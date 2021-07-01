Tarihte bugün ne oldu? 1 Temmuz tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 1 Temmuz'da yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 1 Temmuz tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 1 Temmuz tarihte ve dünyada ne günü? İşte, 1 Temmuz yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
1 Temmuz tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Haziran'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 1 Temmuz tarihte ve dünyada ne günü? 1 Temmuz tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde...
OLAYLAR
• 1527 - Dünyanın ilk ve en eski Protestan üniversitesi, Marburg Philipps Üniversitesi kuruldu.
• 1683 - Osmanlı Orduları'nın Viyana taarruzu başladı.
• 1736 - 23. Osmanlı Padişahı III. Ahmet öldü; yerine I. Mahmud geçti.
• 1798 - Napolyon Mısır'ı işgal etti.
• 1839 - Padişah II. Mahmut öldü; yerine Sultan Abdülmecit geçti.
• 1867 - İngiliz Kuzey Amerika Yasası, Kanada Anayasası olarak yürürlüğe girerek Kanada Konfederasyonu kuruldu. John A. Macdonald ilk Başbakan oldu.
• 1878 - Kıbrıs, toprak mülkiyeti Osmanlılarda kalmak üzere, geçici olarak Birleşik Krallık'a devredildi.
• 1881 - Dünyanın ilk uluslararası telefon konuşması, St. Stephen (New Brunswick) ve Calais (Maine) arasında yapıldı.
• 1903 - Fransa Bisiklet Turu ("Tour de France") ilk defa yapıldı. Bu yarışı Fransız Maurice Garin kazandı ve 6075 Frank ödülün de sahibi oldu.
• 1908 - SOS, Uluslararası Mors Alfabesi acil durum sinyali olarak kabul edildi.
• 1911 - Kandilli Rasathanesi kuruldu.
• 1920 - Ankara'da subay yetiştirilmek üzere "Sunuf-u Muhtelife Zabit Namzetleri Talimgahı" açıldı.
• 1921 - Çin Komünist Partisi kuruldu.
• 1925 - İlk piyango, Türk Tayyare Cemiyeti Mektepleri yararına düzenlendi.
• 1926 - Deniz taşımacılığına ve ticaretine ilişkin esasları düzenleyen "Kabotaj Kanunu" yürürlüğe girdi.
• 1927 - İstanbul'dan 16 Mayıs 1919'da ayrılan Mustafa Kemal, kurtuluştan sonra ilk kez İstanbul'a gelişinde büyük törenlerle karşılandı.
• 1929 - İstanbul-Ankara telefon hattı hizmete girdi.
• 1935 - Aydın demiryolu devletleştirildi.
• 1937 - Toprakkale, İskenderun, Fevzipaşa - Meydanıekber demiryolları devletleştirildi.
• 1946 - Elâzığ-Palu demiryolu açıldı.
• 1960 - Somali bağımsızlığını ilan etti.
• 1962 - Ruanda ve Burundi bağımsızlığını ilan etti.
• 1963 - ABD'nin posta kodu sistemi olan "ZIP Kodları" kullanılmaya başladı.
• 1966 - Kanada, ilk renkli televizyon yayınını gerekleştirdi.
• 1968 - Nükleer Silahları Sınırlandırma Anlaşması imzalandı.
• 1974 - Arjantin Devlet Başkanı Juan Peron öldü; yerine eşi İsabel Peron geçti.
• 1979 - Sony, Walkman'i tanıttı.
• 1983 - Kuzey Kore Havayolları'na ait İlyuşin tipi bir yolcu uçağı, Gine-Bissau'nun dağlık bölgesine düştü: 23 kişi öldü.
• 1984 - TRT, televizyonda tamamen renkli yayına geçti.
• 1988 - Sovyetler Birliği'nde Komünist Partisi, Gorbaçov'un "Perestroyka" politikasını onayladı.
• 1987 - Manş Tüneli'inde inşaat çalışmaları başladı.
