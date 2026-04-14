Ali Babacan, 24 yaşındaki genç çiftçiyi görünce alnından öptü

Ali Babacan, 24 yaşındaki genç çiftçiyi görünce alnından öptü Haber Videosunu İzle
Ali Babacan, 24 yaşındaki genç çiftçiyi görünce alnından öptü
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Konya Tarım Fuarı’nda karşılaştığı 24 yaşındaki genç çiftçiyi yaşını öğrendikten sonra alnından öptü. Tarımın stratejik önemine vurgu yapan Babacan, mevcut tarım politikalarını eleştirerek üretim maliyetlerine yönelik radikal çözüm önerileri sundu.

  • DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Konya Tarım Fuarı'nda 24 yaşındaki bir çiftçiyi alnından öptü.
  • Ali Babacan, Türkiye'nin bir tarım politikası olmadığını savundu.
  • Ali Babacan, çiftçinin gübre, akaryakıt ve yem maliyetinin yarısının devlet tarafından karşılanmasını istedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Konya Tarım Fuarı'nda karşılaştığı 24 yaşındaki genç çiftçiyi alnından öptü.

“TOPRAKTAN KOPMAMAK LAZIM”

Fuar Alanı'nda karşılaştığı çiftçi ile sohbet eden Ali Babacan, üniversite mezunu gencin yaşını sorduktan sonra, "Gel seni alnından bir öpeyim. 24 yaşında bir çiftçi, bak alnından öpmek lazım." dedi.

Genç çiftçiye ne ektiğini soran Ali Babacan, daha sonra, "Maşallah ne güzel! Çünkü tarım çok önemli. Topraktan kopmamak lazım. Gençler topraktan uzaklaşıyor." dedi.

“MALİYETİN YARISI DEVLET TARAFINDAN KARŞILANMALI”

Tarım Fuarı'nda çiftçi ve üreticilerin şikayetleri ile karşılaşan DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Türkiye'nin bir tarım politikası olmadığını savundu. Faize verilen paranın çiftçiye verilenin 16 katı olduğunu vurgulayan Babacan, vergi, sigorta, banka borçlarının 1 yıl ödemesiz 3 yıla yaygın yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi. Babacan, çiftçinin gübre, akaryakıt ve yem maliyetinin yarısının da devlet tarafından karşılanmasını istedi.

Kaynak: Haberler.com
