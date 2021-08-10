Tarihte bugün ne oldu? 10 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 10 Ağustos'ta yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 10 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 10 Ağustos tarihte ve dünyada ne günü? İşte, 10 Ağustos yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
10Ağustos tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Haziran'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 10Ağustos tarihte ve dünyada ne günü? 10Ağustos tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde...
OLAYLAR
MÖ 612 - Asur Kralı Sinşarişkun öldürüldü. Ninova kenti yerle bir oldu.
• 1519 - Ferdinand Magellan, beş gemisiyle dünya çevresindeki turu için Sevilla'dan yelken açtı.
• 1543 - Osmanlı Orduları Estergon Kalesi'ni fethetti.
• 1675 - Greenwich Gözlemevi Londra'da kuruldu.
• 1680 - New Mexico'da Pueblo İsyanı başladı.
• 1792 - Fransız Devrimi: Tuileries Sarayı yağmalandı, XVI. Louis tutuklandı.
• 1809 - Ekvador'un başkenti Quito, İspanyol İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını ilan etti.
• 1821 - Missouri, ABD'nin 24. eyaleti oldu.
• 1856 - Louisiana'da kasırgadan yaklaşık 300 kişi öldü.
• 1876 - Padişah V. Murat akli dengesini yitirdiği gerekçesiyle tahttan indirildi.
• 1893 - Rudolf Diesel'in ilk dizel aracı kullanıma girdi.
• 1904 - Rus İmparatorluğu ve Japon savaş gemileri arasında Sarı Deniz Savaşı başladı.
• 1913 - II. Balkan Savaşı sona erdi: Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Karadağ ve Yunanistan arasında Bükreş Antlaşması imzalandı.
• 1915 - Anafartalar Zaferi ve Conk Bayırı Muharebesi: Albay Mustafa Kemal'in komutasındaki Türk askerlerinin taarruzuyla İngiliz ve Anzak kuvvetlerinin geri çekilmesi sağlandı.
• 1920 - I. Dünya Savaşı: Osmanlı Padişahı VI. Mehmed'in temsilcileri, Osmanlı Devleti'nin İtilaf Devletleri arasında paylaşımını öngören Sevr Antlaşmasını imzaladılar.
• 1920 - Sevr Anlaşması hükümleri uyarınca, Anadolu ve Rumeli toprakları İtilaf Devletleri'nce paylaşılmaya başlandı.
• 1945 - Japonya teslim oldu ve II. Dünya Savaşı, Pasifik'te sona erdi.
• 1951 - Denizcilik Bankası Kuruluş Kanunu kabul edildi. 500 milyon sermayeli kuruluşun 1 Mart 1952 günü faaliyete geçeceği açıklandı.
• 1954 - Murat Güler, Manş Denizi'ni yüzerek geçen ilk Türk yüzücüsü oldu.
• 1960 - Ege Telgraf gazetesi çıkmaya başladı.
• 1982 - Artin Penik, ASALA terörünü protesto etmek için kendisini Taksim Meydanı'nda yaktı.
• 1990 - Kuzey doğu Sri Lanka'da katliam: 127 müslüman, yarı askeri birliklerce öldürüldü.
• 1990 - Magellan uzay sondası, Venüs'e ulaştı.
• 1993 - Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda Richter ölçeğine göre 7.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
• 1994 - Türkiye'nin ilk uydusu Türksat 1B, Fransız Guyanası'ndaki Kourou Üssü'nden fırlatıldı. Böylece Türkiye, uzayda uydusu olan 18 ülke arasına girdi.
• 1997 - Güney Afrika Cumhuriyeti, insan hakları ihlalleri ve Kıbrıs sorununu gerekçe göstererek Türkiye'ye askeri helikopter satışını durdurdu.
• 2000 - Dünya nüfusu 6 milyara ulaştı.
• 2001 - Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası kuruldu.
• 2003 - Birleşik Krallık'ın Kent şehrinde rekor sıcaklık: 38.5°C.
• 2003 - Yuri İvanoviç Malençenko uzayda evlenen ilk insan oldu.
• 2014 - 12. Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi sonucunda Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildi.
