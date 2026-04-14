Ali Babacan, 24 yaşındaki genç çiftçiyi görünce alnından öptü

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Konya Tarım Fuarı'nda karşılaştığı 24 yaşındaki genç çiftçiyi alnından öptü.

“TOPRAKTAN KOPMAMAK LAZIM”

Fuar Alanı'nda karşılaştığı çiftçi ile sohbet eden Ali Babacan, üniversite mezunu gencin yaşını sorduktan sonra, "Gel seni alnından bir öpeyim. 24 yaşında bir çiftçi, bak alnından öpmek lazım." dedi.

Genç çiftçiye ne ektiğini soran Ali Babacan, daha sonra, "Maşallah ne güzel! Çünkü tarım çok önemli. Topraktan kopmamak lazım. Gençler topraktan uzaklaşıyor." dedi.

“MALİYETİN YARISI DEVLET TARAFINDAN KARŞILANMALI”

Tarım Fuarı'nda çiftçi ve üreticilerin şikayetleri ile karşılaşan DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Türkiye'nin bir tarım politikası olmadığını savundu. Faize verilen paranın çiftçiye verilenin 16 katı olduğunu vurgulayan Babacan, vergi, sigorta, banka borçlarının 1 yıl ödemesiz 3 yıla yaygın yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi. Babacan, çiftçinin gübre, akaryakıt ve yem maliyetinin yarısının da devlet tarafından karşılanmasını istedi.

