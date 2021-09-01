Survivor Ayşe'den çok konuşulacak itiraf: Adada öpüşenler vardı

Survivor'dan elendikten sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam eden Ayşe Yüksel, katıldığı bir programda "Adada öpüşenler vardı" diyerek herkesi şaşkına çevirdi. Üstü kapalı konuşan Yüksel, kişilerin isimlerini vermedi.

Survivor 2021'deki performansıyla dikkat çeken Ayşe Yüksel, Onedio'nun YouTube kanalında yayınlanan programına konuk oldu. Sevenlerinden gelen soruları yanıtlayan Yüksel, "İçinde kalan söylemek istediğin bir şey?" sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti.

"ADADA ÖPÜŞTÜĞÜNÜ DUYDUĞUMUZ İNSANLAR VARDI"

Survivor'dan elendikten sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Ayşe Yüksel, kariyerine şarkı söyleyerek devam edeceğini ama süreçte de üniversite eğitimine devam edeceğini belirtti.

Hayranlarından gelen soruları içtenlikle cevaplayan Yüksel, "İçinde kalan söylemek istediğin bir şey?" sorusuna ise şöyle cevap verdi: "İçimde neler neler var bir bilseniz. Şuraya döksem roman olur. Söylemek istediklerim var ama ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Adada öpüştüğünü duyduğumuz insanların dışarıdaki tutumunun neden devam etmediği ve halkın bundan haberdar olmaması benim içimde kalan şeylerden biri."

Yarışmadan sonra Instagram 328 bin takipçiye ulaşan Ayşe Yüksel, tatil pozlarıyla da dikkat çekiyor.

İşte Ayşe Yüksel'in bazı pozları...