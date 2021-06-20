Tarihle Buluşma Noktası: Saathane
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tarihle Buluşma Noktası: Saathane

Tarihle Buluşma Noktası: Saathane
Habermetre - Haberler | Toplum

Osmanlı mimarisinin önemli eserlerini bünyesinde bulunduran Saathane Meydanı, yeniden eski cazibesine kavuşacak.

Osmanlı mimarisinin önemli eserlerini bünyesinde bulunduran Saathane Meydanı, yeniden eski cazibesine kavuşacak. Mimarisi ve kent dokusuyla, izinde barındırdığı Taşhan, Medrese Cami ve Şifa Hamamı ile kentin cazibe merkezlerinden biri olan Saathane Meydanı, yeni konseptiyle turizme kazandırılacak. 14. yüzyıl İlhanlı dönemi eseri Pazar Camii, 15. yüzyıl Osmanlı mimarisinin önemli eserlerinden Şifa Hamamı ve Taşhan, 1831 yılında inşa ettirilen Süleyman Paşa Medresesi ile camisi ve 1884'te yaptırılarak Sultan Abdülaziz'in annesi Pertevniyal Valide Sultan tarafından onarılan Büyük Camii ile bütünleşecek proje, tamamlandığında ticari canlılığına yeniden kavuşacak.

ESNAFLAR MAĞDUR EDİLMEYECEK

Birinci etap alanı, yıkılan iş yerleriyle boşaltılıp hazır hale getirilirken, turistik konsepte ve meydanının estetiğine uymayan ikinci etap iş merkezi, otel ve dükkanlarla ilgili imar çalışması da tamamlandı. Yıkımla ilgili hukuki süreç işlerken, ihale hazırlıkları ise sürüyor. Mülkiyet sahiplerinin mağdur olmaması için belediye yönetimi, yıkımların en kısa sürede yapılarak rekreasyon çalışmalarını hızlandırmak istiyor. 7 bin 900 metrekarelik alanı kapsayan yeni konsept projesinde yıkılacak iş yerlerinin yerine tarihi ve kültürel dokuya katkı verecek otantik dükkanlar inşa edilerek sahiplerine teslim edilecek.

TİCARİ CANLILIK ARTACAK

Estetik dokuya zarar vermeden yürüttükleri proje çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ikinci etap alanlarının da boşalmasıyla projeyi bütün olarak ele alıp yeni konsept yatırımlarına başlayacaklarını belirtti. Projede kendilerine destek veren ve işbirliği yapan esnaflara teşekkür eden Başkan Mustafa Demir, "Saathane Meydanı, tarihimizle buluşma, kültürel mirasımıza sahip çıkma projesidir. Bu sebepte kentimizin vizyonunu değiştirecek, turizmimize katkı verecek, halkımızı mutlu edecek, ticaretin artmasıyla esnaflarımızın memnuniyetini artıracak çok önemli bir yatırımdır. Projeyi hızlandırmak ve kısa sürede tamamlamak için ikinci etaptaki miadını doldurmuş ticari alanların yıkımıyla ilgili imar çalışmamız bitmişti. Şuan hukuki süreci bekliyoruz. İhaleyle ilgili hazırlıklarımız devam ediyor. Kimseyi mağdur etmeden şehrimize yakışan bu projeyi halkımızın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşayacağız" dedi.

SAMSUN'A HAYIRLI OLSUN

Bölgede yatırım ve çalışmalar tamamlandığında Saathane Meydanı'nın cazibe merkezi haline geleceğinin altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, "Halkımızla birlikte yerli ve yabancı turistler buraya gelip gezdiklerinde zaman yolculuğuna çıkacak. Samsun'un kültürü, medeniyeti ve kent hafızasıyla buluşacak. Tarihi dokusunun büyüsüne kapılacak, eşsiz konseptiyle keyifli anlar geçirecek. Restorasyonları tamamlanan taşınmaz eserlerimiz projemize büyük değer katacak. Meydanın dokusuna uygun olmayan yüksek katlı binaları iki kata indirdiğimizde de estetiği daha da artıracak. Halkımıza ve esnaflarımıza şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Süleyman Soylu Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Bergüzar Korel İbrahim Tatlıses Farah Zeynep Abdullah
Spor Mert Müldür Gareth Bale Şenol Güneş Burak Yılmaz Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tarihle Buluşma Noktası: Saathane - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 15:20:13. #1.15#

title