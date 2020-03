Tarhun ürünleri pazara sunuldu - Tarhun ürünleri pazara sunuldu Bayburt mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan, yemeklere lezzet katması için kullanılan tarhun otundan üretilen çay, lokum, baharat, sabun, kolonya ile tarhunlu peynir ve lor gibi ürünler pazara sunuldu.

BAYBURT - Bayburt mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan, yemeklere lezzet katması için kullanılan tarhun otundan üretilen çay, lokum, baharat, sabun, kolonya ile tarhunlu peynir ve lor gibi ürünler pazara sunuldu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde düzenlenen tanıtım etkinliğinde konuşan Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, coğrafi tescili alınan Tarhun'un yapılan çalışmayla çeşitli ürün grupları şeklinde pazara sunulduğunu söyledi. Dünya mutfaklarında tercih edilmesinin yanı sıra tıbbi aromatik özellikleriyle de Tarhun'un önemli bir bitki olduğuna dikkat çeken Vali Epcim, "İdrar söktürücü, detoks özelliği mevcut. Sindirimi kolaylaştırıcı, anti bakteriyel özelliklere sahip. Uykusuzluğa ve eklem ağrılarına iyi geldiği yönünde araştırmalar mevcut. Tarhun'un çayını, sabununu, kolonyasını ve diğer ürünlerini Bayburt'un bir markası haline getirmeye çalışacağız." dedi.

Üretimin artırılması için çalışmalara başladıklarını bildiren Vali Epcim, "Milletvekilimiz Fetani Battal bu süreçte konuyla çok yakından ilgileniyorlar. Yalova'da tıbbi aromatik bitki üretimi yapan bir firma ile anlaşacağız. Bayburt'ta tarhun üretiminin artırılmasına yönelik gerekli adımları atacağız. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli Bayburt ziyareti esnasında ilimizde on köyde tıbbi aromatik bitki üretiminin destekleneceği sözünü vermişti. Bu bitkilerden bir tanesi olarak tarhun için köylerimizde fide dağıtımı yapacağız. Tarım ve Orman Bakanlığımız da bu projemizi destekleyecek." diye konuştu.

Milletvekili Fetani Battal ise Tarhun'un Fransız ve Rus mutfaklarında tercih edilen önemli bir baharat olduğunu söyledi. Bitkiyi ulusal ve bölgesel pazara sunmak için yoğun çaba sarf ettiklerini bildiren Milletvekili Battal, "Bu çabalara Sayın Valimiz büyük bir heyecanla katkı sunuyor. Bunun mutfağında Tarım ve Orman İl Müdürümüz Selami Ersen ve personeli yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Tüm bunları Bayburt markası olarak piyasaya sunduğumuzda göreceğiz ki; bütün Bayburtlular bunu büyük bir teveccühle kabul edecek, bu ürünlerin piyasada tutunmasına herkes gönüllü bir katkı sunacak." İfadelerini kullandı.

Milletvekili Battal, çalışmalara Bayburt Üniversitesinin önemli katkı sağladığına vurgu yaptı. Üretimin artırılmasına yönelik çalışmalarda ekonomik anlamda bir dönümlük alandan elde edilen verimin 60 dönümlük buğdaya eşit olduğunun bildirildiğini kaydeden Milletvekili Battal, "Bu heyecan verici bir şey. Yalova'da tarımsal araştırmalar merkezi ile diyalog halindeyiz. Biz buraya aromatik bitkilerle ilgili yeni bir ufuk açmanın çalışması içerisindeyiz. İnşallah bu adımlar ürüne yansır ve Bayburt'taki köylümüzün ekonomisine ayrı bir katkı olarak yansır." dedi.

Üretime ilk etapta yüz çiftçi ile başladıklarını bildiren Tarım ve Orman İl Müdürü Selami Ersen de, anavatanı Sibirya olan bitkinin benzer iklim şartları nedeniyle Bayburt'ta rahatlıkla yetiştiğini belirtti. Ersen, bitkinin bölgesel uyumunun son derece iyi olduğunu ve Coğrafi Tescil Belgesi'nin alındığını kaydetti.

Bayburt'a has bir marka üretme hedefiyle Tarhun Çayı, Tarhun Sabunu, Tarhun Kolonyası, Tarhunlu peynir, lor ve lokum hazırlandığını aktaran Ersen, "Şu an itibariyle piyasaya girdik. Biz sadece çay olarak değil tıbbi aromatik bitkiler sınıfına girmesi dolayısıyla insan sağlığına faydalı olacak biçimde kullanılmasını da istiyoruz. Bununla ilgili araştırma sonuçları elimizde mevcut. Şu an için yüz çiftçilik pazarımız var. Geçtiğimiz yıl kendi üretimimiz haricinde çitçilerimize 120 bin kök tarhun dağıttık. Şu anda Yalova'da 200 bin kök bizler için yapılıyor. Pazar açıldıkça üretimi artıracağız." şeklinde konuştu.

Etkinlikte yer alan Yargıyat Onursal Birinci Başkanvekili Abdulkadir İlhan da çalışmada emeği geçenleri tebrik etti.

Etkinliğe, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Ağın, Bayburt Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat ile kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: İHA