Survivor tarihinin en ağır cezası! Hikmet'e saldıran Yasin, 6 oyundan men edildi

Survivor All Star'ın önceki gün yayınlanan ada konseyinden sonra sinirlerine hakim olamayan Yasin, takım arkadaşı Hikmet'e saldırdı. Küfür ve yumrukların havada uçuştuğu kavganın tüm görüntüleri ekrana verilmezken dün akşam yayınlanan yeni bölümde Acun Ilıcalı, Yasin ve Hikmet verdikleri cezayı açıkladı.

YARIŞMACILAR VE ÇEKİM EKİBİ KAVGAYI GÜÇLÜKLE AYIRDI

Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu sonrasındaki ada konseyinde herkesi şaşırtan bir kavga yaşandı. Hikmet'in kendisine iftira attığını söyleyen Yasin, ada konseyi çekimlerinin bitmesinin ardından ise sinirlerine hakim olamadı. Hikmet'in üzerine yürüyen Yasin ortalığı karıştırdı. Sözlü ve fiziki şiddet uygulayan Yasin'i sakinleştirmek için yarışmacıların yanı sıra çekim ekibi de olaya müdahale etti.

HİKMET: O KÜFÜRLERDEN SONRA HİÇBİR ERKEK DURAMAZDI

Survivor'ın yeni bölümünde ise Acun Ilıcalı, acil durum konseyini topladı. Konseyde olayı anlatan Hikmet Tuğsuz, "Benim de saldırı çabam var ama beni tuttular. O küfürlerden sonra hiçbir erkek duramazdı. Sabrım bir yere kadardı. Beni tahrik ettiler. Sokaktan geçen birine aynı şeyleri söylesen dayak yiyeceğini bile bilse saldırır adam" dedi.

ACUN ILICALI: SENİNKİ APAÇIK SÖZLÜ VE FİZİKİ SALDIRI

İki yarışmacı için aldıkları kararı açıklayan Acun Ilıcalı ise şu ifadeleri kullandı: "Ada konseylerinde çok gerilim görüyoruz. Ama bir kaç saat önce yaşanan bu olay gibisini hiç görmedik. Senin gösterdiğin sebeplerin bizim tarafımızda hiçbir karşılığı yok. Seninki apaçık önce sözlü sonra ise fiziki saldırıdır. Seni diskalifiye etmemek için bütün şartları zorlarım. Ne kadar zorlarımın limiti de tam senin geldiğin yerler. Kendi aramızda bir saat konuştuk. Sürgün adasından gelmenin senin en zayıf anında olduğunu düşünmemize rağmen, hareketinin Survivor'la bağdaşmadığını gördük. Yayın kuralları gereği görüntülerin çoğunu veremedik."

"SURVIVOR TARİHİNİN EN YÜKSEK CEZALARINDAN BİRİ"

"Ancak sürgün adasından gelmenden dolayı diskalifiye edilmemen, ancak Survivor tarihinden en yüksek cezalardan birini görmen bize bir seçenek olarak gözüküyor. Bu agresiflikte devam edersen seni mutlaka eleyeceğiz. Ancak kaldığında da çok uzun süre ödüllerle buluşamayacaksın. Buna göre aldığımız karar gereği tam 6 ödülden mahrum kalacaksın. Bunu kaldırabilir misin dayanabilir misin? İyi düşün. Ayrılmak istersen kararına saygım sonsuz. 6 ödül ben yararlanamayacak olsam bir daha değerlendiririm. Kendi rızanla bırakmak istersen benim açımdan mahsuru yok. Bağıran çağıran agresif yarışmacı istemiyoruz. Bunun çeyreğini bir daha yaparsan seni anında eleyeceğiz."

YASİN: 10 ÖDÜL CEZASI DA OLSA KALMAK İSTERİM

Acun Ilıcalı'nın açıklamalarının ardından adeta yıkılan Yasin, "Survivor'a devam etmek istiyor musun istemiyor musun?" sorusu üzerine "Bunun olmasını istemezdim. Ancak 6 ödül değil 10 ödül de olsa yine kalmak isterim. Survivor'dan ayrılmak istemiyorum" cevabını verdi.

ACUN ILICALI: HİKMET 2 ÖDÜLDEN MAHRUM KALACAKSIN

Öte yandan Acun Ilıcalı Hikmet Tuğsuz a verilen cezayı da açıkladı. Saldırıya uğramış olsa da Hikmet'in cezasız kalmayacağını belirten Ilıcalı, "Hikmet senin saldırıya uğradığın ve kötü sözler işittiğin doğru. Ancak seni ayırdıklarından sonra da saldırdın. Ancak senin davranışının ne olursa olsun cezasız kalmaması gerekiyor. Seni haklı bulmama, uğradığın saldırıya verdiğin tepkiyi haklı bulmama rağmen, yaptığın fiziki hareketin de ceza alması gerekiyor. Sen de 2 ödülden mahrum kalacaksın. Sebebi Seda ve Adem'in senin hareketlerinden darbe almaları. Fiziki olarak olayı çok daha yükseltmen" ifadelerini kullandı.