• 1991 - Varşova Paktı resmen dağıldı.
• 1992 - TRT-INT/Avrasya yayınları başladı.
• 1994 - 27 yıllık sürgünü sona eren FKÖ lideri Yaser Arafat, Filistin'e geri döndü.
• 1996 - Azerbaycan, İrlanda ve Tunus ile diplomatik ilişki kurdu.
• 1996 - Türkiye'nin ilk nükleer reaktörü, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde yapılmaya başladı.
• 1996 - PNG görüntü formatının 1.0 versiyonu tamamlandı.
• 1997 - Çin, şehir-devlet Hong Kong'un egemenliğini 156 yıl aradan sonra Birleşik Krallık'tan geri aldı.
• 2002 - Uluslararası Ceza Mahkemesi kuruldu.
• 2002 - Bir Rus yolcu uçağı ile Alman kargo uçağı, Güney Almanya'da Überlingen şehri üzerinde havada çarpıştı: 71 kişi öldü.
• 2003 - Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin barış zamanı idam cezasının kaldırılmasını öngören 6. protokolünü onayladı.
• 2004 - Horst Köhler, Almanya Cumhurbaşkanı oldu.
• 2006 - Çin, Tibet'i Çin'e bağlayan 5 bin 72 kilometrelik dünyanın en uzun demir yolunu hizmete açtı.
• 2012 - İspanya, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 4-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.
• 2013 - Hırvatistan, AB üyesi oldu.
DOĞUMLAR
• 1481 - II. Christian, Danimarka Kralı (ö. 1559)
• 1506 - II. Lajos, Macaristan ve Bohemya Kralı (ö. 1526)
• 1532 - Marino Grimani, Venedik Cumhuriyetinin 89'uncu dükası (ö. 1605)
• 1646 - Gottfried Wilhelm Leibniz, Alman matematikçi (ö. 1716)
• 1725 - Jean-Baptiste Donatien de Vimeur, Fransız asilzade ve ordu komutanı (ö. 1807)
• 1742 - Georg Christoph Lichtenberg, Alman doğa bilimleri, astronomi ve matematik profesörü, yazar, eleştirmen (ö. 1799)
• 1804 - George Sand, Fransız yazar (ö. 1876)
• 1818 - Ignaz Semmelweis, Macar bilim insanı ve hekim (ö. 1865)
• 1829 - Abraham Behor Kamondo, Fransız bankacı, koleksiyoncu ve hayırsever (ö. 1889)
• 1835 - Alfred von Gutschmid, Alman tarihçi ve oryantalist (ö. 1887)
• 1844 - Verney Lovett Cameron, İngiliz kâşif (ö. 1894)
• 1847 - Heinrich Gelzer, Alman klasik filolog, eski çağ tarihçisi ve Bizantolog (ö. 1906)
• 1858 - Willard Metcalf, Amerikan sanatçı (ö. 1925)
• 1862 - Besim Ömer Akalın, Türk tıp profesörü, bilim insanı, sivil toplum örgütçüsü ve Milletvekili (ö. 1940)
• 1872 - Louis Blériot, Fransız pilot, mucit ve mühendis (ö. 1936)
• 1873 - Alice Guy-Blaché, Fransız film yönetmeni ve yapımcısı (ö. 1968)
• 1877 - Alf Spouncer, İngiliz futbolcu ve teknik direktör (ö. 1962)
• 1879 - Léon Jouhaux, Fransız sosyalist sendika önderi ve Nobel Barış Ödülü sahibi (ö. 1954)
• 1883 - István Friedrich, Macaristan başbakanı ve futbolcu (ö. 1951)
• 1884 - Halim Solmaz, Beklenen yaşam süresinden çok fazla yaşamış Türk (ö. 2012)