DOĞUMLAR
1397 - II. Albert, Kutsal Roma İmparatoru (ö. 1439)
• 1560 - Hieronymus Praetorius, Alman besteci (ö. 1629)
• 1602 - Gilles de Roberval, Fransız matematikçi (ö. 1675)
• 1737 - Anton Losenko, Rus ressam (ö. 1773)
• 1810 - Camillo Benso, İtalyan siyasetçi ve Başbakan (ö. 1861)
• 1814 - Henri Nestlé, Alman şekerlemeci ve Nestlé fabrikalarının kurucusu (ö. 1890)
• 1839 - Aleksandr Grigorievich Stoletov, Rus fizikçi (ö. 1896)
• 1845 - Abay Kunanbayoğlu, Kazak şair (ö. 1904)
• 1865 - Alexander Glazunov, Rus besteci (ö. 1936)
• 1869 - Laurence Binyon, İngiliz şair (ö. 1943)
• 1874 - Herbert Clark Hoover, Amerikalı siyasetçi ve ABD'nin 31. Başkanı (ö. 1964)
• 1877 - Rudolf Hilferding, Avusturya doğumlu Alman politikacı (ö. 1941)
• 1878 - Alfred Döblin, Alman yazar (ö. 1957)
• 1884 - Panait Istrati, Rumen yazar (ö. 1935)
• 1894 - Mihail Zoşçenko, Rus yazar (ö. 1958)
• 1894 - Varahagiri Venkata Giri, Hindistan'ın 4. Başkanı (ö. 1980)
• 1896 - Milena Jesenska, Çek gazeteci ve yazar (ö. 1944)
• 1897 - Reuben Nakian, Amerikalı heykeltıraş ve öğretmen
• 1898 - Elif Naci, Türk ressam, yazar ve müzeci (D Grubu'nun kurucularından) (ö. 1987)
• 1898 - Leyla Açba, Abhaz Prensi (Mehmed Refik Açba-Ançabadze ile Abhaz-Gürcü Prensesi Mahşeref Emuhvari'nin kızı) (ö. 1931)
• 1902 - Arne Tiselius, İsveçli kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1971)
• 1902 - Norma Shearer, Kanadalı aktris (ö. 1983)
• 1905 - Eugene Dennis, Amerikan Komünist Partisi'nin Genel Sekreteri (ö. 1961)
• 1912 - Jorge Amado, Brezilyalı roman yazarı (ö. 2001)
• 1913 - Wolfgang Paul, Alman fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1993)
• 1924 - Jean-François Lyotard, Fransız postmodernist düşünür (ö. 1998)
• 1927 - Nejat Uygur, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (ö. 2013)
• 1928 - Eddie Fisher, Amerikalı şarkıcı (ö. 2010)
• 1934 - Tevfik Kış, Türk güreşçi ve antrenör (Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu)
• 1937 - Anatoly Sobchak, Rus politikacı
• 1939 - Kate O'Mara, İngiliz oyuncu ve şarkıcı (ö. 2014)
• 1947 - Ian Anderson, İskoç şarkıcı ve flütçü (Jethro Tull)
• 1947 - Enver İbrahim, Malezyalı siyasetçi
• 1948 - Carlos Escudé, Arjantinli siyaset bilimci ve yazar (ö. 2021)
• 1949 - Aytekin Çakmakçı, Türk görüntü yönetmeni
• 1951 - Juan Manuel Santos, Kolombiyalı siyasetçi
• 1952 - Diane Venora, Amerikalı oyuncu
• 1957 - Zuhal Olcay, Türk oyuncu ve şarkıcı
• 1959 - Rosanna Arquette, Amerikalı aktris, film yapımcısı ve yönetmeni
• 1960 - Antonio Banderas, İspanyol oyuncu
• 1960 - Kibariye, Türk arabesk-pop müzik şarkıcısı
• 1960 - Mahir Günşiray, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu
• 1960 - Kenneth Perry, Amerikalı golfçü
• 1962 - Suzanne Collins, Amerikalı televizyon senaristi ve roman yazarı
• 1965 - Claudia Christian, Amerikalı oyuncu
• 1966 - Hansi Kürsch, Alman şarkıcı
• 1968 - Melih Gümüşbıçak, Türk sunucu
• 1971 - Roy Keane, Eski İrlandalı millî futbolcu ve teknik direktör
• 1971 - Kevin Randleman, Amerikalı dövüş sporcusu ve güreşçi (ö. 2016)
• 1971 - Justin Theroux, Amerikalı oyuncu, senarist ve film yönetmeni
• 1971 - Özlem Türkad, Türk tiyatrocu, sinema ve dizi oyuncusu
• 1972 - Angie Harmon, Amerikalı oyuncu ve model
• 1972 - Turgut Kabaca, Türk su topu oyuncusu ve yüzücü
• 1973 - Javier Zanetti, Arjantinli futbolcu
• 1974 - Hayfa el-Mansur, Suudi Arabistanlı film yönetmeni
• 1974 - Luis Marín, Kosta Rikalı emekli millî futbolcu ve teknik direktör
• 1975 - İlhan Mansız, Türk futbolcu
• 1980 - Wade Bennett, İngiliz profesyonel güreşçi, güreş yorumcusu aktör ve eski boksör
• 1984 - Ryan Eggold, Amerikalı oyuncu
