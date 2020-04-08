Survivor'da bir ilk gerçekleşti! İki kadın yarışmacı sms oylamasında en fazla oyu aldı
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Parviz Abdullayev, Acun Ilıcalı, SMS, Magazin

Survivor'da bir ilk gerçekleşti! İki kadın yarışmacı sms oylamasında en fazla oyu aldı

Survivor 2020'de dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Acun Ilıcalı ise sms oylamasında çıkan sonuçların Survivor'da bir ilk olduğunu açıkladı ve "İlk defa iki kadının birinci ve ikinci olduğunu gördüm" dedi.

08.04.2020 08:44 | Son Güncelleme: 08.04.2020 08:57
Survivor'da bir ilk gerçekleşti! İki kadın yarışmacı sms oylamasında en fazla oyu aldı

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'da dün akşam bir isim daha adaya veda etti. Kıran kırana mücadelenin yaşandığı yarışmada dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımı ada konseyinde oylamaya gitmiş ve eleme adaylarını Ezgi ve Parviz Abdullayev olarak belirlemişti. Survivor'daki son sms oylaması ise yarışmada bir ilkin yaşanmasına neden oldu.

SURVIVOR'DA EN YÜKSEK OYU İKİ KADIN YARIŞMACI ALDI

Survivor'da bu hafta sms oylamasında ünlüler takımında en fazla oy alan iki yarışmacı Aycan ve Ezgi oldu. Survivor tarihinde sms oylamalarında ilk defa kadın yarışmacıların en yüksek oyları aldığına vurgu yapan Acun Ilıcalı ise, "10 yıldan fazladır Survivor sunuyorum ve ilk defa iki kadının birinci ve ikinci olduğunu gördüm. Bu bir ilk Survivor'da ilk defa yaşıyoruz. İnanın şaşkınım ve çok mutluyum. Seyirciler daha önce bir çok kez erkek yarışmacıları zirveye taşıdı. Şu anda ilk defa kadın yarışmacılarımız ilk ikiye girmiş durumda. Sürprizlerin ve ilklerin olduğu bir konsey oldu" dedi.

Survivor'da eleme heyecanı! Acun Ilıcalı '10 yıldır ilk kez' oluyor diyerek sürprizi paylaştı

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da bu hafta ünlüler takımından Ezgi ve Parviz Abdullayev olmuştu. Sms oylamasında ünlüler takımında en fazla oy alan iki yarışmacı Aycan ve Ezgi oldu. Böylece Ezgi'nin adaylığı düştü ve ilk etapta tek eleme adayı olarak Parviz Abdullayev kaldı. Survivor'da en yüksek oy alan yarışmacılar ise Ezgi ve Aycan oldu. İlk olarak Aycan, Mert'in ismini açıklarken, Ezgi ise üçüncü aday olarak Ersin'i söyledi. Böylece Survivor'da bu hafta Ersin, Mert ve Parviz eleme adayları oldu.

Survivor'da eleme heyecanı! Acun Ilıcalı '10 yıldır ilk kez' oluyor diyerek sürprizi paylaştı

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da elemeye kalan Ersin, Mert ve Parviz Abdullayev arasında sms oylamasında en az oyu alan yarışmacı olan Parviz bu hafta Survivor'dan elenen isim oldu.

Survivor'da eleme heyecanı! Acun Ilıcalı '10 yıldır ilk kez' oluyor diyerek sürprizi paylaştı
Survivor'da bir ilk gerçekleşti! İki kadın yarışmacı sms oylamasında en fazla oyu aldı

Haberin Videosu:

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da eleme heyecanı! Acun Ilıcalı '10 yıldır ilk kez' oluyor diyerek sürprizi paylaştı
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Haber Yorumları (1)
MUSTİ: parkurda ve yarışlarda başarılı olamayan yarışmacı oylamada birinci çıkıyor anlamış değilim pervize yazık oldu hak etmiyordu
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