• 1899 - Charles Laughton, İngiliz oyuncu (ö. 1962)
• 1902 - William Wyler, Alman asıllı Amerikalı film yönetmeni (ö. 1981)
• 1916 - Abdülhakim İsmailov, Sovyetler Birliği (SSCB) Kızıl Ordu'sunun Hitler faşizmini yenilgiye uğratmasının simgesi olarak Berlin Parlamento Binası'na (Reichstag) Kızıl Bayrağı diken 3 askerden biri (ö. 2010) (bknz. Berlin Muharebesi)
• 1916 - Olivia de Havilland, İngiliz aktris ve Oscar ödülü sahibi (ö. 2020)
• 1923 - Nejat Devrim, Türk ressam (ö. 1995)
• 1926 - François-Régis Bastide, Fransız siyasetçi, edebiyatçı ve diplomat (ö. 1996)
• 1926 - Hans Werner Henze, Alman besteci (ö. 2012)
• 1929 - Gerald Edelman, Amerikalı biyolog (ö. 2014)
• 1929 - Kamil Yazıcı, Türk sanayici ve iş adamı
• 1930 - Emin Cankurtaran, Türk iş adamı ve Fenerbahçe'nin eski Başkanlarından (ö. 2009)
• 1930 - Mustafa Akkad, Suriye asıllı Amerikalı film yönetmeni ve yapımcısı (ö. 2005)
• 1930 - Osman Numan Baranus, Türk şair ve yazar (ö. 2005)
• 1931 - Leslie Caron, Fransız aktris
• 1934 - Claude Berri, Fransa doğumlu yönetmen, aktör, yapımcı (ö. 2009)
• 1934 - Sydney Pollack, Amerikalı yönetmen, yapımcı ve oyuncu (ö. 2008)
• 1935 - David Prowse, İngiliz vücut geliştirici (ö. 2020)
• 1936 - Bekir Sıdkı Sezgin, Türk ses sanatkarı ve bestekâr (ö. 1996)
• 1938 - Abdurrahman Kızılay, Türkmen müzisyen (ö. 2010)
• 1938 - Yalçın Küçük, Türk araştırmacı yazar, ekonomist ve siyaset bilimci
• 1939 - Karen Black, Amerikalı aktris (ö. 2013)
• 1939 - Muhammed Bakır El-Hekim, Iraklı Taklit Mercii'dir
• 1939 - Suna Selen, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu
• 1940 - Cahit Zarifoğlu, Türk şair (ö. 1987)
• 1941 - Myron Scholes, Amerikalı-Kanadalı ekonomist
• 1941 - Twyla Tharp, Amerikalı dansçı, koreograf ve yazar
• 1942 - Geneviève Bujold, Kanadalı aktris
• 1942 - Andraé Crouch, Amerikalı gospel şarkıcısı, besteci, söz yazarı (ö. 2015)
• 1942 - İzzet İbrahim ed-Duri, Iraklı eski bir politikacı ve askeri komutan (ö. 2020)
• 1945 - Debbie Harry, Blondie'nin solisti olarak tanınan Amerikalı şarkıcı, şarkı sözü yazarı ve oyuncu
• 1946 - Mireya Moscoso, Panamalı siyasetçi
• 1947 - Sami Hoştan, Türk Susurluk davası hükümlüsü ve Ergenekon davası sanığı (ö. 2015)
• 1952 - Dan Aykroyd, Amerikalı sinema oyuncusu
• 1952 - Brian George, Büyük Britanyalı-İsrailli komedyen, oyuncu ve seslendirme sanatçısı
• 1953 - Lawrence Gonzi, Malta Başbakanı
• 1953 - Jadranka Kosor, Hırvat politikacı ve eski gazetecidir
• 1955 - Christian Estrosi, Fransız sağ siyasetçi
• 1955 - Li Keçiang, Çin Premier'i (Başbakan) ve Çin Devlet Konseyi parti sekreteridir
