Tam kapanma uzatıldı mı? Tam kapanma uzatılacak mı?

Kabine Toplantısı'ndan çıkan karara göre, 29 Nisan'da başlayam tam kapanma kararı 17 Mayıs tarihine kadar uygulanacak. Ancak bilim insanları bunun yetersiz olduğunu sık sık dile getiriyor. Bu kapsamda vatandaşlar Tam kapanma uzatıldı mı? Tam kapanma uzatılacak mı? Ne zaman normalleşme başlayacak? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

Tam kapanma uzatıldı mı? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Türkiye'de geçtiğimiz hafta koronavirüs vaka ve ölüm sayılarının her geçen gün artması ve 60 binleri görmesinin ardından hükümet koronavirüs tedbirlerini sıklaştırma kararı aldı. Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Başkan Erdoğan, kısmi kapanmanın yeterli gelmediğini bu nedenle 17 günlük tam kapanmaya geçileceğini açıkladı. Peki, Tam kapanma uzatıldı mı? Tam kapanma uzatılacak mı?

TAM KAPANMA NE ZAMAN BİTECEK?

İçişleri Bakanlığınca, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda, "Tam Kapanma Tedbirleri" konulu genelge 81 il valiliğine gönderilmişti.

Bu kapsamda, ülke genelinde saat 19.00 itibarıyla başlayan tam kapanma dönemi 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.



MARKET VE BAKKALLAR 10:00-17:00 ARASI AÇIK

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek.

ZİNCİR MARKETLER PAZAR GÜNLERİ KAPALI KALACAK

Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler. Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.

TAM KAPANMA UZATILDI MI?

Tam kapanmanın uzatılmasını teklif eden bazı kesimler var ancak tam kapanmanın uzatıldığına dair bir açıklama henüz gelmedi. Aşı takvimi geliştirilmeye devam ederken bir haber deTÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'dan geldi. Koronavirüse karşı geliştirilen aşı ve ilaç çalışmalarıyla ilgili olarak, "Yerli VLP virüs aşısı yıl sonuna kadar kullanıma açılacak. Ağustos ayında ise 2 yerli virüs ilacı kullanıma girecek." ifadelerini kullandı.

Koronavirüse karşı en yenilikçi aşılardan biri olarak kabul edilen VLP aşısı için ülkemizde çalışmalar devam ediyor. Yerli aşı adayının Faz-1 çalışmasında ilk gönüllü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank olmuştu. Bakan Varank, aşı olduktan sonra ciddi bir yan etki yaşamadığını açıklamıştı.

AĞUSTOS AYINDA 2 YERLİ İLAÇ HAZIR OLACAK

Geliştirilmekte olan yerli aşı ve ilaçlar hakkında açıklama yapan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise katıldığı bir canlı yayında merak edilen soruları yanıtladı. Mandal, yerli VLP aşısının 2021 sonuna kadar kullanıma açılacağını söylerken asıl müjdeyi ise ilaç çalışmaları için vererek "Ağustos ayında 2 yerli virüs ilacı kullanıma girecek." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Hasan Mandal'ın açıklamaları şu şekilde:

"Biliyorsunuz pandemi ilk başladığı dönemlerinde başlatılmış olan Türkiye'deki aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarına yönelik, 436 araştırmacının bir araya geldiği ilaç ve aşı platformu oluşturmuştuk.

"YERLİ AŞIDA İKİNCİ DOZUMUZU OLACAĞIZ"

Bugün yine geldiğimiz aşamalarda 17 projemizin, 7 tanesi aşı projemiz. 3'ü ön planda giden aşılarımız. Bunlardan birincisi olan VLP aşımızla ilgili yakın zamanda sayın Bakanımız da paylaştılar. Ben ve kendileri faz 1'de gönüllü olmuştu. İnşallah bu haftanın sonunda biz de ikinci dozlarımızı olacağız. Bu ay sonunda da faz 2'ye geçmiş olacağız. Sonrasında da Ağustos aylarında faz-3 çalışmalarına başlayabilmeyi ve yıl sonunda da insanlığın kullanımına açmayı planlıyoruz.

"VARYANTA KARŞI ETKİLİ"

VLP aşımızın yenilikçi özelliği var. VLP aşısındaki özellik, virüsü taklit ediyor ama insanlarımızı bu enfeksiyona karşı koruma amaçlı olarak. Özellikle VLP aşımızda mutantlara karşı etkililiği, tasarımı buna göre yağıldı. faz 2'de İngiliz varyantına karşı geliştirildi. Biz bir yılda 10 yıllık çalışmayı bir yıla indirdik. Geliştirdiğimiz aşılar Vuhan virüsüne karşı değil hem ingiliz hem de diğer mutantlara karşı geliştirilmesi çok muhtemel aşılar.

"İLAÇLARIN MEVCUT TEDAVİLERDEN DAHA ETKİLİ OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Bu sürecin diğer aşaması olan ilaç ve diğer tedavi yöntemlerinde de iki yeni molekül, başka hastalıklarda kullanılan molekül, koronavirüs tedavisinde faz-2 çalışmalarına başlıyor. Birisi, Ankara Üniversitesi'nde geliştirilen ilaç tedavisi. Diğeri Bahçeşehir Üniversitesi'nde geliştirilen bir ilaç. Bu ilaçların da mevcut tedavi yöntemlerine göre çok daha etkili olduğunu gözlemledik. Hedef Ağustos ayında iki ilacı da insanlarımızın kullanımına sunulmuş olmasını bekliyoruz."