Tarihi Kentler Birliği Malatya'da toplandı

'Doğal-Kültürel Miras Zengini Yukarı-Aşağı Fırat Havzasının Değerlendirilmesi' konusuyla Malatya'da toplanan Tarihi Kentler Birliği toplantısının açılışı gerçekleştirildi.

Bir otelde gerçekleşen açılış törenine Malatya Valisi Aydın Baruş ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın yanı sıra Tarihi Kentler Birliği Başkanı ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, il belediye başkanları, ilçe belediye başkanları ve yöneticileri katıldı.

Gürkan: "Kayısı bizim tarihimizle özdeşleşmiştir"

Toplantının açılış konuşmasını Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yaptı. Tarihi Kentler Birliği toplantısının Malatya'da yapılmasından büyük bir onur duyduğunu ifade eden Başkan Gürkan, "Malatya'da sizleri görmek ve ağırlamak bizlere onur verdi. Dünyanın kayısı başkenti olan Malatya'mızda bu yılki temamız olan 'Güneşin Altın Yumurtası' Kayısı Festivalimizi gerçekleştiriyoruz. Kayısı Malatya'mız için çok büyük nimettir. Kayısının Türk tarihi ile özdeş bir yapısı vardır. Kayısı 5 bin yıl önce Türkistan'da var olmuştur. Türklerin Anadolu'ya göçüyle birlikte Malatya'mıza gelmiştir. Kayısı Türk tarihi ile özdeştir. Malatya'da ikinci anayurtla özdeştir. Çünkü Malatya'ya gelen kayısı burada bir hayat bulmuştur. Malatya'yı tarif ederken bir taraftan insanlık medeniyetinin başladığı yerin adıdır diyoruz. Türk İslam tarihi açısından da Anadolu'yu anayurt yapan destan şehir diyoruz. Dolayısıyla kayısı bizim tarihimizle özdeşleşmiştir" dedi.

"Evliye Çelebi Malatya'yı seçkin insanların şehri olarak tanımlıyor"

Malatya'nın tarihi hakkında da bilgiler veren Başkan Gürkan, "Malatya'nın 10 bin yıllık geçmiş tarihi var. İlk yerleşim yeri Karakaya Barajı sınırları içinde kalan Ağılyazı'daki Caferhöyük'tür. İkinci tarihi yerleşim yeri insanlık tarihinde önemli bir merkez olan Aslantepe'dir. Aslantepe'deki kazılar 1931 yılında Fransızlar tarafından başlatılıyor. 1937 yılına kadar devam ediyor. 1960'lı yıllardan sonra İtalya ekipleri tarafından kazılar başlıyor. Buradaki bulgular Aslantepe'nin; dünyadaki ilk yerleşme yeri, ilk saray devleti, ilk mühürleme işlerinin yapıldığı, ilk muhasebe kayıtlarının tutulduğu ve ilk olarak taş devrinden demir devrine evirilmesini kanıtlamıştır. Bu anlamda Malatya dünya tarihi açısından çok önemlidir. Evliya Çelebi Malatya'yı seçkin insanlar şehri olarak tanımlıyor. Bu güzel diyarın bütün misafirlerine hoş geldiniz diyorum ve sizleri burada görmekten onur duyuyorum" ifadelerine yer verdi.

Daha sonra söz alan Tarihi Kentler Birliği Başkanı ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise, "İçinde yaşadığımız yüzyıl modernite her alanda olduğu gibi şehir paradigmasını da değiştirdi. Bu etki dalga dalga dünyayı kasıp kavurduğu gibi şehirlerimizi de ciddi olarak vurdu ve etkiledi. Şehirlerimizin mimari dokusu değişti. Hem batı hem de doğu da şehrin oturduğu odak noktalarında ciddi kaymalar ve sapmalar meydana geldi. ve biz özellikle Anadolu'muzda birçok şehri kaybetmeyle yüz yüze kaldık. Bu üstünde derin bir muhasebe duygusuyla düşünmemizi gerektiren trajik bir durumdur. Biz bu durumla çok ciddi bir şekilde yüzleşmeliyiz. Bana göre Tarihi Kentler Birliğinin en önemli misyonlarından biri bu olmalıdır" dedi.

"Fırat Havzası birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır"

Başkan Güngör, toplantının başlığını oluşturan Fırat Havzası hakkında da bilgiler vererek, bu toprakların birçok medeniyetlere ev sahipliği yaptığını ve gün yüzüne çıkarılan ve çıkarılması gereken bu medeniyetlerin gelecek nesillere aktırılması için işbirliği içerisinde çalışması gerektiğini söyledi.

Tüfenkci: "Malatya gastronomi alanında da önemli illerimizden biri"

AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de toplantının Malatya'da düzenlenmesinden dolayı büyük bir onur duyduklarını ve emeği geçenleri tebrik ettiğini söyledi. Tüfenkci, "Malatya tarihi kültürel mirasları ve kayısısı ile olduğu kadar aynı zamanda mutfağı bakımından da Türkiye'nin önde gelen illerinden biridir. Gerek etli yemekleri gerekse vejetaryen yemekleri ile gastronomi alanında da Malatya'nın önemli bir potansiyelinin olduğunu belirtmek isterim" şeklinde konuştu.

Baruş: "Malatya medeniyetlerin buluştuğu bir nokta"

Son olarak bir konuşma yapan Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya'nın medeniyetlerin buluştuğu bir nokta olduğunu ifade ederek, "Tabii ki bizim vazifemiz bu kültürel zenginliği layığı ile muhafaza etmek, geçmişte her ne kadar tahrip ettiysek göz yumduysak artık yeter. Bugünden sonra artık buna hiç tahammülümüz yok. Çekül Vakfı Başkanımız Metin Sözen hocamız bu konuda Türkiye'de tarih ve kültür bilincinin oluşmasında ve yerel yönetimlerde bunun oluşturulmasında çok büyük rol oynadı. Hocam sizi saygı ile selamlıyorum, emeğiniz çok büyük Türkiye'de. İnşallah sizin bu başlatmış olduğunuz, uyandırdığınız bu şuur bütün şehirlerimize yayılır ve şehirlerimiz en azından ellerinde kalan kültür değerlerini koruyarak bu kimliklerini muhafaza etme noktasında ellerinden gelen gayreti sarf ederler. Şehirler yaşam yeridir, şehirler mekandır ama aynı zamanda şehirler, medeniyete insanlar nasıl baktığınızı gösterir. O açıdan şehirlerimizi korumamız, kültür değerlerimizi, tarihi değerlerimizi korumamız, onları yok etmeden sahip çıkmamız lazım" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından kayısı temalı mini bir defile yapıldı. Daha sonra da Halk Dansları Topluluklarının gösterileri sergilendi. - MALATYA

Kaynak: İHA