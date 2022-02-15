2022 Survivor All Star yeni kurallar ile sezona başladı. Survivor yarışmasının yeni kuralı sürgün adası, eleme adaylarının gittiği bir yerdir. TV8'in sevilen yarışması Survivor All Star sürgün adasına kim gitti soruları gündeme geldi. Survivor kim elendi ve sürgün adasına kim gitti seyirciler tarafından merak ediliyor. 2022 Survivor All Star kim elendi soruları ve sürgün adasına kim gitti merak ediliyor. Peki, Survivor sürgün adasına kim gitti? 15 Şubat 2022 Survivor kim elendi? 2022 Survivor kim elendi? Survivor sürgün adasına kim gitti? TV8'de yayınlanan Survivor sürgün adasına kim gitti ve kim elendi soruları merak ediliyor. Survivor sürgün adasına kim gitti? Detaylar haberimizdedir…

SURVİVOR SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

2022 Survivor All Star yeni kurallar ile sezona başladı. Survivor yarışmasının yeni kuralı sürgün adası, eleme adaylarının gittiği bir yerdir. TV8'in sevilen yarışması Survivor All Star sürgün adasına kim gitti soruları gündeme geldi. Survivor kim elendi ve sürgün adasına kim gitti seyirciler tarafından merak ediliyor. Survivor son bölümde kim elendi merak ediliyor. İlk dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı, oylama sonucunda Evrim'i sürgün adasına göndermiştir.

Gönüllüler takımı oylama sonuçları :

Evrim : 6

Hikmet : 5

Atakan : 1

Anıl : 1

Yasin : 2

Ezgi : 1

2022 SURVİVOR BU AKŞAM KİM ELENDİ?

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13 Şubat tarihinde TV8'de yayınlanan Survivor da dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı oldu. Gönüllüler takımı yapılan oylama sonucunda ikinci eleme adayını çıkardı. Survivor'da sürgün adasına giden isim belli olacak.

Gönüllüler takımı ikinci eleme adayını belirledi ve sonucu :

Hikmet : 6

Yasin : 1

Ezgi : 2

Atakan : 6

Atakan ve Hikmet eşit oy aldığı için kurallar gereği açık oylama yapılacaktır. Gönüllüler takımında yapılan açık oylama sonucunda Atakan sürgün adasına gönderilmiştir.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da sürgün adasına ilk giden isim Gönüllerden oldu. Sürgün adasına ilk giden isim Evrim olmuştu. Daha sonra dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı ikinci aday olarak Atakanı sürgün adasına göndermiştir. Son olarak dokunulmazlık oyunu oynandı ve kaybeden Ünlüler takımı oldu. Ünlüler takımı oylama sonucunda Aşkım'ın ismini yazarak üçüncü eleme adayı oldu.

Ünlüler takımı üçüncü eleme adayını belirledi ve sonucu :

Aşkım : 8

Barış : 4

Survivor da kurallar gereği performans birincileri bir isim söyleyerek eleme adayını belirliyor. Gönüllüler takımında performans birincileri erkeklerde Berkan olurken kadınlarda Sude olmuştur. Performans oyununda yüzdesi çok olan isim dördüncü gitme adayını belirleyecek. Sude ve Berkan arasında yüzdesi çok olan Berkan olmuştur. Berkan dördüncü eleme adayı olarak Ezgi'nin ismini vermiştir.

SURVİVOR SON BÖLÜM NELER OLDU?

Dokunulmaz oyunu oynayan Ünlüler ve Gönüllüler takımı kıyasıya mücadele verdi. Ödülün büyük olduğu dokunulmazlık oyunu kazanan takım Gönüllüler oldu.

Survivor'da sürgün adasına ilk giden isim Gönüllerden oldu. Sürgün adasına ilk giden isim Evrim olmuştu. Daha sonra dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı ikinci aday olarak Atakanı sürgün adasına göndermiştir. Son olarak dokunulmazlık oyunu oynandı ve kaybeden Ünlüler takımı oldu. Ünlüler takımı oylama sonucunda Aşkım'ın ismini yazarak üçüncü eleme adayı oldu.

Survivor da kurallar gereği performans birincileri bir isim söyleyerek eleme adayını belirliyor. Gönüllüler takımında performans birincileri erkeklerde Berkan olurken kadınlarda Sude olmuştur. Performans oyununda yüzdesi çok olan isim dördüncü gitme adayını belirleyecek. Sude ve Berkan arasında yüzdesi çok olan Berkan olmuştur. Berkan dördüncü eleme adayı olarak Ezgi'nin ismini vermiştir.

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