Tarihte bugün 28 Temmuz: Osmanlı Devleti'nde Fetret Devri başladı

Yıldırım Bayezid ile Timur arasında yaşanan Ankara Savaşı sonrasında, Bayezid, Timur''a tutsak edildi. Olayın ardından Osmanlı İmparatorluğu''nun yönetiminde 11 yıl sürecek karmaşa dönemi başlamış oldu. Fetret Devri ne demek? 28 Temmuz tarihte bugün yaşananlar…

FETRET DEVRİ NEDİR VE NE ZAMAN BAŞLADI?

Osmanlı Devleti, Yıldırım Bayezid ile Timur''un karşı karşıya geldiği Ankara Savaşı sonunda Beyazıt''ın esir olmasıyla taht kavgası içine girmiştir. Yıldırım Bayezid''ın dört oğlu arasında 1402 yılında başlayan bu taht kavgası,Çelebi Mehmet''in 1413 yılında iktidara gelmesine kadar geçen 11 yıllık döneme Fetret Devri denir.

TİMUR, OSMANLI İMPARATORLUĞU''NUN BÜYÜMESİNİ ENGELLEMEK İSTEDİ

Ankara Savaşı''nda Osmanlı''yı yenilgiye uğratan Timur, Anadolu''yu fethetmeye kalkışmadı. Amacı, büyük Osmanlı İmparatorluğunu engellemekti. Bu amaçla, Ankara Savaşı''nı kazanmasının ardından Anadolu Beylerine topraklarını geri verdi ve bu suretle Osmanlı''nın büyük ölçüde kurmuş olduğu Anadolu Türk birliğini parçaladı. Yıldırım Bayezid''ın dört oğlu da Timur''un bu politikasına uygun olacak biçimde hareket etti. Bayezid''ın oğullarından Süleyman Çelebi Edirne''de, İsa Çelebi Bursa''da, Mehmet Çelebi Amasya''da, Musa Çelebi ise Balıkesir''de hükümranlıklarını ilan etti.

Yıldırım''ın oğullar arasında yaşanan ilk mücadele İsa Çelebi ile Musa Çelebi arasında gerçekleşti. Bu mücadeleden başarıyla ayrılan Musa Çelebi, Balıkesir''in ardından Bursa''da da hükümdarlığını ilan etti, ardından Edirne üzerine yürüyerek Süleyman Çelebi''yi de yendi. Ancak başkent Edirne''de bulunan devlet adamları tarafından desteklenmeyen Musa Çelebi, Mehmet Çelebi''ye yenik düştü. Böylelikle Mehmet Çelebi, 1413 yılında tek başına Osmanlı tahtına oturarak 5. Osmanlı Padişahı I. Mehmet olarak ülkede birliği yeniden sağladı.

FETRET DEVRİ ÖNEMİ

Fetret devri, Osmanlı''nın yıkılma tehdidi ile karşılaşması, yalnızca içeride değil dışarıda da tehditlere karşı açık hale gelmesi nedeniyle önemlidir. Büyüyen ve güçlenen bir devlet zorlu bir hayatta kalma süreci yaşadı ve bu süreç içinde Anadolu Birliği ciddi manada bozulmaya yüz tuttu. Bu durumun toparlanması oldukça güç olmuştur.

FETRET DEVRİ NEDENLERİ VE SONUÇLARI

Yönetimde kapatılması güç bir boşluğun oluştuğu Fetret Devri, Osmanlıyı yıllarca geriye götürdü. Sağduyulu yönetime sahip Osmanlı, kazanım elde etmişse de bunu yönetim politikalarıyla sağlamıştır.

Nedenleri:

Tımar sistemi sonucunda gelir ve refah artıyordu,

Avrupa ülkelerinin yüz yıl savaşları nedeniyle karışıklıklar yaşanıyordu,

Halkın devlete karşı güveni azaldı,

Fetihlerde yumuşak bir politika izlendi.

Sonuçları:

1413 senesinde sona eren Fetret döneminden sonra taht mücadelesini Çelebi Mehmet kazandı.

Osmanlı devleti kaybetmiş olduğu merkezi otoriteyi Çelebi Mehmet''in padişah olmasıyla yeniden elde etti.

Çelebi Mehmet Osmanlı devletinin yeni padişahı oldu.

TARİHTE BUGÜN

1299Marco Polo Venedik''e döndü.

1402Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid, Ankara Savaşı''nda Timur''a yenilerek esir düştü; Osmanlı devletinde Fetret Devri başladı.

1499Davut Paşa komutasındaki Osmanllı donanması komutanlarından Burak Reis, Sapienza adası yakınlarında karşılaşılan Venedik donanması ile çıkan çarpışmada öldü.

1741Antonio Vivaldi, İtalyan besteci yaşamını yitirdi.

1794Fransız devrimci lider Maximilien Robespierre, giyotinle başı kesilerek idam edildi.

1808Osmanlı Padişahı III. Selim, İstanbul''da IV. Mustafa''nın emriyle boğularak öldürüldü.

1821Arjantinli general Jose de San Martin, Lima''ya girerek Peru''nun İspanya''dan bağımsızlığını ilan etti.

1914I. Dünya Savaşı başladı.

1920Meksikalı isyancı Panço Villa teslim oldu.

1921Kütahya''da toplanan Yunan Savaş Meclisi, Ankara''ya yürüme kararı aldı.

1929Savaş esirlerine ilişkin Cenevre Konvansiyonu, 48 ülke tarafından imzalandı.

1939Demiryolu Aşkale''ye ulaştı.

1943II. Dünya Savaşı: İngiliz hava kuvvetlerinin Hamburg''u bombalaması sonucu çıkan yangınlarda 42.000 Alman sivil öldü.

1945Bir B-25 Mitchell bombardıman uçağı New York''ta Empire State Binasının 78. katına çarptı ve 24 kişi öldü.

1946İzmir Gazeteciler Cemiyeti kuruldu.

1962Yönetmen Elia Kazan, America America filminin çekimlerine İstanbul''da başladı.

1965Vietnam Savaşı: ABD Başkanı Lyndon B. Johnson, Güney Vietnam''daki Amerikan güçlerinin sayısının 75.000 den 125.000 e çıkarılmasını istedi.

1976Çin Halk Cumhuriyeti''nin Tangşan bölgesinde meydana gelen 8,2 şiddetindeki depremde 242.769 kişi öldü, 164.851 kişi yaralandı.

1978Nimet Abla (Özden), Türk milli piyango satıcısı hayatını kaybetti.

1992Barcelona''da yapılan 25. Olimpiyat Oyunlarında, halterci Naim Süleymanoğlu, 60 kiloda şampiyon oldu.

1996Emperyal gazinolarının sahibi Ömer Lütfi Topal, aracıyla evine giderken açılan çapraz ateş sonucunda öldürüldü.

1997Metin Göktepe davası sanığı 6 polis teslim oldu.

2000Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, kapatılan RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan''ın, hakkındaki hapis cezasının durdurulması için yaptığı başvuruyu reddetti.

2002TÜPRAŞ yakınındaki Akçagaz Dolum Tesisleri''nde yangın çıktı. 2,5 saatte kontrol altına alınabilen yangın, 3 trilyon lira zarara yol açtı.

2008Türkiye''de iktidar partisi AKP''ye kapatma istemi ile açılan dava görüşülmeye başlandı.