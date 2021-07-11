Tarihte bugün ne oldu? 11 Temmuz tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 11 Temmuz'da yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 11 Temmuz tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 11 Temmuz tarihte ve dünyada ne günü? İşte, 11 Temmuz yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
11 Temmuz tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Haziran'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 11 Temmuz tarihte ve dünyada ne günü? 11 Temmuz tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde...
OLAYLAR
• 1302 - Altın Mahmuzlar Savaşı'nda Flandre şehirleri etrafındaki "Koalisyon Ordusu", Fransa Krallığı Ordusu'nu yenilgiye uğrattı.
• 1346 - IV. Karl, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'na Kral olarak seçildi.
• 1740 - Pogrom: Yahudiler, "Küçük Rusya"dan (bugünkü Ukrayna) sürüldüler.
• 1789 - Fransız devrimci Lafayette, "İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi"ni Devrimci Millî Meclis'e sundu.
• 1859 - Charles Dickens'ın İki Şehrin Hikayesi adlı romanı yayımlandı.
• 1895 - Auguste ve Louis Lumière kardeşler, film teknolojilerini bilim adamlarına tanıttılar.
• 1929 - Of ve Sürmene çevresinde sel ve heyelan felaketi; 700 kişi boğuldu, 3500 kişi açıkta kaldı.
• 1933 - Sümerbank, resmen faaliyete geçti.
• 1960 - Harper Lee'nin Bülbülü Öldürmek adlı romanı ilk baskısını yaptı.
• 1960 - İdam cezasında yaş haddi kaldırıldı.
• 1962 - Atlantik ötesine ilk kez uydu aracılığıyla televizyon yayını gerçekleştirildi.
• 1967 - Tuborg, Türkiye'de bira üretimine başladı.
• 1971 - Sabahattin Eyüboğlu, İsviçre asıllı piyanist Magdi Rufer, edebiyatçı Azra Erhat ile Vedat Günyol ve Yaşar Kemal'in eşi Tilda Gökçeli gözaltına alındılar.
• 1971 - Şili, bakır madenlerini millileştirdi.
• 1975 - Eski Çin'in başkenti Şian'da, 2000 yıl öncesine ait, kilden yapılmış, gerçek boyutlarda ve savaş donanımlı 6000 kişilik bir ordu bulundu. Toprak Askerler'in hiç birinin diğerine benzememesi şaşkınlık yarattı.
• 1979 - Abdi İpekçi cinayetinin katil zanlısı, Mehmet Ali Ağca ve Yavuz Çaylan yakalandı.
• 1980 - Ordu'nun Fatsa ilçesine yüzlerce asker ve polis "nokta operasyonu" düzenledi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve bütün evler arandı. Sol görüşlü bağımsız Belediye Başkanı Fikri Sönmez de dahil olmak üzere 300 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı, Başkan Sönmez'i görevden aldı.
• 1982 - İtalya, İspanya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda, Batı Almanya'yı 3-1 yenerek FIFA Dünya Kupası'nı üçüncü kez kazandı.
• 1984 - Özel dershanelerin yeniden kurulması yasalaştı.
• 1991 - Halkın Emek Partisi Diyarbakır İl Başkanı Vedat Aydın'ın cenazesinde, halkın üzerine ateş açılmasını protesto eden Nusaybin, Lice ve Bismil esnafı, kepenk kapattı.
• 1992 - İzmir'in 3. devlet üniversitesi olan, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) kuruldu.
• 1992 - Kapatılan Sosyalist Parti yerine, İşçi Partisi kuruldu.
• 1994 - Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı, PKK eylemlerini gerekçe göstererek er ve erbaşların terhislerini 4 ay erteledi.
• 1995 - Bosna Soykırımı: Ratko Mladiç komutasındaki Sırp ordusu, Bosna-Hersek'teki Srebrenitza Bölgesi'nde, toplamda yaklaşık 8000 Boşnak'ın öldürüldüğü Srebrenitza Katliamı'na başladı.
