macar bilim insanı ve hekim (d. 1818)

1882 - Ekaterine Dadiani, Megrelya Prensliği'nin son prensesi (d. 1816)

1910 - Florence Nightingale, İngiliz hemşire (d. 1820)

1912 - Jules Massenet, Fransız besteci (d. 1842)

1913 - August Bebel, Alman sosyal demokrat politikacı ve gazeteci (Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nin kurucularından) (d. 1840)

1917 - Eduard Buchner, Alman kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1860)

1946 - Herbert George Wells, İngiliz gazeteci, yazar ve tarihçi (d. 1866)

1950 - Kınar Hanım, Ermeni asıllı tiyatro sanatçısı ve kantocu (d. 1876)

1958 - Otto Witte, Arnavutluk Kralı (d. 1868)

1960 - Hans Lange, Amerikalı orkestra şefi (d. 1884)

1965 - Ikeda Hayato, Japon siyasetçi ve Japonya Başbakanı (d. 1899)

1974 - Nihat Sami Banarlı, Türk edebiyat tarihçisi (d. 1907)

1984 - Tigran Petrosyan, Ermeni satranç ustası (d. 1929)

1991 - James Roosevelt, Başkan Franklin D. Roosevelt ve Eleanor Roosevelt'ın en büyük oğulları (d. 1907)

1993 - Tekin Arıburun, Türk asker ve siyasetçi (eski Cumhuriyet Senatosu Başkanlarından) (d. 1903)

1996 - António de Spínola, Portekizli general ve devlet adamı (d. 1910)

1997 - Carel Weight, İngiliz ressam (d. 1908)

2003 - Kazım Kartal, Türk sinema oyuncusu (d. 1936)

2004 - Julia Child, Amerikalı yemek ustası (d. 1912)

2005 - David Lange, Yeni Zelandalı siyasetçi ve Yeni Zelanda Başbakanı (d. 1942)

2006 - Tony Jay, İngiliz radyo, sinema, televizyon, tiyatro oyuncusu ve seslendirme sanatçısı (d. 1933)

2009 - Les Paul, Amerikalı müzisyen (d. 1915)

2010 - Lance Cade, Amerikalı profesyonel güreşçi (d. 1981)

2011 - Ellen Winther, Danimarkalı şarkıcı (d. 1933)

2013 - Lothar Bisky, Alman politikacı (d. 1941)

2014 - Süleyman Seba, Türk futbolcu ve Beşiktaş JK'nün Onursal Başkanı (d. 1926)

2014 - Kurt Tschenscher, Alman emekli futbol hakemi (d. 1928)

2016 - Kenny Baker, Britanyalı cüce oyuncu ve müzisyen (d. 1934)

2017 - Joseph Bologna, Amerikalı oyuncu, komedyen, seslendirme sanatçısı ve televizyon yazarı (d. 1934)

2017 - Kuzey Vargın, Türk sinema oyuncusu (d. 1940)

2018 - Unsho Ishizuka, Japon seslendirme sanatçısı (d. 1951)

2018 - Jim Neidhart, Amerikalı profesyonel güreşçi (d. 1955)

2019 - Kip Addotta, Amerikalı stand-up komedyen, sunucu şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu (d. 1944)

2019 - Lily Leung, Hong Konglu oyuncu (d. 1929)

2019 - Nadia Toffa, İtalyan televizyon sunucusu, gazeteci ve yazar (d. 1979)

2020 - Meral Niron, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1937)

2020 - Frank Brew, Avustralyalı futbolcu (d. 1927)

2020 - Michel Dumont, Kanadalı aktör ve sanat yönetmeni (d. 1941)

2020 - Gulnazar Keldi, Tacik şair ve yayıncı (d. 1945)

2020 - Darío Vivas, Venezuelalı siyasetçi (d. 1950)

TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER

Uluslararası Solaklar Günü

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Tarihte bugün ne oldu? 13 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 13 Ağustos'ta yaşananlar! - Haberler
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