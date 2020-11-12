Tarihte bugün ne oldu? 12 Kasım tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 12 Kasım'da yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 12 Kasım tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 12 Kasım'da yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
12 Kasım tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 12 Kasım'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 12 Kasım tarihinde ne oldu.
OLAYLAR
1799 - İlk meteor yağmuru kaydedildi.
1833 - Temple-Trupple Kuyrukluyıldızı'nın sebep olduğu Leonid Meteor Yağmuru Kuzey Amerika'da gerçekleşti.
1840 - Düşünen Adam heykeli ile tanınan heykeltıraş Auguste Rodin, Paris'te doğdu.
1877 - Gazi Osman Paşa, Plevne'de teslim olmayacağını bildirdi.
1900 - Uluslararası Paris Sergisi'ni 50 milyon kişi gezdi.
1905 - Norveç'te yapılan halk oylamasında monarşi yandaşları galip çıktı.
1912 - İspanya Başbakanı José Canalejas, suikaste kurban gitti.
1918 - Avusturya'da cumhuriyet ilan edildi.
1927 - Sovyetler Birliği'nde Troçki, Komünist Parti'den çıkarıldı; Stalin başa geçti.
1927 - Holland tüneli trafiğe açıldı. Böylece New Jersey ve New York, Hudson nehri'nin altından birbirine bağlanmış oldu.
1929 - Yeni harflerle basılan ilk Türk posta pulları kullanıma girdi.
1933 - Almanya'da yapılan seçimlerde Nazilerin partisi oyların yüzde 92'sini aldı.
1934 - Türkiye'de ilk kez bir kadın, belediye başkan yardımcısı oldu: Bursa Belediye Meclisi, Zehra Hanım'ı Başkan Yardımcılığı'na seçti.
1938 - Almanya'da Hermann Göring, Nazilerin Madagaskar'ı Yahudilerin anavatanı yapmayı planladıklarını açıkladı. Bu fikir ilk kez 19. yüzyılda gazeteci Theodor Herzl tarafından ortaya atılmıştı.
1939 - Erzincan'da deprem meydana geldi. 33.000'e yakın kişi hayatını kaybederken, 100.000 kişi de yaralandı.
1945 - Yugoslavya'da genel seçimleri, Mareşal Josip Broz Tito'nun önderliğindeki Ulusal Cephe kazandı.
1948 - Tokyo'da kurulan uluslararası savaş suçları mahkemesi, aralarından general Hideki Tojo'nun da bulunduğu bazı Japon askeri ve sivil yetkilileri II. Dünya Savaşı'ndaki savaş suçları nedeniyle ölüm cezasına çarptırdı.
1967 - Türk Hükümeti'nin, 31 Ekim'de gizlice girdiği Kıbrıs'ta Rumların tutukladığı Türk toplumu lideri Rauf Denktaş'ın serbest bırakılmasını Kıbrıs Hükümeti'nden istemesi sonrasında, Denktaş serbest bırakıldı.
1969 - Moskova'ya giden Cevdet Sunay, Sovyetler Birliği'ni ziyaret eden ilk Türk Cumhurbaşkanı oldu.
1969 - Amerikalı Pulitzer ödüllü araştırmacı gazeteci Seymour Hersh, My Lai Katliamı'nı ortaya çıkardı. Mart ayında ABD askerleri aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 500'e yakın silahsız sivili katletmişti.
1980 - NASA uzay aracı Voyager I, Satürn gezegenine en yakın konumuna geldi ve gezegenin halkalarının fotoğraflarını çekerek Dünya'ya gönderdi.
1981 - Columbia Uzay Mekiği fırlatıldı, böylece Dünya'dan iki kez fırlatılan ilk uzay aracı olma unvanını kazandı.
1982 - Lech Walesa, 11 ay bir Polonya hapishanesinde kaldıktan sonra tekrar serbest kaldı.
1990 - Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Cemil Çiçek, "Flört, fahişelikten farksız" dedi.
1990 - Japon İmparatoru Akihito taç giydi.
1995 - Sait Halim Paşa Yalısı tamamen yandı.
1996 - Suudi Arabistan Hava Yollarına ait bir Boeing 747 tipi yolcu uçağı ile Kazak İlyuşin İl-76 tipi kargo uçağı, Yeni Delhi yakınlarında havada çarpıştı: 349 kişi öldü.
1997 - AB-212 tipi Türk helikopteri, NATO Akdeniz Daimi Deniz Kuvveti'ne bağlı gemilerin müşterek eğitimleri sırasında Rodos Adası açıklarında düştü: 3 asker öldü.
1998 - PKK lideri Abdullah Öcalan, Roma hava alanında yakalandı.
