TAKSİM'DE TURİSTLERİN TAKSİCİ İSYANI
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TAKSİM'DE TURİSTLERİN TAKSİCİ İSYANI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beyoğlu Taksim Meydanı'nda turist müşteri ile para konusunda anlaşamayan taksici onu almayıp daha sonra aldığı turist aile ile de anlaşamayınca onları indirdi. Turistler, "Sürücüye Mecidiyeköy'de bir AVM'ye gitmek istediğimizi söyledik, taksimetre açmak istemedi, önce 160 sonra 80 lira istedi" dedi.

Taksim Meydanı'nda çarşamba günü bir turist durduğu taksiye binmek istedi. Taksi sürücüsü, turist ile taksimetreyi açmadan pazarlık etti. Taksici ücret konusunda anlaşamadığı turisti aracına almadı.

İKİNCİ MÜŞTERİYİ DE İNDİRDİ

10 metre ileride duran aynı taksiye turist bir aile bindi bir süre hareket etmeden turistlerle pazarlık yapan taksici hareket ettikten 2-3 metre sonra durarak ücret konusunda anlaşamadığı bu aileyi de aracından indirerek uzaklaştı.

TAKSİM'DEN MECİDİYEKÖY 160 LİRA İSTEDİ

Turistler, "Sürücüye Mecidiyeköy'de bir AVM'ye gitmek istediğimizi söyledik, taksimetre açmak istemedi, önce 160 sonra 80 lira istedi" diye konuştu. Turistler daha sonra başka bir taksiye bindi.

TAKSİM'DE TURİSTLERİN TAKSİCİ İSYANI
TAKSİM'DE TURİSTLERİN TAKSİCİ İSYANI
TAKSİM'DE TURİSTLERİN TAKSİCİ İSYANI
TAKSİM'DE TURİSTLERİN TAKSİCİ İSYANI
TAKSİM'DE TURİSTLERİN TAKSİCİ İSYANI
TAKSİM'DE TURİSTLERİN TAKSİCİ İSYANI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

TAKSİM'DE TURİSTLERİN TAKSİCİ İSYANI
TAKSİM'DE TURİSTLERİN TAKSİCİ İSYANI
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