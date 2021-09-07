Taliban'ın ele geçirdiği direnişin kalesi Pençşir'den ilk görüntüler geldi
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Taliban'ın ele geçirdiği direnişin kalesi Pençşir'den ilk görüntüler geldi

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

ABD'nin geri çekilmesiyle Afganistan'da kontrolü tamamen ele geçiren Taliban, dün sabah saatlerinde yaptığı duyuruyla direnişin merkezi olan Pençşir vilayetini de ele geçirdiğini ilan etmişti. Taliban'ın kontrol altına aldığı Pençşir'de valilik binasının bulunduğu ve vilayetin merkezi olan Bazarak'tan ilk görüntüler geldi.

Taliban, Afganistan'daki 34 vilayetten 33'ünde hakimiyetini sağlarken son olarak Pencşir'i kontrolüne aldığını duyurmuştu.

Taliban'ın ele geçirdiği direnişin kalesi Pençşir'den ilk görüntüler geldi

KONTROL NOKTALARI SINIRDAN SONRA YOĞUNLAŞIYOR

Pençşir'de valilik binasının bulunduğu ve vilayetin merkezi olan Bazarak saatler sonra ilk kez görüntülenirken, Başkent Kabil'e 3 saat uzaklıktaki Pencşir yolunda konuşlanan Taliban güçlerinin kontrol noktalarının, vilayet sınırından sonra yoğunlaştığı görüldü.

Taliban'ın ele geçirdiği direnişin kalesi Pençşir'den ilk görüntüler geldi

İŞ YERLERİ KAPALI VE SİVİL SAYISI OLDUKÇA AZ

Yol boyunca, bazı Taliban güçlerinin şehirden ayrılma hazırlığı yaptığı da gözlemlendi. Bazarak'a giderken Şotul ve Anaba ilçelerindeki iş yerlerinin kapalı ve sivil sayısının az olması dikkat çekti.

Taliban'ın ele geçirdiği direnişin kalesi Pençşir'den ilk görüntüler geldi

ZIRHLI ARAÇLARLA KONUŞLANDILAR

Çatışmalar sonrasında uluslararası medyadan ilk olarak AA'nın ulaştığı Bazarak'ın girişinde, onlarca Taliban savaşçısının zırhlı araçlarla konuşlandığı görüldü. Dağlık alanlardan silah sesleri duyulan Pencşir'in merkezindeki valilik binasını kontrol altında tutan Taliban güçleri, Ulusal Direniş Cephesi güçlerinin bölgeden tamamen uzaklaştırıldıklarını anlattı.

Taliban'ın ele geçirdiği direnişin kalesi Pençşir'den ilk görüntüler geldi

TALİBAN ÜLKEDE SAVAŞIN BİTTİĞİNİ DUYURMUŞTU

Eski Savunma Bakanı Ahmed Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud'un liderliğini yaptığı Afganistan Ulusal Direniş Cephesi, Taliban'ın Kabil'i ele geçirdiği 15 Ağustos sonrasında ülkede yeni kurulacak sistem yönetimine dair Taliban'dan bazı taleplerde bulunmuştu. Yapılan görüşmelerde sonuç alınmamış ve Taliban silahlı güçlerini bu bölgeye intikal ettirmişti. Yaklaşık bir hafta süren çatışmalarda her iki tarafın ağır kayıplar verdiği belirtiliyor. Taliban, sabah saatlerinde Pencşir'in ele geçirildiğini ve ülkede savaşın resmen sona erdiğini duyurmuştu.

Taliban'ın ele geçirdiği direnişin kalesi Pençşir'den ilk görüntüler geldi
Taliban'ın ele geçirdiği direnişin kalesi Pençşir'den ilk görüntüler geldi
Taliban'ın ele geçirdiği direnişin kalesi Pençşir'den ilk görüntüler geldi
Taliban'ın ele geçirdiği direnişin kalesi Pençşir'den ilk görüntüler geldi
Taliban'ın ele geçirdiği direnişin kalesi Pençşir'den ilk görüntüler geldi
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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Taliban'ın ele geçirdiği direnişin kalesi Pençşir'den ilk görüntüler geldi - Haberler
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