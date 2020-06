Survivor'da yeni kaptanlar Ardahan ve Cemal Can oldu! Takımlara Acun Ilıcalı bile şaştı kaldı Survivor 2020'nin dün akşam yayınlanan bölümünde yeni kaptanlar Ardahan ve Cemal Can oldu. İki yarışmacının kurduğu yeni takımlar ise Acun Ilıcalı'yı bile şaşkına çevirdi.

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor 2020 dün akşam kaptanlık oyununun oynadığı yeni bölümüyle ekrana geldi. Nefes kesen mücadelenin yaşandığı oyunda Cemal Can ve Ardan takım kaptanları seçildi.

KIYASIYA MÜCADELE ETTİ

Survior'da yarışmacılar artık her hafta takım kaptanlığı için parkurlarda bireysel olarak mücadele vermeye başladı. Yunus Emre'nin de adaya veda etmesinin ardından Sercan, Elif, Barış, Nisa, Cemal Can, Ardahan, Berkan, Evrim ve Nisa takım kaptanı olabilmek adına mücadelelerini parkura yansıttı. Survivor'da bu hafta son 2'ye kalarak takım kaptanlığını kazanan isimler Ardahan ve Cemal Can oldu.

NİSA, SERCAN'LA AYNI TAKIMDA OLMAK İSTEMEDİ

Takımını oluşturmak isteyen Ardahan, Cemal Can'ın yakın arkadaşı olan Nisa'yı almak istedi. Ancak Nisa "Ben Sercan ile aynı takımda olmam" deyinde Ardahan kararından vazgeçti. Böylece bu hafta mavi takım yarışmacıları, kaptan Ardahan, Sercan Yıldırım, Elif Gören, Yasin Obuz ve Evrim Keklik'ten oluştu.

Kırmızı takım kaptanı olan Cemal Can, Ardahan'dan sonra ilk seçim hakkını kullandı ve Berkan'ı takımına kattı. Cemal Can daha sonra ise Nisa ve Barış'ı seçti. Böylece kırmızı takım yarışmacıları, Cemal Can, Berkan, Nisa ve Barış'dan oluştu.

"ÇOK UMDUĞUM TAKIMLAR DEĞİL"

Oluşan yeni takımlar karşısında şaşkınlık yaşayan Acun Ilıcalı, "Gerçekten şaşırdığım iki takım oldu. Çok umduğum takımlar diyemeyeceğim. Ama asıl sebebi de eski Gönüllüler ve mavi takımdan çıkması oldu. İki kaptan da o taraftan çıkınca takımlar değişeceği de belliydi" dedi.