• 2010 - İspanya, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde düzenlenen Dünya Kupası'nda, Hollanda'yı 1-0 yenerek ilk kez FIFA Dünya Kupası sahibi oldu.
DOĞUMLAR
• 1657 - I. Friedrich, Prusya Kralı (ö. 1713)
• 1754 - Thomas Bowdler, İngiliz hekim, hayırsever, edebiyatçı ve yayıncı (ö. 1825)
• 1767 - John Quincy Adams, Amerikali politikacı ve ABD'nin 6. Başkanı (ö. 1848)
• 1770 - Ludwig von Westphalen, Prusyalı bir aristokrat (ö. 1842)
• 1818 - William Edward Forster, İngiliz siyaset adamı (ö. 1886)
• 1819 - Susan Bogert Warner, Amerikan yazarı (ö. 1885)
• 1832 - Harilaos Trikupis, Yunan devlet adamı ve Yunanistan'ın yedi defa Başbakanı (ö. 1896)
• 1836 - Antônio Carlos Gomes, Brezilyalı romantik edebiyatın en meşhur klasik batı müziği bestecisi (ö. 1896)
• 1920 - Yul Brynner, Amerikalı sinema oyuncusu ve Oscar ödülü sahibi (ö. 1985)
• 1932 - Hans van Manen, Hollandalı balet, koreograf ve fotoğrafçı
• 1934 - Giorgio Armani, İtalyan moda tasarımcısı
• 1941 - Anne-Marie Nielsen, Danimarkalı hentbolcu ve hentbol antrenörü
• 1943 - Tomasz Stanko, Polonyalı trompetçi ve bestecidir (ö. 2018)
• 1945 - İbrahim Ömer Madra, Türk yazar ve radyo programcısı
• 1951 - Walter Meeews, Belçikalı bir teknik direktör ve eski futbolcudur
• 1952 - Stephen Lang, Amerikalı oyuncu ve seslendirme sanatçısı
• 1955 - Yuriy Sedıh, Ukrayna asıllı SSCB'li eski çekiç atmacı
• 1957 - Peter Murphy, İngiliz rock şarkıcısı
• 1959 - Richie Sambora, Amerikalı şarkı sözü yazarı ve Bon Jovi grubunun gitaristi
• 1959 - Suzanne Vega, Amerikalı müzisyen
• 1959 - Tevfik Lav, Türk teknik direktör (ö. 2004)
• 1960 - Meral Onat, Türk karikatür sanatçısı
• 1964 - Menderes Türel, Türk siyasetçi
• 1968 - Erdinç Sözer, Türk teknik direktör ve eski futbolcu
• 1971 - Leisha Hailey, Amerikalı sinema oyuncusu
• 1972 - Michael Rosenbaum, Amerikalı oyuncudur
• 1974 - Lil Kim, Amerikalı rap müzik sanatçısı ve oyuncudur
• 1974 - Andre Ooijer, Hollanda millî futbolcu
• 1978 - Ahu Yağtu, Türk oyuncu ve model
• 1979 - Ahmed Salah Hüsnü, Mısırlı millî futbolcudur
• 1980 - İsmail Saymaz, Türk gazeteci ve yazar
• 1983 - Mehmet Al, Türk futbolcudur
• 1983 - Engin Baytar, Türk futbolcu
• 1983 - Elrio van Heerden, Güney Afrikalı millî futbolcudur
• 1984 - Rachael Taylor, Avustralyalı oyuncu
• 1984 - Tanith Belbin, Amerikalı buz patenci
• 1984 - Martin Lanig, Alman emekli futbolcudur
• 1986 - Yoann Gourcuff, Fransız millî futbolcudur
• 1986 - Ethem Sarısülük, Türk kaynak işçisi (ö. 2013)
• 1987 - Alma Terzic, Boşnak dizi ve sinema oyuncusu
• 1988 - Étienne Capoue, Fransız futbolcu
• 1989 - David Henrie, Amerikalı oyuncu
• 1990 - Caroline Wozniacki, Danimarkalı profesyonel tenis oyuncusu
• 1992 - Muhammed Elneni, Mısırlı millî futbolcudur
ÖLÜMLER
• 155 - I. Pius, Papa (d. ?)
