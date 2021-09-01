Survivor Ayşe'den çok konuşulacak itiraf: Adada öpüşenler vardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Survivor Ayşe'den çok konuşulacak itiraf: Adada öpüşenler vardı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Survivor'dan elendikten sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam eden Ayşe Yüksel, katıldığı bir programda "Adada öpüşenler vardı" diyerek herkesi şaşkına çevirdi. Üstü kapalı konuşan Yüksel, kişilerin isimlerini vermedi.

Survivor 2021'deki performansıyla dikkat çeken Ayşe Yüksel, Onedio'nun YouTube kanalında yayınlanan programına konuk oldu. Sevenlerinden gelen soruları yanıtlayan Yüksel, "İçinde kalan söylemek istediğin bir şey?" sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti.

"ADADA ÖPÜŞTÜĞÜNÜ DUYDUĞUMUZ İNSANLAR VARDI"

Survivor'dan elendikten sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Ayşe Yüksel, kariyerine şarkı söyleyerek devam edeceğini ama süreçte de üniversite eğitimine devam edeceğini belirtti.

Survivor Ayşe'den çok konuşulacak itiraf: Adada öpüşenler vardı

Hayranlarından gelen soruları içtenlikle cevaplayan Yüksel, "İçinde kalan söylemek istediğin bir şey?" sorusuna ise şöyle cevap verdi: "İçimde neler neler var bir bilseniz. Şuraya döksem roman olur. Söylemek istediklerim var ama ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Adada öpüştüğünü duyduğumuz insanların dışarıdaki tutumunun neden devam etmediği ve halkın bundan haberdar olmaması benim içimde kalan şeylerden biri."

Yarışmadan sonra Instagram 328 bin takipçiye ulaşan Ayşe Yüksel, tatil pozlarıyla da dikkat çekiyor.

İşte Ayşe Yüksel'in bazı pozları...

Survivor Ayşe'den çok konuşulacak itiraf: Adada öpüşenler vardı
Survivor Ayşe'den çok konuşulacak itiraf: Adada öpüşenler vardı
Survivor Ayşe'den çok konuşulacak itiraf: Adada öpüşenler vardı
Survivor Ayşe'den çok konuşulacak itiraf: Adada öpüşenler vardı
Survivor Ayşe'den çok konuşulacak itiraf: Adada öpüşenler vardı
Neredeyse bambaşka birine dönüştü! Survivor Berna Keklikler'in son pozları hayran bıraktı
Neredeyse bambaşka birine dönüştü! Survivor Berna Keklikler'in son pozları hayran bıraktı
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haberler.com - Magazin Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Yaşar Güler Mansur Yavaş Emine Erdoğan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Şener Deniz Akkaya Gülben Ergen Mesut Akusta
Spor Umut Meraş Samet Aybaba Mustafa Denizli Oğulcan Çağlayan Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Survivor Ayşe'den çok konuşulacak itiraf: Adada öpüşenler vardı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 10:16:24. #1.16#

title