Survivor SMS sıralaması! Survivor'da kim diskalifiye olacak? Şoke eden olay!

Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler'in ikinci eleme heyecanı 19 Ocak akşamı izleyici karşısına çıkan 9. bölümünde yaşandı. Survivor'da ada konseyinde yapılan SMS oylamasıyla yarışmaya veda eden isim belli oldu. Survivor SMS sıralaması! Survivor'da kim diskalifiye olacak? Şoke eden olay! Performans tablosu...

Survivor 2021'de ikinci hafta elenen isim yapılan oylama sonrası Sancakay oldu. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ünlüler Gönüllüler'in ekranlara gelen son bölümünde İlayda, Sancakay, Öykü ve Dora arasında gerçekleşen SMS oylamasında, Acun Ilıcalı en az oyu alarak Survivor 2021'e veda eden ismin Sancakay olduğunu duyurdu. Arkadaşlarının oylaması ile potaya giden ve SMS sıralamasında en alt sıralarda yer alan yarışmacı böylece Survivor hayallerine veda etti. Diğer yandan heyecan dolu gecede Duygu'nun sakatlanması ekranlara damga vurdu.

SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?

Ünlüler ile Gönüllüler arasında nefes kesen mücadeleler sonrası bu haftanın ilk eleme adayları İlayda ve Sancakay oldu. SMS birincisi seçilen İsmail ünlüler takımında 3. eleme adayı olarak Öykü'nün ismini söyledi. Gönüllüler takımında birinci olan Poyraz ise Dora'nın ismini verdi.

SMS oylamasının yapılmasının ardından Survivor'dan elenen isim Sancakay oldu.

Survivorda kim elendi, dün akşam adadan kim gitti Son bölümde Survivordan elenen isim belli oldu İşte Survivor SMS sıralaması

SURVİVOR'DA ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Survivor'da kaybedilen dokunulmazlık oyunları sonrası her iki takımdan da birer aday potaya girdi. SMS birincisi olan Poyraz gönüllülerden Dora'yı potaya gönderirken İsmail ise Öykü'yü gönderdi. Takım arkadaşının taktik uyguladığını söyleyen Öykü gitmek istemediğini ifade etti.

Survivorda kim elendi, dün akşam adadan kim gitti Son bölümde Survivordan elenen isim belli oldu İşte Survivor SMS sıralaması

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'ın 19 Ocak tarihli ekranlara gelen bölümünde yarışmacılar ilk etapta iki tane sosisli sandviç ve sembol ödül oyunu için karşılaştı. Ödül oyunu öncesinde avantajı kazanan takım ünlüler oldu.

Tüm güçlerin ortaya konduğu zorlu parkurda Steven'ın aldığı sayı ile gönüller öne geçti. Bayrak yarışına kalan oyunda Melis'in son atışı ünlülere ödülü getirdi. Sosisli ödülünü alan ünlüler karınlarını doyurma şansı elde etti.

SEMBOL OYUNUNU KAZANAN BELLİ OLDU

Survivor yeni bölümde sezonun ilk sembol oyunu için bireysel olarak mücadele verildi. Survivor performans oyununda Ünlülerden finale kalan isim Merve olurken Gönüllülerde bu isim Aleyna'dı. İkili arasında yaşanan karşılaşmada sevinen taraf Aleyna oldu.

Erkeklerde ise sembolü alan isim Sergen oldu. Aleyna'nın seçtiği isimler Ayşe, Emin ve Steven olurken, Sergen Merve, Öykü ve İsmail'i ödüle götürdü.

Survivorda kim elendi, dün akşam adadan kim gitti Son bölümde Survivordan elenen isim belli oldu İşte Survivor SMS sıralaması

SURVİVOR'DA DİSKALİFİYE OLAN İSİM KİM OLACAK?

Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler'in 10. bölüm fragmanında kimin diskalifiye olacağı oldukça merak konusu oldu. Survivor'da düzenlenen acil durum konseyi sonrasında, Acun Ilıcalı'nın üzülerek açıkladığı yarışmacının ismi kim olacak? Tüm bu soruların yanıtlarını bu akşam yayınlanacak olan Survivor'ın 10. bölümünde bulabilirsiniz.

GEÇEN HAFTA KİM ELENMİŞTİ?

SMS birincisi seçilen Poyraz ise 3. eleme adayı olarak Reşat'ın ismini söyledi. SMS oylamasının yapılmasının ardından Survivor'dan elenen isim Sena oldu. Sena, izleyicilerden toplam yüzde 33 oy oranı alarak yarışmadaki hayallerine veda etti.