• 472 - Anthemius, 12 Nisan 467 - 11 Temmuz 472 tarihleri arasında Batı Roma İmparatorluğu tahtına çıkmış Romalı general (d. 420)
• 969 - Olga, Kiev Knezliği'nden oğlu Sviatoslav için (945-960) bir naipti (d. 890)
• 1174 - I. Amalrik, Kudüs Kralı 1162–1174 arasında, ve daha önce Yafa ve Aşkelon kontu (d. 1136)
• 1593 - Giuseppe Arcimboldo, İtalyan ressam, mimar, sahne tasarımcısı, mühendis ve sanat danışmanı (d. 1527)
• 1763 - Peter Forsskål, İsveçli kâşif, oryantalist, doğa bilimci (d. 1732)
• 1793 - Jacques Cathelineau, Devrim sırasında Vendée isyanı lideriydi (d. 1759)
• 1844 - Yevgeni Baratınski, Rus şair (d. 1800)
• 1892 - Ravachol, Fransız anarşist (d. 1859)
• 1905 - Muhammed Abduh, Mısırlı Türk eğitimci, yargıç ve reformcu (d. 1849)
• 1906 - Heinrich Gelzer, Alman klasik filolog, eski çağ tarihçisi ve Bizantolog (d. 1847)
• 1937 - George Gershwin, Amerikalı besteci (d. 1898)
• 1939 - Stiliyan Kovaçev, Bulgar asker (d. 1860)
• 1941 - Arthur Evans, İngiliz arkeolog (d. 1851)
• 1957 - III. Ağa Han, Şiiliğin Nizari İsmaili tarikatının imamı (d. 1877)
• 1963 - Tevfik Sağlam, Türk bilim adamı ve askeri hekim (İstanbul Üniversitesi Rektörlerinden ve Verem Savaş Derneği Başkanlarından) (d. 1882)
• 1973 - Walter Krüger, Saksonya Krallığı'nın subayı ve Nazi Almanyası'nın generali (d. 1892)
• 1974 - Par Lagerkvist, İsveçli romancı ve 1951 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1891)
• 1978 - Bedrettin Cömert, Türk eleştirmen ve çevirmen (d. 1940)
• 1989 - Laurence Olivier, İngiliz oyuncu (d. 1907)
• 2005 - Kenan Onuk, Türk spor yazarı ve NTV Spor Yayınları Koordinatörü (d. 1954)
• 2008 - Michael DeBakey, Amerikalı kalp cerrahı (d. 1908)
• 2015 - Patricia Crone, Danimarkalı-Amerikalı yazar, tarihçi ve oryantalist (d. 1945)
• 2015 - Satoru Iwata, Japon oyun programcısı ve Nintendo'nun dördüncü başkanı ve CEO'su olan iş adamı (d. 1959)
• 2017 - Jean-Claude Fignolé, Haitili yazar (d. 1941)
• 2017 - Fikret Hakan, Türk oyuncu (d. 1934)
• 2017 - Éva Schubert, Macar bir oyuncu (d. 1931)
• 2018 - Ji Chunhua, Çinli aksiyon-dövüş filmleri oyuncusu, dövüş sanatçısı ve koreograftır (d. 1961)
• 2018 - Doğan Hakyemez, Türk basketbolcu ve basketbol menajeri (ö. 1950)
• 2018 - Mai Tai Sing, Çin asıllı Amerikalı oyuncu, dansçı ve iş insanıdır (d. 1923)
• 2019 - Brendan Grace, İrlandalı oyuncu, komedyen ve şarkıcı (d. 1951)
• 2020 - Gabriella Tucci, İtalyan opera sanatçısı (d. 1929)
TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER
• Dünya Nüfus Günü