• 1958 - Banu Alkan, Türk oyuncu ve şarkıcı
• 1961 - Carl Lewis, Amerikalı atlet
• 1961 - Diana Frances Spencer, Galler Prensesi (ö. 1997)
• 1962 - Kalpana Chawla, Hint asıllı Amerikan astronot (ö. 2003)
• 1966 - Aydın Uğurlular, Türk şarkıcı
• 1966 - Mahir Ünal, Türk akademisyen ve siyasetçi
• 1967 - Pamela Anderson, Kanadalı aktris ve manken
• 1970 - Deniz Seki, Türk şarkıcı
• 1971 - Missy Elliott, Amerikalı rapçi, şarkıcı ve yapımcı
• 1971 - Julianne Nicholson, Amerikalı aktris
• 1975 - Tatyana Tomaşova, Rus atlet
• 1976 - Ruud van Nistelrooy, Hollandalı futbolcu
• 1976 - Patrick Kluivert, Hollandalı eski millî futbolcudur
• 1976 - Plies, Amerikalı rap şarkıcısı
• 1976 - Szymon Ziólkowski, Polonyalı çekiç atıcı
• 1977 - Liv Tyler, Amerikalı sinema oyuncusu
• 1982 - Anelia, Bulgar şarkıcı
• 1982 - Hilarie Burton, Amerikalı oyuncu
• 1983 - Halil Akkaş, Türk atlet
• 1983 - Sheilla Tavares de Castro, Brezilyalı voleybolcu
• 1984 - Donald Thomas, Bahamalı atlet
• 1986 - Agnes Monica, Endonez şarkıcı
• 1990 - Ezhel, Türk Şarkıcı ve söz yazarı
• 1991 - Serenay Sarıkaya, Türk sinema ve dizi oyuncusu
• 1991 - Lucas Vázquez, İspanyol millî futbolcudur
• 1994 - Miha Zajc, Sloven futbolcu
• 1994 - Tich, İngiliz şarkıcı
ÖLÜMLER
• 868 - Ali el-Hadî, On İki İmam'ın onuncusu, 9. İmam Muhammed el-Cevâd'ın oğlu (d. 829)
• 998 - Ebu'l-Vefâ el-Bûzcânî, İranlı matematikçi ve astronom (d. 940)
• 1109 - VI. Alfonso, 1065-1109 tarihleri arasında León kralı ve 1072'den itibaren aynı zamanda Kastilya ve Galiçya kralı (d. 1037)
• 1277 - Baybars, Mısır ve Suriye'de hüküm sürmüş Memluk Sultanı (d. 1223)
• 1736 - III. Ahmet, Osmanlı'nın 23. Padişahı (d. 1673)
• 1839 - II. Mahmut, Osmanlı'nın 30. Padişahı (d. 1785)
• 1860 - Charles Goodyear, Amerikalı mucit (d. 1800)
• 1876 - Mikhail Bakunin, Rus anarşist (d. 1814)
• 1884 - Allan Pinkerton, Amerikalı özel dedektif (d. 1819)
• 1896 - Harriet Beecher Stowe, Amerikalı yazar (d. 1811)
• 1904 - Şemseddin Sami, Arnavut asıllı Osmanlı dil bilimci ve roman yazarı (d. 1850)
• 1904 - George Frederick Watts, İngiliz ressam ve heykeltıraş (d. 1817)
• 1925 - Erik Satie, Fransız besteci (d. 1866)
• 1929 - Jodok Fink, Avusturyalı siyasetçi (d. 1853)
• 1950 - Eliel Saarinen, Finlandiya kökenli Amerikalı mimar (d. 1873)
• 1951 - Tadeusz Borowski, Polonyalı yazar (d. 1922)
• 1955 - Adnan Adıvar, Türk bilim ve siyaset adamı (d. 1881)
• 1963 - Fuat Umay, Türk siyasetçi (ö. 1885)
• 1963 - Camille Chautemps, Fransız siyasetçi (d. 1885)
• 1974 - Juan Perón, Arjantin Devlet Başkanı (d. 1895)
• 1981 - Marcel Breuer, Amerikalı mimar ve tasarımcı (d. 1902)