• 1985 - Kakuryu Rikisaburo, Moğolistan asıllı profesyonel sumo güreşçisi
• 1989 - Ben Sahar, İsrailli millî futbolcu
• 1992 - Go Ah-sung, Güney Koreli aktris
• 1993 - Andre Drummond, Amerikalı profesyonel basketbolcu
• 1993 - Shin Hyejeong, Güney Koreli şarkıcı ve oyuncu
• 1994 - Søren Kragh Andersen, Danimarkalı bisikletçi
• 1994 - Bernardo Silva, Portekizli millî futbolcu
• 1997 - Kylie Jenner, Amerikalı model ve televizyon kişiliği
ÖLÜMLER
847 - Vasık, dokuzuncu Abbasi halifesi olarak 842 (hicri 227) ile 847 (hicri 232) döneminde hüküm sürmüştür (d. 812)
• 1284 - Ahmed Teküder, İlhanlı hükümdarı, Hülagü'nün oğlu ve Abaka Han'ın kardeşi (d. 1246)
• 1759 - VI. Fernando, İspanya Kralı (d. 1713)
• 1802 - Franz Maria Aepinus, Alman bilim insanı (d. 1724)
• 1843 - Robert Adrain, İrlanda kökenli Amerikalı matematikçi (d. 1775)
• 1862 - Honinbo Shusaku, Profesyonel go oyuncusu (d. 1829)
• 1896 - Otto Lilienthal, Alman havacılık öncüsü (d. 1848)
• 1904 - René Waldeck-Rousseau, Fransız politikacı (d. 1846)
• 1912 - Paul Wallot, Alman mimar (d. 1841)
• 1915 - Henry Moseley, İngiliz fizikçi (d. 1887)
• 1923 - Joaquin Sorolla, İspanyol ressam (d. 1863)
• 1945 - Robert H. Goddard, Amerikalı fizikçi ve sıvı yakıtlı roketlerin üretilmesinin öncülerinden (d. 1882)
• 1960 - Ayşe Sultan, Osmanlı Sultanı II. Abdülhamit'in kızı (d. 1887)
• 1960 - Frank Lloyd, Britanyalı film yönetmeni, yapımcısı ve senarist (d. 1886)
• 1961 - Julia Peterkin, Amerikan roman yazarı (d. 1880)
• 1963 - Hüseyin Hüsnü Çakır, Türk siyasetçi (d. 1892)
• 1964 - Affonso Eduardo Reidy, Brezilyalı mimar (d. 1909)
• 1979 - Walter Gerlach, Alman fizikçi (ö. 1889)
• 1980 - Yahya Han, Pakistan Başbakanı (d. 1917)
• 1987 - Yeoryos Atanasiadis-Novas, Yunan şairi ve Başbakanı (d. 1893)
• 1993 - Euronymous (Øystein Aarseth), Norveçli gitarist ve Black Metal grubu Mayhem'in kurucularından (d. 1968)
• 1999 - Dündar Kılıç, Türk ünlü kabadayı (d. 1935)
• 2002 - Kristen Nygaard, Norveçli bilgisayar bilimcisi, programlama dili öncüsü ve politikacı (d. 1926)
• 2006 - Kemal Nebioğlu, Türk sosyalist, sendikacı ve siyasetçi (d. 1926)
• 2008 - Isaac Hayes, Amerikalı müzisyen ve aktör (d. 1942)
• 2010 - Erwin Frühbauer, Avusturyalı siyasetçi (d. 1926)
• 2010 - Antonio Pettigrew, Amerikalı kısa mesafe koşucusu (d. 1967)
• 2012 - Altay Sersenulı Amanjolov, Kazak Türkolog (d. 1934)
• 2012 - Madeleine Leininger, Amerikalı bilim insanı (d. 1925)
• 2013 - László Csatáry, Macar vatandaşı ve Nazi savaş suçlusu (d. 1915)
• 2013 - Eydie Gormé, Amerikalı kadın şarkıcı ve müzisyen (d. 1928)
• 2015 - Hubert Haenel, Fransız siyasetçi (d. 1942)
• 2018 - László Fábián, Macar kano sporcusu (d. 1936)
• 2018 - Mahmut Makal, Türk yazar, şair ve öğretmen (d. 1930)
• 2019 - Freda Dowie, İngiliz oyuncu (d. 1928)
• 2019 - Jeffrey Epstein, Amerikalı finansçı, iş adamı ve seks suçlusu (d. 1953)
• 2019 - Piero Tosi, İtalyan moda ve kostüm tasarımcısı (d. 1927)
• 2020 - Nadjmi Adhani, Endonezyalı politikacı (d. 1969)
• 2020 - Raymond Allen, Amerikalı televizyon oyuncusu (d. 1929)
• 2020 - Dariusz Baliszewski, Polonyalı tarihçi, gazeteci ve yazar (d. 1946)
• 2020 - Lorna Beal, Avustralyalı kriketçi (d. 1923)
• 2020 - Silvana Bosi, İtalyan aktris (d. 1934)
• 2020 - Yisrael Moşe Friedman, Amerikalı-İsrailli haham (d. 1955)
• 2020 - Dieter Krause, Alman sürat kanocusu (d. 1936)
• 2020 - Jacobo Langsner, Uruguaylı oyun yazarı (d. 1927)
• 2020 - Vladica Popovic, Sırp ve Yugoslav futbolcu ve teknik direktör (d. 1935)
TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER
Ekvador Bağımsızlık Günü
SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.