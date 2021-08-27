Tarihi eser kaçakçısı öğretmenin kasasından servet çıktı

Tarihi eser kaçakçısı öğretmenin kasasından servet çıktı Türkiye'de suçtan elde edilen gelire yönelik olarak Adana merkezli 30 ilde yapılan Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda tutuklanan çete lideri eski öğretmenin villasındaki kasadan servet çıktı Çete...