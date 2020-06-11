Survivor'da yeni kaptanlar Ardahan ve Cemal Can oldu! Takımlara Acun Ilıcalı bile şaştı kaldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Survivor'da yeni kaptanlar Ardahan ve Cemal Can oldu! Takımlara Acun Ilıcalı bile şaştı kaldı

Survivor 2020'nin dün akşam yayınlanan bölümünde yeni kaptanlar Ardahan ve Cemal Can oldu. İki yarışmacının kurduğu yeni takımlar ise Acun Ilıcalı'yı bile şaşkına çevirdi.

Survivor'da yeni kaptanlar Ardahan ve Cemal Can oldu! Takımlara Acun Ilıcalı bile şaştı kaldı
11.06.2020 07:33 | Son Güncelleme: 11.06.2020 07:42

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor 2020 dün akşam kaptanlık oyununun oynadığı yeni bölümüyle ekrana geldi. Nefes kesen mücadelenin yaşandığı oyunda Cemal Can ve Ardan takım kaptanları seçildi.

KIYASIYA MÜCADELE ETTİ

Survior'da yarışmacılar artık her hafta takım kaptanlığı için parkurlarda bireysel olarak mücadele vermeye başladı. Yunus Emre'nin de adaya veda etmesinin ardından Sercan, Elif, Barış, Nisa, Cemal Can, Ardahan, Berkan, Evrim ve Nisa takım kaptanı olabilmek adına mücadelelerini parkura yansıttı. Survivor'da bu hafta son 2'ye kalarak takım kaptanlığını kazanan isimler Ardahan ve Cemal Can oldu.

NİSA, SERCAN'LA AYNI TAKIMDA OLMAK İSTEMEDİ

Takımını oluşturmak isteyen Ardahan, Cemal Can'ın yakın arkadaşı olan Nisa'yı almak istedi. Ancak Nisa "Ben Sercan ile aynı takımda olmam" deyinde Ardahan kararından vazgeçti. Böylece bu hafta mavi takım yarışmacıları, kaptan Ardahan, Sercan Yıldırım, Elif Gören, Yasin Obuz ve Evrim Keklik'ten oluştu.

Survivor'da yeni kaptanlar belli oldu! Takımlara Acun Ilıcalı bile şaştı kaldı

Kırmızı takım kaptanı olan Cemal Can, Ardahan'dan sonra ilk seçim hakkını kullandı ve Berkan'ı takımına kattı. Cemal Can daha sonra ise Nisa ve Barış'ı seçti. Böylece kırmızı takım yarışmacıları, Cemal Can, Berkan, Nisa ve Barış'dan oluştu.

Survivor'da yeni kaptanlar belli oldu! Takımlara Acun Ilıcalı bile şaştı kaldı

"ÇOK UMDUĞUM TAKIMLAR DEĞİL"

Oluşan yeni takımlar karşısında şaşkınlık yaşayan Acun Ilıcalı, "Gerçekten şaşırdığım iki takım oldu. Çok umduğum takımlar diyemeyeceğim. Ama asıl sebebi de eski Gönüllüler ve mavi takımdan çıkması oldu. İki kaptan da o taraftan çıkınca takımlar değişeceği de belliydi" dedi.

Survivor'da yeni kaptanlar belli oldu! Takımlara Acun Ilıcalı bile şaştı kaldı
Survivor'da yeni kaptanlar belli oldu! Takımlara Acun Ilıcalı bile şaştı kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu Magazin
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
Ünlü tasarımcı, sohbetin ortasında bir anda soyunmaya başladı Magazin
Ünlü tasarımcı, sohbetin ortasında bir anda soyunmaya başladı
Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı Magazin
Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı
Boşandıktan sonra ilk kez görüntülenen Buket Aydın, kuralları hiçe sayarak maske takmadı Magazin
Boşandıktan sonra ilk kez görüntülenen Buket Aydın, kuralları hiçe sayarak maske takmadı
Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır kimdir? Magazin
Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır kimdir?
Selin Ciğerci, Caner Çalışır'ın ölüm haberiyle yıkıldı: Hayatımın en kötü günlerinden Magazin
Selin Ciğerci, Caner Çalışır'ın ölüm haberiyle yıkıldı: Hayatımın en kötü günlerinden
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
'Meltem' karakteriyle hafızalara kazanan Pınar Altuğ, sürpriz bir dizi ile setlere geri dönüyor
"Meltem" karakteriyle hafızalara kazanan Pınar Altuğ, sürpriz bir dizi ile setlere geri dönüyor
Kerimcan Durmaz, küs olduğu Caner Çalışır'ın cenazesinde hıçkırıklara boğuldu
Kerimcan Durmaz, küs olduğu Caner Çalışır'ın cenazesinde hıçkırıklara boğuldu
Ölümü yıktı geçti! Demet'in Caner'e veda mesajı, herkesi duygulandırdı
Ölümü yıktı geçti! Demet'in Caner'e veda mesajı, herkesi duygulandırdı
Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Caner, Kerimcan'la küs müydü?
Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Caner, Kerimcan'la küs müydü?
Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı
Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı
Fenomen Hakan Kakız, Caner Çalışır'ın tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı
Fenomen Hakan Kakız, Caner Çalışır'ın tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı
Vergi kaçıran İsrailli model Bar Rafaeli, 9 ay kamu hizmetinde çalışacak
Vergi kaçıran İsrailli model Bar Rafaeli, 9 ay kamu hizmetinde çalışacak
Survivor'da iletişim ödülünü kazanarak aileleriyle konuşan yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu
Survivor'da iletişim ödülünü kazanarak aileleriyle konuşan yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu
Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu
Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu
Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi
Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı
Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu
Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu
Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı
Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı
Hilal Altınbilek'in selfiesi büyük beğeni topladı
Hilal Altınbilek'in selfiesi büyük beğeni topladı
Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu 'Kavuştuk' notuyla paylaştı
Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu "Kavuştuk" notuyla paylaştı
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi
Oyuncu Ayşegül Atik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu
Oyuncu Ayşegül Atik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu
Kim Kardashian'ı eleştiren Fenomen Murat Övüç, Ermenilerle ilgili sözlerinden dolayı ifade verdi
Kim Kardashian'ı eleştiren Fenomen Murat Övüç, Ermenilerle ilgili sözlerinden dolayı ifade verdi
Şener Şen ve Neşet Ertaş'ın yıllar önce çekilen ilk karşılaşma videosu Twitter'da gündem oldu
Şener Şen ve Neşet Ertaş'ın yıllar önce çekilen ilk karşılaşma videosu Twitter'da gündem oldu
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı
Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Engin Altay Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Fatma Girik Mariah Carey Şahan Gökbakar Rafet El Roman
Spor Can Bartu Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Tahir Karapınar
Daha Fazla Milli Haziran Antalya İngiltere
Şu an buradasınız: Survivor'da yeni kaptanlar Ardahan ve Cemal Can oldu! Takımlara Acun Ilıcalı bile şaştı kaldı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 07:42:49. #1.15#
title