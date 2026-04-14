Cem Adrian hakkında adli kontrol kararı

(İSTANBUL) Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade veren sanatçı Cem Adrian imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrolle serbest bırakıldı.

ÜNLÜLERE YENİ UYUŞTURUCU OPERASYONU

Ünlülere yönelik bir süredir devam eden operasyonlardan sonuncusu 11 Nisan'da gerçekleştirilmiş, 4 işletmede arama yapılmış, bazı isimler gözaltına alınmıştı. Bu isimlerden 8'i tutuklanırken, 11'i değişik adli kontrol tedbirleri ile serbest bırakılmıştı.

CEM ADRİAN ADLİ KONTROLLE SERBEST

Son operasyonda adı geçen isimlerden sanatçı Cem Adrian da "Hakkımdaki soruşturmayı, tarihleri en az 1 yıl önceden belirlenip duyurulmuş yurt dışı konserlerim için bulunduğum Bremen'de öğrendim. Döner dönmez hakkımda alınan karar doğrultusunda gerekli prosedürleri yerine getireceğim. Kimsenin zerre şüphesi olmasını istemem ki bahsi geçen maddelerin herhangi birinin herhangi bir hücremde bulunması imkansız. O meselelerden çok çok uzağım. Benim içim rahat, lütfen sizinki de öyle olsun." açıklamasını yapmıştı.

Cem Adrian'ın yurt dışı dönüşünde ifade vermek için adliyeye gittiği ve ifadesinin ardından da imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldığı öğrenildi.