1999 - Bolu, Düzce ve Kaynaşlı'da, 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi; 894 kişi öldü, 4.948 kişi yaralandı.
2001 - New York JFK havaalanından kalkan Airbus A300 tipi bir yolcu uçağı, birkaç dakika içinde düştü: 260 kişi öldü.
2003 - TÜBİTAK Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Araştırma Enstitüsü (BİLTEN) tarafından teknoloji transferi yöntemiyle üretilerek uzaya gönderilen BİLSAT uydusu görüntü göndermeye başladı.
2004 - Yaser Arafat'ın ölümünün ardından Mahmud Abbas Filistin Kurtuluş Örgütü lideri oldu.
2011 - İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi ve Hükûmeti istifa etti.
2014 - Rosetta uzay aracından ayrılan Philae keşif aracı, 67P adlı kuyruklu yıldıza indi.
DOĞUMLAR
Auguste Rodin'in "Düşünen Adam" heykeli.
1729 - Louis Antoine de Bougainville, Fransız amiral ve kâşif (Begonvil bitkisini keşfetti) (ö. 1811)
1840 - Auguste Rodin, Fransız heykeltıraş (ö. 1917)
1842 - John Strutt Rayleigh, İngiliz fizikçi (ö. 1919)
1866 - Sun Yat-sen, modern Çin'in kurucusu devrimci lider (ö. 1925)
1905 - Roland Rohn, Alman mimar (ö. 1971)
1915 - Roland Barthes, Fransız felsefeci (ö. 1980)
1922 - Tadeusz Borowski, Polonyalı yazar (ö. 1951)
1929 - Grace Kelly, Amerikalı sinema oyuncusu ve Monako prensesi (ö. 1982)
1933 - Celal Talabani, Iraklı Kürt siyasetçi ve Irak'ın eski Cumhurbaşkanı
1934 - Charles Manson, Amerikalı seri katil (ö. 2017)
1936 - Mort Shuman, Amerikalı şarkı sözü yazarı ve şarkıcı (ö. 1991)
1939 - Lucia Popp, Slovak opera sanatçısı (ö. 1993)
1945 - Neil Young, Kanadalı rock sanatçısı ve gitarist
1947 - Muazzez Abacı, Türk Klasik Türk müziği şarkıcısı
1948 - Hasan Ruhani, İranlı siyasetçi, akademisyen ve İran İslam Cumhuriyeti'nin 7. Cumhurbaşkanı
1961 - Nadia Comaneci, Rumen jimnastikçi
1961 - Enzo Francescoli, Uruguaylı futbolcu
1963 - Nil Ünal, Türk oyuncu ve şarkıcı
1964 - Semih Saygıner, Türk bilardocu
1973 - Ibrahim Ba, Senegal asıllı Fransız futbolcu
1973 - Radha Mitchell, Avustralyalı dizi ve sinema oyuncusu
1976 - Miroslaw Szymkowiak, Polonyalı futbolcu
1978 - Devrim Evin, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu
1980 - Ryan Gosling, Amerikalı oyuncu
1980 - Nur Fettahoğlu, Türk sanatçı
1980 - Benoît Pedretti, Fransız futbolcu
1981 - Anne Hathaway, Amerikalı oyuncu
1983 - Carlton Cole, Nijerya asıllı İngiliz futbolcu
1984 - Zi Yan, Çinli profesyonel tenisçi
ÖLÜMLER
1605 - Handan Sultan, Valide sultan ve I. Ahmed'in annesi (d. 1574)
1865 - Elizabeth Gaskell, İngiliz romancı (d. 1810)
1939 - Norman Bethune, Kanadalı doktor ve hayırsever (d. 1890)
1948 - Umberto Giordano, İtalyan besteci (d. 1867)
1970 - Vecihe Daryal, Kanun virtüözü (d. 1908)
1981 - William Holden, Amerikalı sinema oyuncusu (d. 1918)
1989 - Dolores Ibarruri, BASK kökenli komünist politikacı (d. 1895)
1994 - Wilma Rudolph, Amerikalı eski olimpiyat şampiyonu atlet (d. 1940)
1996 - Macit Flordun, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu (d. 1939)
2003 - Jonathan Brandis, Amerikalı aktör (d. 1976)
2004 - Serol Teber, Türk psikiyatr (d. 1938)
2006 - Güzin Tural, Türk dili araştırmacısı ve öğretim üyesi (d. 1957)
2007 - Ira Levin, Amerikalı yazar (d. 1929)
2010 - Sacit Onan, Türk yönetmen, şair ve seslendirme sanatçısı (d. 1945)
2018 - Stan Lee, Amerikalı çizgi roman yazarı (d. 1922)
Tatiller ve özel günler