• 1983 - Buckminster Fuller, Amerikalı felsefeci, mühendis, mimar, şair, yazar ve mucit (d. 1895)
• 1983 - Erich Juskowiak, Almanya millî eski futbolcudur (d. 1926)
• 1983 - Sabri Ülgener, Türk iktisat profesörü ve toplum bilimci (d. 1911)
• 1991 - Michael Landon, Amerikalı yönetmen, yapımcı ve oyuncu (d. 1936)
• 1992 - Franco Cristaldi, İtalyan film yapımcısı (d. 1924)
• 1996 - Margaux Hemingway, Amerikalı aktris (d. 1954)
• 1997 - Robert Mitchum, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı (d. 1917)
• 1999 - Edward Dmytryk, Amerikalı yönetmen (d. 1908)
• 1999 - Sylvia Sidney, Amerikalı aktris (d. 1910)
• 2000 - Walter Matthau, Amerikalı oyuncu (d. 1920)
• 2000 - Zeyyat Selimoğlu, Türk yazar ve çevirmen (d. 1922)
• 2001 - Nikolay Basov, Sovyet fizikçi ve eğitmendir (d. 1922)
• 2003 - Herbie Mann, Amerikalı caz flütçüsü (d. 1930)
• 2004 - Marlon Brando, Amerikalı oyuncu (d. 1924)
• 2005 - Luther Vandross, Amerikalı şarkıcı, şarkı sözü yazarı ve prodüktör (d. 1951)
• 2006 - Ryutaro Haşimoto, Japon siyasetçi (d. 1937)
• 2009 - Karl Malden, Sırp asıllı Amerikalı sinema oyuncusudur (d. 1912)
• 2012 - Alan G. Poindexter, Amerikalı astronot (d. 1961)
• 2015 - Nicholas Winton, İngiliz hayırseverdir (d.1909)
• 2016 - Yves Bonnefoy, Fransız şair ve deneme yazarı (d. 1923)
• 2016 - Robin Hardy, İngiliz film yönetmeni ve senarist (d. 1929)
• 2017 - Stevie Ryan, Amerikalı You tube ünlüsü, komedyen ve aktris (d. 1984)
• 2017 - Ayan Sadakov, Bulgar millî futbolcudur (d. 1961)
• 2018 - François Corbier, Fransız televizyon sunucusu, müzisyen ve söz yazarıdır (d. 1944)
• 2018 - Bojidar Dimitrov, Bulgar siyasetçi ve tarihçidir (d. 1945)
• 2018 - Gillian Lynne, İngiliz balerin, koreograf, tiyatro oyuncusu ve televizyon sunucusu (d. 1926)
• 2019 - İzzet Ebu Auf, Mısırlı oyuncu ve besteci (d. 1948)
• 2019 - Bob Collymore, Guyana doğumlu Guyanalı-Britanyalı bilişimci ve iş adamıdır (d. 1958)
• 2019 - Sid Ramin, Amerikalı orkestra şefi, aranjör ve besteci (d. 1919)
• 2019 - Jacques Rougeau Sr., Kanadalı profesyonel güreşçi (d. 1930)
• 2019 - Boguslaw Schaeffer, Polonyalı besteci, eğitimci, müzikolog ve grafik sanatçısı (d. 1929)
• 2020 - Kwadwo Owusu Afriyie, Ganalı avukat ve politikacı (d. 1957)
• 2020 - Ida Haendel, Polonyalı-İngiliz kemancı (d. 1928)
• 2020 - Santiago Manuin Valera, Perulu insan hakları aktivisti ve yerli lideri (d. 1957)
• 2020 - Euridice Moreira, Brezilyalı siyasetçi ve profesör (d. 1939)
TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER
• Hong Kong - Özel Yönetim Bölgesi Kuruluş Günü
• Kanada - Kanada Günü
• Türkiye - Denizcilik ve Kabotaj Bayramı