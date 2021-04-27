Tam kapanma iş yerlerini kapsıyor mu? Sokağa çıkma yasağından kimler muaf?

Tam kapanma iş yerlerini kapsıyor mu? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından tam kapanma kararının alındığı açıklandı. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından yeni bir genelge yayımlandı. Alınan kararlara göre tam kapanma iş yerlerini kapsıyor mu? Tam kapanmada sokağa çıkma yasağından kimler muaf?

Vaka sayısının istenilen düzeye ulaşmaması nedeniyle Ramazan Bayramı'dan tam kapanma kararı uygulanacak. Kabine Toplantısı'nın ardından yasakta kimler dışarı çıkabilecek? Tam kapanma iş yerlerini kapsıyor mu? Sokağa çıkma yasağından kimler muaf? sorularının yanıtları araştırılıyor. Vatandaşlar, 'fabrikalar 17 gün tam kapanmada açık mı, kapanacak mı?' sorusunun yanıtını araştırıyor.

TAM KAPANMA İŞ YERLERİNİ KAPSIYOR MU?

Koronavirüs yeni önlemleri, 26 Nisan Kabine toplantısında netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan kararları bir bir açıkladı. Buna göre; "29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar ise yasaklardan muaf olacak.'' dedi.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAF YERLERİN VE KİŞİLERİN LİSTESİ

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla;